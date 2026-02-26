Hry od Valve terčem žaloby kvůli podpoře nelegálního hazardu

Valve opět čelí právním opletačkám. Ještě ani nezaschnul inkoust na žalobě o dominantním postavení na trhu a už mají na krku další nařčení a potenciální soud. Tentokrát od generální prokurátorky státu New York Letitie James, která největší digitální obchod a vývojáře obviňuje z podpory nelegálního hazardu prostřednictvím loot boxů.
Žaloba se týká především titulů jako Counter-Strike 2, Team Fortress 2 a Dota 2. V těchto hrách si hráči mohou za reálné peníze kupovat loot boxy, které obsahují náhodné virtuální předměty. To by nebyl problém sám o sobě, her, které vám umožní za skutečné peníze kupovat náhodné kartičky nebo loot boxy, je celá řada. Trnem v patě je Steam Community Market a v některých případech možnost virtuální předměty směňovat za skutečné peníze přes weby třetích stran.
Podle úřadu tím Valve porušuje zákony státu New York o hazardních hrách. Žaloba tvrdí, že společnost vydělala miliardy dolarů tím, že motivovala hráče – včetně nezletilých – k opakovanému nákupu loot boxů ve snaze získat vzácné a cenné předměty. Cílem žaloby je trvalé zastavení těchto praktik a finanční sankce za údajné porušování zákona.
„Nelegální hazard může být škodlivý a vést k vážným problémům se závislostí, zejména u mladých lidí. Valve umožnilo dětem i dospělým nelegálně hazardovat o šanci získat cenné virtuální odměny,“ říká Letitia James v žalobě. Poukazuje také na rozsáhlý sekundární trh s herními předměty, zejména skiny z CS 2, jejichž hodnota může dosahovat extrémních částek. V roce 2023 byl například jeden skin prodán za 160 tisíc dolarů (v přepočtu asi 3,,6 milionu korun). Úřad dále tvrdí, že Valve nejen umožňuje, ale i napomáhá fungování některých třetích stran obchodujících s těmito předměty.
Zajímavostí je, že dokument rovněž zmiňuje spojitost mezi propagací her oslavujících násilí a zbraně a širšími společenskými problémy. Není však jasné, zda tento argument bude hrát zásadní roli v samotném soudním řízení, nebo zda jde spíše o rétorický doplněk. Ostatně ve Spojených státech jde o jakýsi evergreen. Naposledy vyšší podíl násilných zločinů kvůli videohrám citoval v září ministr zdravotnictví Robert Kennedy Jr. Četné výzkumy však korelaci mezi hraním videoher a násilnou povahou nenacházejí.
Loot boxy jsou dlouhodobě předmětem právních i etických debat po celém světě. Některé země je už regulují jako formu hazardu, jiné zůstávají zdrženlivější. Výsledek žaloby pak může nastavit precedens, který může mít dopad nejen na Valve, ale i na širší herní průmysl, který podobné mechaniky využívá.