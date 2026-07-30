Insider: Far Cry bude první akt nové generace série. Ubisoft upouští od extrakční střílečky
zdroj: Ubisoft

Insider: Far Cry bude první akt nové generace série. Ubisoft upouští od extrakční střílečky

30. 7. 2026 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Renomé Ubisoftu momentálně přešlapuje na křehkém ledu, byť si reputaci francouzský videoherní gigant lehce napravil remakem Assassin's Creed Black Flag Resynced. Otázkou je, jak bude vypadat další epizoda jeho slavné série Far Cry, kolem které už existuje spousta zkazek včetně toho, že půjde o kooperační střílečku na Aljašce. Známý insider Tom Henderson, který se na Ubisoft specializuje, přichází s exkluzivními informacemi ze zákulisí, které naznačují, kam by se další díl exotické série mohl zkusit vydat.

Far Cry 6
Novinky
Nový Assassin i Far Cry na obzoru. Ubisoft hodlá více zapojit AI

Projekt s pracovním názvem Kodiak měl v červenci úspěšně dokončit fázi prototypu a vstoupit do plného vývoje. Na hře pracuje Vantage Studios. Podle dostupných informací půjde klasicky o střílečku v otevřeném světě, která bude klást důraz na interakci mezi hráči a příběhy vznikající přímo během hraní. Čili počítejte s nějakou formou multiplayeru, ale ani ten nezní nijak přelomově, protože v kooperaci se dají hrát i jiné díly série. Klíčové slovo projektu jsou ambice, vydání je potom údajně vzdálené ještě několik let.

Kodiak navazuje na zrušený projekt Maverick, který byl původně koncipován jako extrakční střílečka ze světa Far Cry. Po jeho zrušení měly být některé technologické základy využity právě při vývoji nové hry, samotný koncept se ale od extrakčního žánru naprosto odklání. Těžko říct, jestli se Ubisoft po selhání XDefiant a obtížích Marathonu a extrakčního žánru obecně (pokud zrovna nejste Arc Raiders) trendu zaleknul a zkouší jiný multiplayerový přístup. Nicméně Kodiak je daleko, takže je otázkou, kolikrát se trh a trendy v mezičase ještě změní.

Ubisoft nicméně pokračuje i s pracemi na dalším hlavním dílu série s pracovním názvem Blackbird. Ani jeho vývoj se však podle Hendersona neobešel bez komplikací. Podle zákulisních informací čelil projekt opakovaným interním odkladům kvůli technickým i produkčním problémům, převážně spojeným s přechodem z enginu Dunia na Snowdrop, který pohání třeba nejnovějšího Avatara. Situace se ale měla v posledních měsících stabilizovat.

Ubisoft
Novinky
Krize v Ubisoftu pokračuje. Zavírá další dvě pobočky a propouští stovky lidí

Zatímco Kodiak skutečně naznačuje zasazení na Aljašce, projekt Blackbird, který má být dalším číslovaným a příběhovým dílem s dobrovolnou kooperací, se vrátí do tropů. V interním rozhovoru měl Charlie Guillemot označit Blackbird za působivý projekt a zároveň jej popsat jako první akt. To naznačuje, že Ubisoft plánuje vybudovat novou sérii Far Cry na společných základech a v případě úspěchu vydat více vzájemně propojených titulů.

Vedle Far Cry mají Vantage Studios pracovat také na projektech ze sérií Assassin's Creed a Tom Clancy's Rainbow Six. Ovšem vzhledem k tomu, jak je Ubisoft proslavený naháněním trendů, ždímáním svých značek a rozsáhlými světy otázníčků bez duše, je na místě pragmatické: Rád tomu uvěřím, až to uvidím.

Smarty.cz
Tagy:
multiplayer střílečka Far Cry otevřený svět Ubisoft Far Cry (série)
Zdroje:
Insider Gaming
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Company of Heroes 3: Final Stand - Trailer
Company of Heroes 3: Final Stand - Trailer
Red Echoes: Berlin - Oznámení
Red Echoes: Berlin - Oznámení
Nioh 3 - Hell Rising DLC
Nioh 3 - Hell Rising DLC
Jay and Silent Bob’s Joint Venture - Trailer
Jay and Silent Bob’s Joint Venture - Trailer
Resident Evil (film 2026) – Plnohodnotná ukázka
Resident Evil (film 2026) – Plnohodnotná ukázka
S Lukášem Grygarem nejen o Marathonu || Chléb & Games
S Lukášem Grygarem nejen o Marathonu || Chléb & Games
Wreckreation 2 – Oznámení
Wreckreation 2 – Oznámení
Expeditions: Samurai – Datum vydání
Expeditions: Samurai – Datum vydání
NHL 27 – Představení
NHL 27 – Představení
Fight Club – Ohlášení z redakce
Fight Club – Ohlášení z redakce
Rayman Origins: Enhanced Edition - Ukázka hratelnosti
Rayman Origins: Enhanced Edition - Ukázka hratelnosti
Ghost Justice - Oznámení
Ghost Justice - Oznámení
Shards of Order - Datum vydání
Shards of Order - Datum vydání
Total War: Warhammer 40,000 – První gameplay video
Total War: Warhammer 40,000 – První gameplay video
O Black Flag Resynced a masakru v Microsoftu || Chléb & Games
O Black Flag Resynced a masakru v Microsoftu || Chléb & Games
Mortal Shell II - Datum vydání
Mortal Shell II - Datum vydání
Valheim - Datum vydání
Valheim - Datum vydání
Nivalis Nights - Datum vydání
Nivalis Nights - Datum vydání
Cyberpunk: Edgerunners 2 - Teaser 2
Cyberpunk: Edgerunners 2 - Teaser 2
O GTA VI a fascinujícím roku 1997 s Jardou Möwaldem || Chléb & Games
O GTA VI a fascinujícím roku 1997 s Jardou Möwaldem || Chléb & Games

Nejnovější články