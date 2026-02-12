Hráči proti robotům? V multiplayerovém hitu Arc Raiders začíná PvE událost
zdroj: Embark Studios

Hráči proti robotům? V multiplayerovém hitu Arc Raiders začíná PvE událost

PC PlayStation 5 Xbox Series

12. 2. 2026 16:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Arc Raiders
Arc Raiders
Arc Raiders
Galerie

Arc Raiders znovu experimentuje s tím, jak moc musí být místní nebezpečný svět plný zrady. Po matchmakingu, který hráče rozděloval podle agresivity, teď Embark Studios ve své extrakční střílečce spustilo PvE událost, která hráče přímo motivuje k tomu, aby na sebe byli milí.

Shared Watch potrvá do 24. února a dost dobře může být předzvěstí permanentního režimu, ve kterém se nemusíte obávat krvežíznivosti dalších lidí. V události získáváte měnu do battle passu za to, že ostatním pomáháte ničit AI řízené roboty. Měnu nelze získat zabíjením jiných hráčů. Což ale samozřejmě nemusí ostatním zabránit vás zabít a pokazit vám odpoledne, jen budou odměněni pouze škodolibostí.

Arc Raiders
Recenze
Arc Raiders – recenze extrakční střílečky, která do žánru přináší svěží vítr

Oficiální popis hovoří o každoročním svátku, který nám připomíná skutečného nepřítele, což naznačuje, že by se Shared Watch mohl stát pravidelnou tradicí. V praxi to znamená, že pokud chcete efektivně grindit a posouvat svůj postup, vyplatí se spolupracovat s ostatními a zaměřit se na hrozby od Arců.

Zajímavé je, že ARC Raiders si už od vydání buduje pověst relativně přátelského extraction titulu. Přestože PvP je stále přítomné, mnoho hráčů se rozhodlo pomáhat si navzájem místo okamžitého střílení na potkání. Aby si PvP hráči nepřipadali odstrčení, je dobré připomenout, že na konci ledna studio otevřelo speciální náročnější lobby zaměřené právě na intenzivnější střety mezi hráči.

Aktualizace 1.15.0 kromě samotné události přináší i dva nové kosmetické sety a návrat lokálního modifikátoru Cold Snap ze začátku zimy, v němž musíte dávat pozor při pobytu v mrazivých teplotách. Ještě tento měsíc má přijít větší update Escalation.

 Embark Studios s Arc Raiders trefili zlatou žílu, která ani po čtvrt roce neslábne. Ke hře denně usedá zároveň 200 až 300 tisíc hráčů. Pro vydavatele Nexon jde s prodeji přes 14 milionů kopií a zrhuba 6 miliony uživateli týdně o překvapení, které nečekali ani ve svých nejoptimističtějších odhadech.

Smarty.cz
Tagy:
akční sci-fi free-to-play kooperace střílečka
Zdroje:
Embark Studios
Hry:
Arc Raiders
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Fight Club #760 – O první desítce letošního roku a nové Yakuze
Fight Club #760 – O první desítce letošního roku a nové Yakuze
Gothic 1 Remake - Datum vydání
Gothic 1 Remake - Datum vydání
Diablo II: Resurrected - Warlock Gameplay Trailer
Diablo II: Resurrected - Warlock Gameplay Trailer
Clive Barker's Hellraiser: Revival - Love Story Trailer
Clive Barker's Hellraiser: Revival - Love Story Trailer
Directive 8020 - Datum vydání
Directive 8020 - Datum vydání
Mewgenics || GamesPlay
Mewgenics || GamesPlay
Helldivers 2 - Return of the Cyborgs Deep Dive
Helldivers 2 - Return of the Cyborgs Deep Dive
Aethus - Gameplay Trailer
Aethus - Gameplay Trailer
Black Myth: Zhong Kui — Chinese New Year Special
Black Myth: Zhong Kui — Chinese New Year Special
Skate Style – Oznámení
Skate Style – Oznámení
PUBG: Blindspot – Předběžný přístup
PUBG: Blindspot – Předběžný přístup
John Carpenter's Toxic Commando – Přehlídka hratelnosti
John Carpenter's Toxic Commando – Přehlídka hratelnosti
Horizon Hunters Gathering – Oznámení
Horizon Hunters Gathering – Oznámení
Hollow Knight – Nintendo Switch 2 Edition
Hollow Knight – Nintendo Switch 2 Edition
Resident Evil Requiem – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Resident Evil Requiem – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Turok Origins – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase 2.5.2026
Turok Origins – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase 2.5.2026
Fallout 4: Anniversary Edition – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Fallout 4: Anniversary Edition – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Indiana Jones and the Great Circle – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Indiana Jones and the Great Circle – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Kromlech - Datum spuštění předběžného přístupu
Kromlech - Datum spuštění předběžného přístupu

Nejnovější články