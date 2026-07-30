Insider: Far Cry bude první akt nové generace série. Ubisoft upouští od extrakční střílečky

Renomé Ubisoftu momentálně přešlapuje na křehkém ledu, byť si reputaci francouzský videoherní gigant lehce napravil remakem Assassin's Creed Black Flag Resynced. Otázkou je, jak bude vypadat další epizoda jeho slavné série Far Cry, kolem které už existuje spousta zkazek včetně toho, že půjde o kooperační střílečku na Aljašce. Známý insider Tom Henderson, který se na Ubisoft specializuje, přichází s exkluzivními informacemi ze zákulisí, které naznačují, kam by se další díl exotické série mohl zkusit vydat.
Projekt s pracovním názvem Kodiak měl v červenci úspěšně dokončit fázi prototypu a vstoupit do plného vývoje. Na hře pracuje Vantage Studios. Podle dostupných informací půjde klasicky o střílečku v otevřeném světě, která bude klást důraz na interakci mezi hráči a příběhy vznikající přímo během hraní. Čili počítejte s nějakou formou multiplayeru, ale ani ten nezní nijak přelomově, protože v kooperaci se dají hrát i jiné díly série. Klíčové slovo projektu jsou ambice, vydání je potom údajně vzdálené ještě několik let.
Kodiak navazuje na zrušený projekt Maverick, který byl původně koncipován jako extrakční střílečka ze světa Far Cry. Po jeho zrušení měly být některé technologické základy využity právě při vývoji nové hry, samotný koncept se ale od extrakčního žánru naprosto odklání. Těžko říct, jestli se Ubisoft po selhání XDefiant a obtížích Marathonu a extrakčního žánru obecně (pokud zrovna nejste Arc Raiders) trendu zaleknul a zkouší jiný multiplayerový přístup. Nicméně Kodiak je daleko, takže je otázkou, kolikrát se trh a trendy v mezičase ještě změní.
Ubisoft nicméně pokračuje i s pracemi na dalším hlavním dílu série s pracovním názvem Blackbird. Ani jeho vývoj se však podle Hendersona neobešel bez komplikací. Podle zákulisních informací čelil projekt opakovaným interním odkladům kvůli technickým i produkčním problémům, převážně spojeným s přechodem z enginu Dunia na Snowdrop, který pohání třeba nejnovějšího Avatara. Situace se ale měla v posledních měsících stabilizovat.
Zatímco Kodiak skutečně naznačuje zasazení na Aljašce, projekt Blackbird, který má být dalším číslovaným a příběhovým dílem s dobrovolnou kooperací, se vrátí do tropů. V interním rozhovoru měl Charlie Guillemot označit Blackbird za působivý projekt a zároveň jej popsat jako první akt. To naznačuje, že Ubisoft plánuje vybudovat novou sérii Far Cry na společných základech a v případě úspěchu vydat více vzájemně propojených titulů.
Vedle Far Cry mají Vantage Studios pracovat také na projektech ze sérií Assassin's Creed a Tom Clancy's Rainbow Six. Ovšem vzhledem k tomu, jak je Ubisoft proslavený naháněním trendů, ždímáním svých značek a rozsáhlými světy otázníčků bez duše, je na místě pragmatické: Rád tomu uvěřím, až to uvidím.