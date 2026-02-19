Inovace se nekoná. The Elder Scrolls VI opět poběží na původním enginu Bethesdy
Bethesda nemá v plánu kolem The Elder Scrolls VI cokoliv zásadně měnit. Vrátí se ke klasickému stylu Skyrimu a dřívějších Falloutů. Dokonce hra opět poběží na původním enginu Bethesdy. Todd Howard promluvil o budoucnosti Bethesdy v rozhovoru pro Kinda Funny Gamescast. Naděje, že by třeba využívali Unreal engine 5, který poháněl například remaster Oblivionu, se tak rozplývají.

Zdůraznil, že TESVI nebude pokračovat ve stylu, který studio nastolilo Starfieldem a Falloutem 76, ale bude spíše podobné starším The Elder Scrolls a 3D Falloutům. Podle Howarda byly poslední hry Bethesdy určitým kreativním odklonem od toho, co Bethesda historicky dělala nejlépe. Zatímco Starfield i Fallout 76 experimentovaly s jinou strukturou světa a herními systémy, Elder Scrolls 6 má navázat na tradiční model otevřeného světa, jaký hráči znali ze Skyrimu, Falloutu 3 nebo Oblivionu.

To znamená důraz na průzkum světa, přirozené objevování a méně systémových experimentů, které část komunity u Starfieldu vnímala rozporuplně. Změna se ale týká i technického základu, byť asi ne tak výrazně, jak by si fanoušci přáli. Bethesda pracuje na dalším vývoji svého enginu. Creation Engine 2, který poháněl Starfield, se nyní se transformuje do Creation enginu 3. Právě ten má stát za The Elder Scrolls 6 i dalšími budoucími projekty studia.

O technických detailech zatím nepadlo nic konkrétního. Otázkou je, nakolik bude modernizace zásadní. Starfield třeba jistě vypadal lépe než předchozí hry studia, na každém kroku vás ale provázely načítací obrazovky, akce nebyla dobrá a toporné byly i animace a mimika postav. Jestli se tohle Bethesdě nepodaří zásadně vylepšit, budeme mít co dočinění s opět velmi zastaralým enginem, který třeba může vypadat hezky, ale systémově ustrnul někdy v začátku milénia.

Vývoj Elder Scrolls 6 podle Howarda postupuje dobře. Na návrat do Tamrielu si ale ještě počkáme. Howard už poněkolikáté zmínil, že oznamovat TESVI tak brzy byla chyba, teaser se objevil v roce 2018.

Nejnovější články