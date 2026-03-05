I Microsoft si patentoval AI asistentku pro Xbox, která za vás dohraje těžké pasáže
Novinky

Potom, co si na začátku roku Sony patentovala herního AI pomocníka pro PlayStation, přichází podobný tah i z tábora Microsoftu. Firma si už v roce 2024 podala patentovou přihlášku, která až nyní vyplula na povrch. Princip je velmi povědomý, AI nebo v tomto případě jiný hráč může dočasně převzít kontrolu nad ovládáním vaší hry na Xboxu a pomoct vám přes problematickou pasáž.

Podle dokumentu chce Microsoft vylepšit to, co označuje jako „primitivní“ současné metody pomoci při překonávání herních obtíží. Vyžadují prý velké množství úsilí při hledání návodů, sledování videí nebo prosby o radu na fórech. Nový koncept počítá s cloudovým řešením, a to textovou, hlasovou nebo video formou, a především s možností dočasně předat ovládání.

Tím se podle patentu může rozumět „lidská bytost nebo v některých případech model strojového učení“. Po skončení relace by systém vytvořil uloženou pozici, kterou byste si mohli buď ponechat a pokračovat v hraní, nebo navržené řešení odmítnout a vrátit se do výchozího bodu. Teoreticky by tak neměl nastat žádný nevratný zásah, pokud by se vám výsledek asistence nepozdával.

Microsoft v dokumentu doprovázejícím patent popisuje i využití AI modelů, které by dokázaly rozpoznávat objekty ze vstupních obrazových dat a pracovat s kombinací textu, obrazu, videa, zvuku či samotného kódu hry. Zajímavým detailem je i návrh systému hodnocení pomocníků. Ti by mohli mít celkové skóre, ale i specializované hodnocení podle žánru, dané hry nebo dokonce jen konkrétního herního mechanismu. Při výběru byste tak mohli sáhnout po někom – či něčem – s nejlepší reputací pro danou situaci.

Patent zapadá do širší strategie Microsoftu, která už loni zahrnovala beta verzi nástroje Xbox Gaming Copilot, tedy AI „parťáka“ nabízejícího rady v reálném čase například v Minecraftu. Ve srovnání s dříve zveřejněným patentem Sony je ale přístup podobný, PlayStation experimentuje s představou herního „ducha“, který by mohl radit, navigovat, nebo rovnou problematickou pasáž překonat.

Je však důležité připomenout, že jde pořád jen o patent. Podobné koncepty se ne vždy dostanou do použitelné podoby. Využívání generativní AI navíc zůstává kontroverzním tématem, momentálně jak kvůli etickým a environmentálním otázkám, tak i kvůli rostoucím nárokům na paměťové kapacity a tím zdražování hardwaru.

Herní firmy nicméně minimálně zatím hledají způsoby, jak umělou inteligenci zakomponovat do samotného hraní – až časem uvidíme, jestli se z AI asistentek stanou běžné společnice při zdolávání bossů a řešení logických hádanek, nebo nám Microsoft spíš zkusí zprostředkovat lidské pomocníky z různých koutů světa.

Nejnovější články