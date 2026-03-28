Housemarque si zpětnou vazbu vzal k srdci: Saros bude přístupnější než Returnal

Kosmický roguelite Returnal byl svého času jedním z přesvědčivých argumentů k pořízení PlayStation 5. Finské studio Housemarque se v něm stalo novodobým králem mizejícího žánru bullet hell, což je pozice, kterou chce Saros na konci dubna jen upevnit. Současně ale bude otevírat dveře dokořán i nováčkům.
Jak se časem ukázalo, i když řada hráčů považuje Returnal za brilantní i pro jeho nesmlouvavou obtížnost, existuje neméně silný hlas, který by si v něm přál alespoň pár pomocníků usnadňujících život. Respektive přežívání.
Studio si tato přání vzalo k srdci, takže Saros bude některé v Returnalu chybějící prvky obsahovat. Kromě několika pozic pro uložení sem spadá především možnost uložit si probíhající pokus, abyste se k němu mohli po opětovném spuštění hry v klidu vrátit. Jde o funkci, která se nakonec v aktualizaci dostala i do předchozí hry, v případě novinky bude ale dostupná hned od začátku.
Zároveň by přežívání Arjuna Devrajho nemělo vyžadovat tolik času. Průběh hry je navržený tak, aby každý z pokusů trval maximálně 30 minut, spíše méně. Také ale přibude několik dalších užitečných prvků. Jsou mezi nimi trvalá vylepšení, mechanismus oživení s druhou šancí, ale také unikátní modifikátory, jimiž si obtížnost nejen snížíte, ale také zvýšíte.
„Řada hráčů chtěla Returnal milovat a chtěli se dostat dál. Pro nás tedy šlo o to, jim tuto možnost poskytnout. Nijak jsme nesnížili výzvu, jelikož hra je stále v základu velmi náročná, ale je zde řada možností, jak si tuto výzvu upravit,“ uvedl kreativní ředitel Gregory Louden v rozhovoru s IGN.
Základní filosofie tak do značné míry zůstává stejná, jenom se přidávají další možnosti, jak si Saros užít. Každý nezdar vás posune zase o kus blíže k úspěchu, nejen prostřednictvím zkušeností a zvyšování úrovně, ale také pozorováním chování jednotlivých nepřátel a prostředí.
Jestli bude Saros opět tak návykový a precizní, zjistí majitelé PS5 už 30. dubna.