zdroj: Shiro Games

PC

Hlavní město v plamenech. Žoldáckou strategii Wartales obohatí další rozšíření

24. 3. 2026 12:00 | autor: Jakub Malchárek |

Povedená žoldácká strategie Wartales, které se už prodalo přes milion kopií, dostane v dubnu nové DLC s názvem Fires in the Capital, které zásadně rozšíří hru o velké město a nové herní možnosti. Rozšíření přidá město Isandrin, hlavní metropoli království Edoran. Na rozdíl od dosavadních venkovských oblastí půjde o hustě osídlené a dynamické prostředí, kde budou mít hráčská rozhodnutí výrazně širší dopad.

Podle šéfa Shiro Games, Quentina Lapeyra má jít o hustě osídlené a reaktivní místo, ve kterém systém Chaosu zajistí, že každé rozhodnutí ovlivní fungování celé metropole. Hráči tak nebudou jen plnit zakázky, ale přímo zasahovat do stability jednotlivých čtvrtí, ekonomiky i politické situace. Možná to zní zvláštně, ale ve strategii s tahovými souboji bude novinkou větší důraz na necombatní řešení událostí.

Wartales
Recenze
Wartales – recenze žoldáckého dobrodružství

Vedle klasických soubojů bude možné například likvidovat propagandu, podporovat instituce, doprovázet zásobovací konvoje nebo dokonce vystupovat jako bard a ovlivňovat náladu obyvatelstva. Vývojáři tím chtějí nabídnout širší spektrum přístupů než dosud. Souboje se zároveň přizpůsobí situaci ve městě. Mise budou více orientované na konkrétní cíle, například potlačení nepokojů, záchranu civilistů z hořících budov nebo ochranu klíčových oblastí.

Hráči přitom nebudou nuceni nutně město zachránit. Mohou se rozhodnout podpořit stabilitu Isandrinu, nebo naopak přispět k jeho pádu. DLC tak rozšiřuje Wartales nejen o nový obsah, ale i o výrazně komplexnější systém důsledků a rozhodování. Vedle pirátského rozšíření Pirates of Belerion a loveckého The Beast Hunt půjde o další sympatický způsob, jak tvárný simulátor žoldácké bandy hrát. No, a pokud jste s Wartales dosud neměli čest, odkážu vás na svoji recenzi, ve které jsem hodnotil osmičkou: „Skvělý simulátor správy žoldácké tlupy s obrovskou trvanlivostí a množstvím obsahu. Přestože příběh vaší družiny píše spíše kratičké povídky, Wartales vám dávají dostatečný prostor k tomu, abyste námezníky vedli k obrazu svému. Zábavné tahové souboje a komplexní RPG systém vás udrží u obrazovky desítky hodin.“

Smarty.cz
Tagy:
středověk strategie fantasy RPG tahová dlc taktická otevřený svět
Zdroje:
Shiro Games
Hry:
Wartales Wartales – Contract: Fires in the Capital
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Wartales – Contract: Fires in the Capital - oznámení
Wartales – Contract: Fires in the Capital - oznámení
Heroes of Science and Fiction – Datum vydání
Heroes of Science and Fiction – Datum vydání
Minecraft Dungeons II – Představení
Minecraft Dungeons II – Představení
Death Stranding 2: On The Beach - "No Rain No Rainbow"
Death Stranding 2: On The Beach - "No Rain No Rainbow"
Starfield: Free Lanes & Terran Armada - Oznámení
Starfield: Free Lanes & Terran Armada - Oznámení
Sekiro: No Defeat - Trailer
Sekiro: No Defeat - Trailer
World of Tanks - Mafia
World of Tanks - Mafia
Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch
Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch
The Legend of California – První pohled
The Legend of California – První pohled
GEFORCE PODCAST #60 – Šárka Tmějová: Šéfredaktorka Games.cz
GEFORCE PODCAST #60 – Šárka Tmějová: Šéfredaktorka Games.cz
Fight Club #764 – My a multiplayer
Fight Club #764 – My a multiplayer
SiN Reloaded - Oznámení
SiN Reloaded - Oznámení
Pragmata – Hlavní ukázka
Pragmata – Hlavní ukázka
Kromlech - Release Trailer
Kromlech - Release Trailer
Fight Club #763 – Herní degustační menu
Fight Club #763 – Herní degustační menu
Stage Tour – Představení
Stage Tour – Představení
Samson – Datum vydání
Samson – Datum vydání
Pokémon Winds & Waves – Oznámení
Pokémon Winds & Waves – Oznámení
Resident Evil Requiem || GamesPlay
Resident Evil Requiem || GamesPlay
Flesh & Wire - Oznámení
Flesh & Wire - Oznámení

Nejnovější články