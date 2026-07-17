Hlavní hvězdou NHL 27 je Macklin Celebrini. Přiveze kanadský mladíček i pořádnou evoluci?
zdroj: EA Sports

Hlavní hvězdou NHL 27 je Macklin Celebrini. Přiveze kanadský mladíček i pořádnou evoluci?

PlayStation 5 Xbox Series

17. 7. 2026 10:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

NHL 27
NHL 27
NHL 27
Galerie

Pokud snad doma nemáte kalendář, existují i alternativní možnosti, jak se orientovat v čase a prostoru. Třeba od toho tu jsou sportovní hry a Call of Duty, které už několik let vychází s každoroční přesností. Proto i letos fanoušky ledního hokeje čeká nový ročník videoherní simulace, který nese označení NHL 27.

Electronic Arts s jejich studiem ve Vancouveru představují první ukázku, která chce nalákat k návratu, ale také vztáhnout reflektor na jednoho talentované mladíka. Je jím teprve dvacetiletý Macklin Celebrini ze San Jose Sharks, kde hraje už od svého draftu z roku 2024. Právě on se tak stane hlavní tváří nového dílu, proto ho také spatříte na přebalech hry.

zdroj: EA

Společně s představením se začíná lákat rovněž na vybrané novinky, které ale v řadě případů spadají do kategorii staronových. Konkrétně se dočkáme detailnějšího zpracování stadionů a fanoušků, přičemž se konečně zase pořádně vrátí předzápasové animace či třeba oslavné písně po vstřeleném gólu. A když už se zmiňuje zvukový doprovod, v komentátorské kabině si odbude premiéru nový tým složený z Johna Buccigrosse a bývalého brankáře Darrena Panga.

Změny slibují čistší a modernější pocit, který podpoří zase o něco přilepšené vizuální zpracování či aktualizovaná práce s kamerou a zařazení dalších prvků, které fanoušci mohou znát z běžného vysílání. Pravděpodobně největší „novinkou“ je návrat režimu Connected Franchise. Ten se objeví poprvé od NHL 14 a umožní si vytvořit ligu společně s přáteli.

NHL 26
Novinky
NHL 26 opět slibuje revoluci v realističnosti. Poprvé využije oficiální data NHL EDGE

Aby se k názvu mohlo přibalit nové číslo, dodalo studio taktické příručky jednotlivých týmů, díky nimž by se jednotlivé celky měly chovat více autenticky. Zachytí jejich tendence a ozvláštní každý zápas díky datům z ICE-Q a NHL Edge, takže svého nepřítele můžete před zápasem studovat.

Na závěr ještě povinné datum nástupu na led, které je stanovené na 11. září. EA se nicméně rozhodlo jít cestou poměrně agresivního předběžného přístupu, tudíž koupí dražší deluxe edice si zajistíte nejen bonusové balíčky a měnu do režimu HUT, ale také hraní už od 4. září. Z platforem znovu platí pouze konzole PlayStation 5 a Xbox Series X/S. PC variantu ani tentokrát nečekejte.

Smarty.cz
Tagy:
hokej sportovní
Zdroje:
EA
Hry:
NHL 27
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

NHL 27 – Představení
NHL 27 – Představení
Fight Club – Ohlášení z redakce
Fight Club – Ohlášení z redakce
Rayman Origins: Enhanced Edition - Ukázka hratelnosti
Rayman Origins: Enhanced Edition - Ukázka hratelnosti
Ghost Justice - Oznámení
Ghost Justice - Oznámení
Shards of Order - Datum vydání
Shards of Order - Datum vydání
Total War: Warhammer 40,000 – První gameplay video
Total War: Warhammer 40,000 – První gameplay video
O Black Flag Resynced a masakru v Microsoftu || Chléb & Games
O Black Flag Resynced a masakru v Microsoftu || Chléb & Games
Mortal Shell II - Datum vydání
Mortal Shell II - Datum vydání
Valheim - Datum vydání
Valheim - Datum vydání
Nivalis Nights - Datum vydání
Nivalis Nights - Datum vydání
Cyberpunk: Edgerunners 2 - Teaser 2
Cyberpunk: Edgerunners 2 - Teaser 2
O GTA VI a fascinujícím roku 1997 s Jardou Möwaldem || Chléb & Games
O GTA VI a fascinujícím roku 1997 s Jardou Möwaldem || Chléb & Games
O Fable a potížích v Microsoftu || Chléb & Games
O Fable a potížích v Microsoftu || Chléb & Games
Grand Theft Auto VI – Obal a předobjednávky
Grand Theft Auto VI – Obal a předobjednávky
Assassin's Creed Shadows - Black Tides
Assassin's Creed Shadows - Black Tides
The Planet Crafter – vydání na konzole
The Planet Crafter – vydání na konzole
Hellraiser: Revival – Datum vydání
Hellraiser: Revival – Datum vydání
Resonance: A Plague Tale Legacy - Prodloužený trailer
Resonance: A Plague Tale Legacy - Prodloužený trailer
Stalker 2: Cost of Hope - Mezi povinností a svobodou - příběhový trailer
Stalker 2: Cost of Hope - Mezi povinností a svobodou - příběhový trailer
Fable - Záběry z hraní - Prožijte neobyčejný život
Fable - Záběry z hraní - Prožijte neobyčejný život

Nejnovější články