Hry od Valve terčem žaloby kvůli podpoře nelegálního hazardu
zdroj: Valve

PC PlayStation 3 Xbox 360 MAC

26. 2. 2026 12:15 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Valve opět čelí právním opletačkám. Ještě ani nezaschnul inkoust na žalobě o dominantním postavení na trhu a už mají na krku další nařčení a potenciální soud. Tentokrát od generální prokurátorky státu New York Letitie James, která největší digitální obchod a vývojáře obviňuje z podpory nelegálního hazardu prostřednictvím loot boxů.

Gabe Newell 2020
Novinky
Valve opět terčem žaloby kvůli zneužívání dominantního postavení na trhu

Žaloba se týká především titulů jako Counter-Strike 2, Team Fortress 2 a Dota 2. V těchto hrách si hráči mohou za reálné peníze kupovat loot boxy, které obsahují náhodné virtuální předměty. To by nebyl problém sám o sobě, her, které vám umožní za skutečné peníze kupovat náhodné kartičky nebo loot boxy, je celá řada. Trnem v patě je Steam Community Market a v některých případech možnost virtuální předměty směňovat za skutečné peníze přes weby třetích stran.

Podle úřadu tím Valve porušuje zákony státu New York o hazardních hrách. Žaloba tvrdí, že společnost vydělala miliardy dolarů tím, že motivovala hráče – včetně nezletilých – k opakovanému nákupu loot boxů ve snaze získat vzácné a cenné předměty. Cílem žaloby je trvalé zastavení těchto praktik a finanční sankce za údajné porušování zákona.

„Nelegální hazard může být škodlivý a vést k vážným problémům se závislostí, zejména u mladých lidí. Valve umožnilo dětem i dospělým nelegálně hazardovat o šanci získat cenné virtuální odměny,“ říká Letitia James v žalobě. Poukazuje také na rozsáhlý sekundární trh s herními předměty, zejména skiny z CS 2, jejichž hodnota může dosahovat extrémních částek. V roce 2023 byl například jeden skin prodán za 160 tisíc dolarů (v přepočtu asi 3,,6 milionu korun). Úřad dále tvrdí, že Valve nejen umožňuje, ale i napomáhá fungování některých třetích stran obchodujících s těmito předměty.

Závislost ilustrační AI
Téma
Závislost na videohrách, aneb Když jsou hry špatný pán

Zajímavostí je, že dokument rovněž zmiňuje spojitost mezi propagací her oslavujících násilí a zbraně a širšími společenskými problémy. Není však jasné, zda tento argument bude hrát zásadní roli v samotném soudním řízení, nebo zda jde spíše o rétorický doplněk. Ostatně ve Spojených státech jde o jakýsi evergreen. Naposledy vyšší podíl násilných zločinů kvůli videohrám citoval v září ministr zdravotnictví Robert Kennedy Jr. Četné výzkumy však korelaci mezi hraním videoher a násilnou povahou nenacházejí.

Loot boxy jsou dlouhodobě předmětem právních i etických debat po celém světě. Některé země je už regulují jako formu hazardu, jiné zůstávají zdrženlivější. Výsledek žaloby pak může nastavit precedens, který může mít dopad nejen na Valve, ale i na širší herní průmysl, který podobné mechaniky využívá.

Smarty.cz
Tagy:
pravo gambling multiplayer valve Counter-strike loot box
Zdroje:
Newsweek, ag.ny.gov
Hry:
Team Fortress 2 DotA 2 Counter-Strike 2
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Nejnovější články