Hoarder spojuje simulátor úklidu s kosmickým hororem. Hlubiny čekají ve sklepě
zdroj: Awaken Realms

PC

21. 3. 2026 9:00 | autor: Ondřej Partl

Darkwood je jednou z mála her, která i z izometrického pohledu dokáže vykřesat pekelně nepříjemný zážitek. Dvojka už je kvůli konci původního studia Acid Wizard v rukou ruských Ice-Pick Lodge, ale to neznamená, že by původní tvůrci s hrami sekli. Jeden z nich, Gustaw Stachaszewski, si založil nezávislé studio byzel a s ním oslovil Awaken Realms, aby společně nachystali podivnou hororovou simulaci Hoarder.

Zaměstná vás zprvu banálním úkolem. Musíte uklidit odlehlý dům, v němž jeden z nemocných hrabivců nastřádal hromadu věcí. Vše začíná poměrně nevinně a hra vás dokonce jasně drží za ruku, což ale trvá jen do chvíle, než najdete tajný sklep, který popírá veškerou známou geometrii a fyzikální vědění – ukrývá temnou hlubinu.

Přes den se do ní díky ponorce vypravíte a pokusíte se získat to, co mělo zůstat schované. Jelikož sem ale nedosahují sluneční paprsky, musíte využít různých navigačních nástrojů, abyste se vůbec dostali zpět. Hlavní hnací silou se tak stane zvědavost, která je ale zároveň prokletím. Umocní ji svět založený na fyzice, s nímž budete volně interagovat a objevovat zajímavé kombinace.

„Hromadit znamená vlastnit, vlastnit znamená ovládat. Jakou naději máš na to, že ovládneš pravdu? Atmosférické dobrodružství mísící různé žánry, které začíná jako obyčejný simulátor úklidu a postupně se mění v ponurou noční můru. Ve dne řídíte ponorku, abyste očistili hlubinu, a v noci odhalujete tajemství svého nového domova,“ vábí oficiální popis.

Hoarder podle všeho chce ctít vaší inteligenci. S postupujícím časem se odbourají různí pomocníci a přestane vás držet za ruku. Příběh bude s největší pravděpodobností dost kryptický, tudíž si ho hezky pospojujete sami podle získaných útržků. Místa pro různé výklady bude jistě dost. A všechny ty prazvláštní výjevy tomu jen pomohou.

Novinku očekávejte na PC. Prozatím neznáme ani hrubý rok vydání, nicméně na produktové stránce na Steamu už teď svítí česká lokalizace v podobě titulků.

Smarty.cz
Tagy:
simulace horor
Zdroje:
Rock Paper Shotgun, Awaken Realms
Hry:
Hoarder
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Nejnovější články