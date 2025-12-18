Howard: Fallout 5 ovlivní události ze seriálu

Bethesda Fallout 5 zmiňuje jen velmi opatrně, jisté ale je, že postapo pokračování vzniká, a šéf studia Todd Howard teď přihodil další drobný střípek informací. Nový díl postapokalyptické série je sice pořád hudbou vzdálené budoucnosti, už teď je ale jasné, že se bude odehrávat ve světě ovlivněném úspěšným seriálem od Amazonu, jehož druhá řada teď odvysílala první díl.
Howard v rozhovoru potvrdil pro BBC, že události televizního Falloutu budou pro pátý díl relevantní. Jinými slovy: seriálový kánon se stává součástí herního univerza. Fallout 5 tak bude existovat ve světě, kde vývojáři při psaní hry hry počítají s příběhy, jež se už v seriálu odehrály, nebo se zrovna odehrávají.
Zajímavé to není jen z hlediska existence seriálových postav, které se mohou objevit ve hře, ale třeba i delších pasáží z doby, než spadly bomby. To, co byl ve Falloutu 4 jen prolog, by tak mohlo v pokračování být mnohem delším flashbackem, ale to jsou čistě jen spekulace. Stejně jako fakt, že tím pádem by se Fallout 5 mohl odehrávat opět v okolí New Vegas.
Ostatně už Fallout 76 propojení her a seriálu ukazuje. Do online dílu dorazil obsah inspirovaný televizní adaptací, včetně postavy Ghúla v podání Waltona Gogginse. Fallout 76 je navíc aktuálně dočasně zdarma, což zjevně souvisí s nástupem druhé řady seriálu.
Fallout 5 Bethesda poprvé zmínila už v roce 2022, ale rovnou dodala, že přijde až po The Elder Scrolls VI… které je stále hodně daleko. Howard zároveň nedávno přiznal, že Fallout je momentálně značka, do které Bethesda investuje nejvíc energie. Studio má podle něj dlouhodobý plán, o kterém zatím nemůže mluvit, ale naznačuje, že svět Falloutu čeká v dalších letech hodně aktivit, nejen v herní podobě.
Kromě Fallout 5 se v zákulisí stále častěji mluví i o remasteru Falloutu 3. Bethesda jej sice oficiálně nepotvrdila, ale vzhledem k úspěchu Oblivionu Remastered jde o další logický krok. Navíc v době, kdy Fallout rose na popularitě díky seriálu.