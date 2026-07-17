Hlavní hvězdou NHL 27 je Macklin Celebrini. Přiveze kanadský mladíček i pořádnou evoluci?

Pokud snad doma nemáte kalendář, existují i alternativní možnosti, jak se orientovat v čase a prostoru. Třeba od toho tu jsou sportovní hry a Call of Duty, které už několik let vychází s každoroční přesností. Proto i letos fanoušky ledního hokeje čeká nový ročník videoherní simulace, který nese označení NHL 27.
Electronic Arts s jejich studiem ve Vancouveru představují první ukázku, která chce nalákat k návratu, ale také vztáhnout reflektor na jednoho talentované mladíka. Je jím teprve dvacetiletý Macklin Celebrini ze San Jose Sharks, kde hraje už od svého draftu z roku 2024. Právě on se tak stane hlavní tváří nového dílu, proto ho také spatříte na přebalech hry.
Společně s představením se začíná lákat rovněž na vybrané novinky, které ale v řadě případů spadají do kategorii staronových. Konkrétně se dočkáme detailnějšího zpracování stadionů a fanoušků, přičemž se konečně zase pořádně vrátí předzápasové animace či třeba oslavné písně po vstřeleném gólu. A když už se zmiňuje zvukový doprovod, v komentátorské kabině si odbude premiéru nový tým složený z Johna Buccigrosse a bývalého brankáře Darrena Panga.
Změny slibují čistší a modernější pocit, který podpoří zase o něco přilepšené vizuální zpracování či aktualizovaná práce s kamerou a zařazení dalších prvků, které fanoušci mohou znát z běžného vysílání. Pravděpodobně největší „novinkou“ je návrat režimu Connected Franchise. Ten se objeví poprvé od NHL 14 a umožní si vytvořit ligu společně s přáteli.
Aby se k názvu mohlo přibalit nové číslo, dodalo studio taktické příručky jednotlivých týmů, díky nimž by se jednotlivé celky měly chovat více autenticky. Zachytí jejich tendence a ozvláštní každý zápas díky datům z ICE-Q a NHL Edge, takže svého nepřítele můžete před zápasem studovat.
Na závěr ještě povinné datum nástupu na led, které je stanovené na 11. září. EA se nicméně rozhodlo jít cestou poměrně agresivního předběžného přístupu, tudíž koupí dražší deluxe edice si zajistíte nejen bonusové balíčky a měnu do režimu HUT, ale také hraní už od 4. září. Z platforem znovu platí pouze konzole PlayStation 5 a Xbox Series X/S. PC variantu ani tentokrát nečekejte.