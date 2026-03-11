Hororový mistr Šindži Mikami zakládá studio Unbound, chystá vlastní AAA značku

O Šindžim Mikamim milovníci hororů jistě neslyší poprvé – japonský vývojář stál u zrodu série Resident Evil, The Evil Within i u řady dalších zajímavých projektů. Když v roce 2023 po třinácti letech opustil své studio Tango Gameworks, navzdory spekulacím o vyhoření nezamířil do předčasného důchodu. Už předloni založil studio Kamuy, teď se ale ocitá v čele dalšího s názvem Unbound, které pracuje na zcela nové značce.
Informace o studiu se objevily na jeho oficiálních stránkách, kde se Unbound představuje jako „nově založená, plně nezávislá společnost vyvíjející špičkové hry pro běžné hráče a vytvářející originální AAA tituly“. Firma vznikla už 30. listopadu 2022, přičemž plnohodnotný provoz zahájila v souladu s japonskou legislativou v květnu 2023, tedy krátce poté, co Mikami opustil Tango Gameworks.
Mikami působí na pozici reprezentativního ředitele. Podle dostupných informací má tým v současnosti zhruba padesát zaměstnanců. Do budoucna ale plánuje výrazné rozšíření až na přibližně 150 vývojářů. Náborová stránka zároveň naznačuje, že Unbound nechce zůstat jen u velkých projektů, protože vedle AAA titulů plánuje také menší, experimentálnější hry.
Filosofie studia je poměrně jasná: Tvořit hry, které dokážou překvapit a plně vtáhnout do svého světa. „S nadšením tvoříme hry, které ohromí svět, v kanceláři, kde někdo neustále diskutuje o nových nápadech,“ uvádí popisek firemní kultury. Debutový projekt týmu má mířit na PlayStation 5, Xbox Series X/S a PC.
Na vývoji se podílí i dlouholetý Mikamiho spolupracovník Masato Kimura, producent her Ghostwire: Tokyo a Hi-Fi Rush, který s Mikamim už dříve pracoval také na projektech jako Devil May Cry nebo Resident Evil. Kimura v jednom z dřívějších rozhovorů naznačil, že chce studio zkombinovat vysoké produkční kvality s menšími projekty, které nabídnou intenzivní zážitky. „Míříme na AAA kvalitu a AA obsah, proto vyvíjíme titul, který nabídne bohatý herní zážitek a umožní se plně ponořit do jeho světa,“ vysvětlil.
Mikamiho dlouho plánovaný odchod z Tango Gameworks nastal ještě před turbulentním obdobím, které studio později zažilo. V roce 2024 totiž Microsoft Tango nečekaně zavřel, navzdory úspěchu Hi-Fi Rush. Studio i značku ale později zachránil, respektive převzal Krafton.
Sám Mikami později přiznal, že ho rozhodnutí překvapilo: „Myslel jsem si, že studio bude v bezpečí, pokud budou pokračovat ve hrách typu Hi-Fi Rush. To byl jeden z důvodů, proč jsem odešel,“ uvedl. Japonský veterán má zároveň se zakládáním (a odchody z) herních studií poměrně bohaté zkušenosti, během svého působení v Capcomu založil Clover Studio, po neshodách zformoval tým Straight Story v rámci PlatinumGames. Tango Gameworks pro změnu krátce po založení odkoupil ZeniMax a následně i s celou mateřskou společnosti Microsoft.
Jak přesně bude vypadat první projekt studia Unbound, zatím zůstává tajemstvím. Pokud ale něco naznačuje Mikamiho dosavadní kariéra, je pravděpodobné, že půjde o hru, která by neměla ujít žádnému milovníkovi hororů.