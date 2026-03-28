Housemarque si zpětnou vazbu vzal k srdci: Saros bude přístupnější než Returnal
zdroj: Housemarque

28. 3. 2026 9:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Kosmický roguelite Returnal byl svého času jedním z přesvědčivých argumentů k pořízení PlayStation 5. Finské studio Housemarque se v něm stalo novodobým králem mizejícího žánru bullet hell, což je pozice, kterou chce Saros na konci dubna jen upevnit. Současně ale bude otevírat dveře dokořán i nováčkům.

Jak se časem ukázalo, i když řada hráčů považuje Returnal za brilantní i pro jeho nesmlouvavou obtížnost, existuje neméně silný hlas, který by si v něm přál alespoň pár pomocníků usnadňujících život. Respektive přežívání.

Studio si tato přání vzalo k srdci, takže Saros bude některé v Returnalu chybějící prvky obsahovat. Kromě několika pozic pro uložení sem spadá především možnost uložit si probíhající pokus, abyste se k němu mohli po opětovném spuštění hry v klidu vrátit. Jde o funkci, která se nakonec v aktualizaci dostala i do předchozí hry, v případě novinky bude ale dostupná hned od začátku.

zdroj: Housemarque

Zároveň by přežívání Arjuna Devrajho nemělo vyžadovat tolik času. Průběh hry je navržený tak, aby každý z pokusů trval maximálně 30 minut, spíše méně. Také ale přibude několik dalších užitečných prvků. Jsou mezi nimi trvalá vylepšení, mechanismus oživení s druhou šancí, ale také unikátní modifikátory, jimiž si obtížnost nejen snížíte, ale také zvýšíte.

„Řada hráčů chtěla Returnal milovat a chtěli se dostat dál. Pro nás tedy šlo o to, jim tuto možnost poskytnout. Nijak jsme nesnížili výzvu, jelikož hra je stále v základu velmi náročná, ale je zde řada možností, jak si tuto výzvu upravit,“ uvedl kreativní ředitel Gregory Louden v rozhovoru s IGN.

Základní filosofie tak do značné míry zůstává stejná, jenom se přidávají další možnosti, jak si Saros užít. Každý nezdar vás posune zase o kus blíže k úspěchu, nejen prostřednictvím zkušeností a zvyšování úrovně, ale také pozorováním chování jednotlivých nepřátel a prostředí.

Jestli bude Saros opět tak návykový a precizní, zjistí majitelé PS5 už 30. dubna.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
