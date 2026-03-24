Hlavní město v plamenech. Žoldáckou strategii Wartales obohatí další rozšíření

Povedená žoldácká strategie Wartales, které se už prodalo přes milion kopií, dostane v dubnu nové DLC s názvem Fires in the Capital, které zásadně rozšíří hru o velké město a nové herní možnosti. Rozšíření přidá město Isandrin, hlavní metropoli království Edoran. Na rozdíl od dosavadních venkovských oblastí půjde o hustě osídlené a dynamické prostředí, kde budou mít hráčská rozhodnutí výrazně širší dopad.
Podle šéfa Shiro Games, Quentina Lapeyra má jít o hustě osídlené a reaktivní místo, ve kterém systém Chaosu zajistí, že každé rozhodnutí ovlivní fungování celé metropole. Hráči tak nebudou jen plnit zakázky, ale přímo zasahovat do stability jednotlivých čtvrtí, ekonomiky i politické situace. Možná to zní zvláštně, ale ve strategii s tahovými souboji bude novinkou větší důraz na necombatní řešení událostí.
Vedle klasických soubojů bude možné například likvidovat propagandu, podporovat instituce, doprovázet zásobovací konvoje nebo dokonce vystupovat jako bard a ovlivňovat náladu obyvatelstva. Vývojáři tím chtějí nabídnout širší spektrum přístupů než dosud. Souboje se zároveň přizpůsobí situaci ve městě. Mise budou více orientované na konkrétní cíle, například potlačení nepokojů, záchranu civilistů z hořících budov nebo ochranu klíčových oblastí.
Hráči přitom nebudou nuceni nutně město zachránit. Mohou se rozhodnout podpořit stabilitu Isandrinu, nebo naopak přispět k jeho pádu. DLC tak rozšiřuje Wartales nejen o nový obsah, ale i o výrazně komplexnější systém důsledků a rozhodování. Vedle pirátského rozšíření Pirates of Belerion a loveckého The Beast Hunt půjde o další sympatický způsob, jak tvárný simulátor žoldácké bandy hrát. No, a pokud jste s Wartales dosud neměli čest, odkážu vás na svoji recenzi, ve které jsem hodnotil osmičkou: „Skvělý simulátor správy žoldácké tlupy s obrovskou trvanlivostí a množstvím obsahu. Přestože příběh vaší družiny píše spíše kratičké povídky, Wartales vám dávají dostatečný prostor k tomu, abyste námezníky vedli k obrazu svému. Zábavné tahové souboje a komplexní RPG systém vás udrží u obrazovky desítky hodin.“