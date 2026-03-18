Hitman se do MindsEye nepodívá. Vydavatel ruší spolupráci se studiem
18. 3. 2026 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

MindsEye, jedna z nejhorších her loňského roku, je už delší dobu na šikmé ploše. Studio po katastrofálním startu muselo několikrát vyhazovat, zakladatel Leslie Benzies byl zmíněn v Epsteinových spisech, a tak si dal dovolenou, no a šéf studia Mark Gerhard za neúspěchem vidí sabotáž a průmyslovou špionáž.

Aby toho nebylo málo, Build a Rocket Boy teď přichází o svého vydavatele, kterým je divize dánských IO Interactive. S tím také padá plánovaný crossover s Hitmanem. Podle společného prohlášení převezeme Build a Rocket Boy plnou kontrolu nad vydáváním své hry. Obě strany vzájemně bez toho, aniž by si házeli klacky pod nohy, pracují na hladkém přechodu, aby změna nezasáhla hráče ani obchodní partnery.

I přes konspirační teorie a kontroverzní reputaci vedení studia přišel nápad o osamostatnění od Build a Rocket Boy. Chtěli zkrátka větší kontrolu nad vlastní hrou a nezávislost. IOI si ale určitě museli oddechnout – MindsEye bylo první hrou, o kterou se starali jako vydavatel a výsledek se velmi minul s očekáváním.

Největší obětí rozchodu je crossover s Hitmanem, který byl oznámen už v červnu 2025. Ten měl do MindsEye přinést speciální misi inspirovanou světem agenta 47, ten ale s nyní bere za své. Realita je ale taková, že celý projekt MindsEye se od začátku potýká s problémy. Hra po vydání schytala silnou kritiku za technický stav i nedostatek nápadů a rychle si vysloužila pověst jednoho z největších přešlapů poslední doby – často srovnávaného například s hrdinskou střílečkou Concord.

Pro IO Interactive šlo navíc o první větší projekt jeho vydavatelské divize, který měl ukázat ambice mimo vlastní značky. Build A Rocket Boy přesto tvrdí, že s MindsEye nekončí a plánuje další spolupráce s jinými partnery. 

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
