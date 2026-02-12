Hráči proti robotům? V multiplayerovém hitu Arc Raiders začíná PvE událost

Arc Raiders znovu experimentuje s tím, jak moc musí být místní nebezpečný svět plný zrady. Po matchmakingu, který hráče rozděloval podle agresivity, teď Embark Studios ve své extrakční střílečce spustilo PvE událost, která hráče přímo motivuje k tomu, aby na sebe byli milí.
Shared Watch potrvá do 24. února a dost dobře může být předzvěstí permanentního režimu, ve kterém se nemusíte obávat krvežíznivosti dalších lidí. V události získáváte měnu do battle passu za to, že ostatním pomáháte ničit AI řízené roboty. Měnu nelze získat zabíjením jiných hráčů. Což ale samozřejmě nemusí ostatním zabránit vás zabít a pokazit vám odpoledne, jen budou odměněni pouze škodolibostí.
Oficiální popis hovoří o každoročním svátku, který nám připomíná skutečného nepřítele, což naznačuje, že by se Shared Watch mohl stát pravidelnou tradicí. V praxi to znamená, že pokud chcete efektivně grindit a posouvat svůj postup, vyplatí se spolupracovat s ostatními a zaměřit se na hrozby od Arců.
Zajímavé je, že ARC Raiders si už od vydání buduje pověst relativně přátelského extraction titulu. Přestože PvP je stále přítomné, mnoho hráčů se rozhodlo pomáhat si navzájem místo okamžitého střílení na potkání. Aby si PvP hráči nepřipadali odstrčení, je dobré připomenout, že na konci ledna studio otevřelo speciální náročnější lobby zaměřené právě na intenzivnější střety mezi hráči.
Aktualizace 1.15.0 kromě samotné události přináší i dva nové kosmetické sety a návrat lokálního modifikátoru Cold Snap ze začátku zimy, v němž musíte dávat pozor při pobytu v mrazivých teplotách. Ještě tento měsíc má přijít větší update Escalation.
Arc Raiders has been a smash hit for publisher NEXON, citing it "exceeded our most optimistic projections."— MauroNL (@MauroNL3) February 12, 2026
- 10 million units sold in two months
- 14 million units sold to date
- 960K concurrent users in January
- Sustained approximately six million weekly active users to date pic.twitter.com/4AQpkwdOH5
Embark Studios s Arc Raiders trefili zlatou žílu, která ani po čtvrt roce neslábne. Ke hře denně usedá zároveň 200 až 300 tisíc hráčů. Pro vydavatele Nexon jde s prodeji přes 14 milionů kopií a zrhuba 6 miliony uživateli týdně o překvapení, které nečekali ani ve svých nejoptimističtějších odhadech.