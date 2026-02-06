Horizon jde do kooperace. Guerrilla oznámila stylizovanou akci Hunters Gathering
Horizon jde do kooperace. Guerrilla oznámila stylizovanou akci Hunters Gathering

6. 2. 2026 10:35 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Série Horizon se dál rozrůstá. Po singleplayerových dobrodružstvích s Aloy, LEGO spin-offu a VR dobrodružství přichází další odbočka – tentokrát v podobě kooperativní akce Horizon Hunters Gathering.

Možná ze mě mluví starý unavený pán, ale při včerejším představení mi na mysl vyvstal akorát Miroslav Donutil z Pelíšků a jeho legendární: „A komu tím prospějete?!“. Chápu, že je třeba oblíbenou značku zasazenou do neopravěku rozšiřovat, ale nejsem si jistý, že rozjuchaná kooperace je tím pravým ořechovým.

Studio Guerrilla v představení uvádí, že všichni členové týmu milují singleplayerové hry, současně ale mají rádi výzvy a zkoušení nových věcí. Proto před sebe postavili výzvu ve formě akční kooperace s výraznou stylizací podobnou třeba Fortnite. A jak známe hráčské vrtochy, větší výzvu si snad vybrat ani nemohli.

V Hunters Gathering se stanete součástí poslední obranné linie lidstva proti smrtícím strojům. Vyberete si z několika jedinečných lovců, s unikátním herním stylem, zbraní i stromem perků založeným na roguelite postupu. Následně se připojíte k dalším dvěma hráčům a vyrazíte plnit mise napříč různými prostředími, kde se postavíte několika typům nepřátel, kde se pravděpodobně budou míchat známé stroje ze série s několika nováčky.

Akce byla původně menším projektem, na němž pracovala jen malá část studia. Postupně přerostla ve větší titul, který už prošel kolečkem interních testů. Po zpětné vazbě zevnitř slibujet taktické souboje inspirované hlavními hrami série obohacené o týmovou spolupráci.

Podle všeho by jednotlivé mise měly být propojené do příběhové kampaně, která se stane oficiálním kánonem. Nové kapitoly do ní navíc budou přibývat i po vydání. Přesto hratelnost staví na opakovatelných misích v několika režimech. Prozatím se představily dva – Machine Incursion a Cauldron Descent. První s vlnami nepřátel valících se z podzemí a finálním bossem, druhý s víceúrovňovou zkouškou s měnícími se místnostmi, které prozkouší i vaši orientaci.

Mezi zápasy si oddechnete ve společenském prostoru, kde se potkáte s ostatními lovci a sběrači, upravíte si postavu, navštívíte obchodníky, vylepšíte si vybavení a připravíte se na další dobrodružství. Zde vyvstává otázka ohledně monetizace, kde zatím není jisté, jestli půjde o free-to-play záležitost, nebo o prémiový titul. Vzhledem k povaze hry ale jistě nebudou chybět různé skiny a další kosmetické nezbytnosti.

Konkrétní datum vydání Horizon Hunters Gathering zatím nemá, ale nebude asi daleko. Už koncem února se uskuteční uzavřené testování, v němž první zájemci dostanou ochutnávku. Hra se chystá na PC a PlayStation 5, podporovat bude společné hraní napříč platformami i sdílení postupu.

Tagy:
Zdroje:
Hry:
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
