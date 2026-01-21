Hitman neřekl poslední slovo, chystá se důležitá aktualizace

S blížícím se vydáním 007: First Light by se dalo čekat, že IO Interactive odsouvá holohlavého zabijáka na druhou kolej. Není tomu tak, protože Hitman: World of Assassination se konečně po letech dočká funkce, na kterou hráči čekali od začátku - crossprogression, tedy možnost přenášet postup mezi platformami. Funkce se spustí s updatem 3. února a umožní pokračovat v kariéře nájemného vraha bez ohledu na zařízení, kde zrovna hrajete.
Upřímně, tohle mělo být ve hře už mnohem dříve. Obzvláště s ohledem pro plné využití hry a levelování profilu nutnosti registrace přes IOI účet a připojením k internetu. Ale lepší pozdě, nežli vůbec. Přenášet se bude prakticky všechno podstatné. Zkušenosti, hráčská úroveň, výzvy, mastery jednotlivých lokací, odemčené předměty a inventář, achievementy a trofeje, postup ve Freelancer módu i stav příběhové kampaně. Jinými slovy, co jste si odmakali, to vám zůstane. Šikovné obzvlášť s vydáním na Switch 2 loni v září.
Jedna věc ale zůstává beze změny a IOI ji zdůrazňuje poměrně jasně. Licence na hru a DLC se mezi platformami nepřenášejí. Pokud chcete hrát kompletní obsah jinde, nákup veškerého obsahu znovu vás nemine. Načasování novinky není náhodné. IO Interactive se chystá na spuštění kooperativního režimu Stone and Knight, který byl oznámen už loni. Jakmile se začne pracovat na sdílení dat a propojení hráčů napříč platformami, dává smysl otevřít i možnost sjednotit profily a postup.
Změna má ale i jednu malou oběť. Od 3. února už nebude možné převádět postup z Hitmana 2 do Hitman: World of Assassination. Proces, který byl dostupný od vydání třetího dílu, se tím definitivně uzavírá. Upřímně řečeno, většina hráčů má tenhle krok dávno za sebou, takže se to pravděpodobně dotkne jen hrstky opozdilců.
Tak doufejme, že až 27. května vyjde 007: First Light na PC, PS5 a Xbox Series X/S, bude už crossprogession součástí hry.