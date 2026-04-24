Iniciativa Stop Killing Games slaví vítězství. Ubisoft přidal hybridní režim do The Crew 2
24. 4. 2026 15:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Dostupnost her v digitální éře je jedním z palčivých témat, které se snaží vyřešit mimo jiné i iniciativa Stop Killing Games. Boj za lepší práva konzumentů a proti kompletnímu ukončení podpory her měl minulý týden slyšení v Evropském parlamentu, kde se přednesly argumenty ve prospěch nové regulace. Reakce komise má údajně přijít 16. června, nicméně jisté dopady lze spatřit už teď.

Highguard
Novinky
Další multiplayerové fiasko. Highguard píská konec

Ubisoft totiž ve středu vydal novou aktualizaci do The Crew 2, která do závodní záležitosti přidala hybridní režim, abyste bez větší změn mohli hrát jak v online režimu, tak i offline. Update třeba zpřístupnil vzhledy vozidel a statistiky řidičů bez nutnosti připojení k internetu, ale také přibylo speciální tlačítko, díky němuž nemusíte hru restartovat, když chcete přepnout mezi oběma režimy.

Netrvalo dlouho, iniciativa na patch zareagovala a připsala si část zásluh za vznik režimu. Ve dvojici videí zakladatel Stop Killing Games Ross Scott mluví o tom, že nepřímo zachránili hned dvě hry. Druhý titul, který má na mysli, je The Crew Motorfest, jemuž Ubisoft taktéž přislíbil podobnou aktualizaci, ačkoliv zatím ji nedostal.

„Mám to sice jen z doslechu, ale podle jednoho informovaného zdroje z firmy Ubisoft oznámil offline režimy pro obě hry, protože se obával, že iniciativa projde, což by mohlo trochu utlumit nadšení,“ sdílel Scott. „Ale právě v tom, že hry s vypnutím serverů nezaniknou, spočívá celý smysl tohoto hnutí a mohu vám zaručit, že Ubisoft neměl pro tituly žádné plány ohledně ukončení podpory před zahájením kampaně. Byly odsouzené k zániku,“ dodal.

Warhammer 40.000: Darktide
Novinky
Žádný další Vermintide nebo Darktide. Pro Fatshark je prioritou podpora aktuálních dílů

Společnost vliv samozřejmě přímo nepřizná, ale není těžké si domyslet, že minimálně nějaký iniciativa měla. Ostatně hnutí brojící proti ukončení podpory her shromáždilo v zemích Evropské unie téměř 1,3 milionu podpisů, což znamená, že parlament na ně musí nějakým způsobem reagovat.

Jednou z možných cest k zavedení závazných pravidel pro vývojáře by každopádně mohl být připravovaný zákon o digitální spravedlnosti, jehož cílem je posílit práva spotřebitelů v online prostředí. Komise však pravděpodobně nebude mít příliš velký zájem zavádět nová pravidla pro evropský sektor, už jenom vzhledem k úsilí o zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky prostřednictvím omezování stávajících předpisů. Trochu to nastiňují i signály ze strany Evropské komise, které podle jednoho z organizátorů Daniela Ondrušky byly „rozdílné“.

Eurogamer, Euractiv
The Crew 2 The Crew Motorfest
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – DLC Loose Cannon
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – DLC Loose Cannon
Exodus – Persepolis
Exodus – Persepolis
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Oznámení
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Oznámení
007 First Light – Rules of Spycraft
007 First Light – Rules of Spycraft
Fight Club #769 – Novinky na Games
Fight Club #769 – Novinky na Games
Enshrouded - Forging the Path
Enshrouded - Forging the Path
MEDIX – Test
MEDIX – Test
Battlefield 2026 – Mapa obsahu 2026
Battlefield 2026 – Mapa obsahu 2026
Atomic Heart: Blood on Crystal – Poslední DLC
Atomic Heart: Blood on Crystal – Poslední DLC
Metro 2039 - Odhalení
Metro 2039 - Odhalení
Euro Truck Simulator 2: Soul of Anatolia - Trailer
Euro Truck Simulator 2: Soul of Anatolia - Trailer
Fight Club #768 – O sci-fi akci Pragmata
Fight Club #768 – O sci-fi akci Pragmata
Diablo: Lord of Hatred – 11 minut z hraní
Diablo: Lord of Hatred – 11 minut z hraní
We Were Here Tomorrow - Demo Trailer
We Were Here Tomorrow - Demo Trailer
Valor Mortis - Datum vydání
Valor Mortis - Datum vydání
Graveyard Keeper 2 - Oznámení
Graveyard Keeper 2 - Oznámení
Don't Starve Elsewhere - Oznámení
Don't Starve Elsewhere - Oznámení
Castlevania: Belmont‘s Curse - Gameplay
Castlevania: Belmont‘s Curse - Gameplay
CloverPit: Unholy Fusion - Oznámení
CloverPit: Unholy Fusion - Oznámení
Thick as Thieves - Gameplay Trailer
Thick as Thieves - Gameplay Trailer

