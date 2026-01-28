zdroj: Nerial

Hrát Zaklínače jako Tinder? Geralt se v Reigns: The Witcher vrací k řemeslu

28. 1. 2026 10:40 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Enfant terrible nezávislých vydavatelství Devolver Digital ve spolupráci s CD Projektem RED a studiem Nerial včera odhalili zajímavý plod společné spolupráce v podobě Reigns: The Witcher. Netradiční variace ze světa Zaklínače propojí známé slovanské fantasy s osvědčenou „swajpovací“ hratelností série Reigns. O osudu Geralta tak budete rozhodovat pomocí kartiček s volbami vlevo / vpravo, tedy podobně jako v seznamovacích aplikacích. Jen s poněkud vyšším rizikem, že vědmáka místo nedostatku matchů potká smrt.

Za spin-offem stojí studio Nerial, tedy tvůrci původních Reigns z roku 2016, kteří si koncept balancování moci a následků rozhodnutí od té doby otestovali už několikrát. Ať už v různých historických obdobích, nebo třeba pod licencí Hry o trůny.

Tentokrát je řada na Geraltovi, jehož příběhy nepřevedl do baladické formy nikdo jiný než jeho nejlepší přítel a ještě lepší trubadúr Marigold. Ten tak zaklínačův osud drží pevně v rukou a v závislosti na vašich volbách se v dramatizaci bude buď držet při zemi, nebo s chutí přikrášluje. Trailer k oznámení láká na řadu známých tváří ze zaklínačské ságy a herní adaptace. Nechybí tedy Yennefer, Triss, Vesemir, Marigold, Krvavý baron ani věrná klisna Klepna.

Geralt bude věrný hratelnosti série neustále stát před rozhodnutími, která ovlivňují čtyři klíčové ukazatele: čistě profesní a trojici vztahových s lidmi, nelidmi a čarodějkami. Jakmile se některý z nich vychýlí příliš do extrému, přichází konec jedné cesty.

Smrti jsou někdy přímočaré, jindy poněkud absurdní, například pokud začne být zaklínač až příliš zadobře s čarodějkami, může ho Triss zatáhnout na večírek, který skončí poněkud… definitivně. Tvůrci slibují tisíce různých kombinací, seriózní příběhové linky i odlehčené zakázky plné narážek pro fanynky a fanoušky.

Každý průchod hrou bude relativně krátký, což jde naproti primárně mobilnímu formátu. Nové konce se nicméně zapisují do sborníků, díky nimž roste i Marigoldův věhlas, což mu otevírá cestu na větší a prestižnější scény. Tam už musí vyhovět konkrétním požadavkům publika na tón a vyznění příběhu.

A co by to bylo za zaklínačskou hru, kdyby se nemusela lovit monstra? V Reigns: The Witcher pochopitelně nebudou chybět ani souboje, kulišácky řešené arkádovou minihrou, která má zachytit zaklínačský tanec s mečem. Bude proto stát na rytmickém systému tahů, který by opět mohl slušet hlavně mobilům.

Vydání Reigns: The Witcher je naplánováno na 25. února pro PC (Steam) a mobilní zařízení s iOS a Androidem. 

