Hurikány, robotí hrozby a vousy. Arc Raiders dnes dostávají nový update

24. 2. 2026 15:00

Arc Raiders
Arc Raiders
Arc Raiders
V multiplayerovém megahitu Arc Raiders dneska startuje update Shrouded Sky a s ním povrch roboty zdevastované země brázdí nejen hurikány, ale i nové mechanické hrozby. Na trailer se můžete podívat výše

Hra vám znepříjemní pobyt na povrchu v pátrání po vzácných artefaktech a materiálech hned dvojicí nepřátelských dronů – Firefly a Comet. Vývojáři Firefly představují jako létající noční můru. Jde vlastně o takový tužší Fireball, který místo kutálení se létá. Z prvních záběrů to vypadá, že co odolnosti nepůjde o drobný obtížný hmyz jako Wasp, ale spíš o robustnější jednotku s výraznějším pancéřováním, připomínající větší Hornety.

Arc Raiders
Recenze
Arc Raiders – recenze extrakční střílečky, která do žánru přináší svěží vítr

Druhým přírůstkem do řad nepřátel je Comet, kulovitý Arc stroj, který klidně patroluje povrch, dokud se nezaměří na cíl – a pak exploduje s ničivým seismickým výbuchem. Přirovnání k otravným Popům je nasnadě, jenže Comet má být silnější, hůře čitelný a mnohem nebezpečnější než jeho menší příbuzní.

Shrouded Sky samozřejmě není jen o nových robotech. Update přidává také hurikánovou modifikaci map, která bude hráče odfoukávat, poskytovat krátké návaly rychlosti a zároveň znevýhodňovat používání štítů. Součástí aktualizace je i nový Raider Deck (ekvivalent battle passu), další prémiové balíčky a v neposlední řadě i plnovousy pro postavy.

Arc Raiders
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Nejnovější články