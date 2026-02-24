Hurikány, robotí hrozby a vousy. Arc Raiders dnes dostávají nový update

V multiplayerovém megahitu Arc Raiders dneska startuje update Shrouded Sky a s ním povrch roboty zdevastované země brázdí nejen hurikány, ale i nové mechanické hrozby. Na trailer se můžete podívat výše
Hra vám znepříjemní pobyt na povrchu v pátrání po vzácných artefaktech a materiálech hned dvojicí nepřátelských dronů – Firefly a Comet. Vývojáři Firefly představují jako létající noční můru. Jde vlastně o takový tužší Fireball, který místo kutálení se létá. Z prvních záběrů to vypadá, že co odolnosti nepůjde o drobný obtížný hmyz jako Wasp, ale spíš o robustnější jednotku s výraznějším pancéřováním, připomínající větší Hornety.
Druhým přírůstkem do řad nepřátel je Comet, kulovitý Arc stroj, který klidně patroluje povrch, dokud se nezaměří na cíl – a pak exploduje s ničivým seismickým výbuchem. Přirovnání k otravným Popům je nasnadě, jenže Comet má být silnější, hůře čitelný a mnohem nebezpečnější než jeho menší příbuzní.
Shrouded Sky samozřejmě není jen o nových robotech. Update přidává také hurikánovou modifikaci map, která bude hráče odfoukávat, poskytovat krátké návaly rychlosti a zároveň znevýhodňovat používání štítů. Součástí aktualizace je i nový Raider Deck (ekvivalent battle passu), další prémiové balíčky a v neposlední řadě i plnovousy pro postavy.