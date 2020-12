Hitman 3 představuje nový trailer i výhody verze pro PlayStation 5

8. 12. 2020 17:15 | Novinky | autor: Adam Homola

Hitman 3 vyjde už 20. ledna 2021 na všechny možné platformy, včetně PlayStationu 5. A právě tam bude Agent 47 využívat unikátní možnosti konzole, respektive nového ovladače DualSense.

Než se ale dostaneme k ovladači, jehož funkce využije přirozeně jen určité procento hráčů, podíváme se na to, co si budou moct užít všichni. Tedy samotnou hru. Od jejího představení tu máme nový gameplay trailer s řadou nových záběrů a spoustou informací. Jenže pokud znáte oba předchozí Hitmany jako své boty, bude pro vás většina informací v traileru níže spíše jen utažením tkaniček.

Na základní šabloně, kterou tak skvěle definoval první nový Hitman z roku 2016, se v trojce totiž nic zásadního nemění. Samozřejmostí jsou sice nové zbraně, převleky, předměty, prostředí, mise i možnosti, ale mustr zůstává stejný.

Tedy vysoce kreativní, s velkým důrazem na improvizaci a často bizarní situace. Ostatně, jak tvůrci zdůrazňují na PlayStation Blogu, žádný vyloženě špatný způsob, jak hrát Hitmana neexistuje. My o tom víme své, jak se můžete přesvědčit v naší sérii LongPlayů prvního i druhého Hitmana.

PlayStation 5 & DualSense

Zpátky ke slíbenému DualSense a PlayStationu 5. Na nové a bohužel pořád vyprodané platformě od Sony bude Hitman 3 podporovat víceméně všechno, co byste čekali: rozlišení 4K, 60fps, HDR i rychlé nahrávací časy. Pokud byste to už náhodou nemohli vydržet, chtěli se do třetího Hitmana pustit hned v lednu na PlayStationu 4 a až časem pořídit PS5, potěší vás fakt, že upgrade hry dostanete zadarmo.

Upgrade je navíc zdarma bez ohledu na to, zda si hru pořídíte v krabicové či digitální verzi. Jen musíte samozřejmě počítat s tím, že pokud máte Hitmana 3 na PS4, musíte si pak pořídit PS5 s mechanikou, jinak vám může disk sloužit leda jako nepříliš efektivní frisbee.

A teď už opravdu DualSense, slibuji: Vývojáři z IO tvrdí, že adaptivní triggery DualSense bude v Hitmanovi 3 podporovat každá zbraň. Pocit střelby by tak měl být v rámci možností autentický a skrze triggery by měla být cítit každá kulka. Automatické zbraně budou pomocí triggerů simulovat zpětný ráz a vývojáři počítají i s podporou haptické odezvy šité na míru pro každou zbraň. V podstatě tak má mít každá zbraň svůj unikátní pocit, stejně jako má svůj unikátní zvuk.

Zajímavým příkladem podpory nových triggerů na DualSense je způsob, jakým aktivujete Focus (zdejší verze zpomalení času) se sniperkou. Nejdřív totiž zmáčknete R2 jen lehounce a málo, dokud neucítíte „protichod“ triggeru. Pokud R2 v tomhle stavu chvíli podržíte, aktivujete Focus. Jakmile jste připraveni vystřelit, R2 skrze protichod domáčknete, uslyšíte prý uspokojivý „klik“ a vystřelíte.

PlayStation VR

Že půjde Hitman 3 hrát ve VR, víme už nějakou dobu. Ve virtuální realitě na PS VR si budeme moct proběhnout vlastně úplně celou trilogii World of Assassination, byť půjde logisticky o poněkud krkolomné řešení.

V praxi totiž můžete hrát Hitmana 3 v PSVR buď nativně na PlayStationu 4, nebo skrze zpětnou kompatibilitu na PlayStationu 5. Pokud si koupíte Hitmana 3 pouze na PlayStationu 5, dostanete k tomu automaticky i digitální PS4 verzi hry, a to bez ohledu na to, zda jste si trojku koupili na disku, či digitálně. Trošku těžkopádné, nicméně výsledkem bude, že Hitmana 3 (a tím pádem i 1 a 2) si bez problémů zahrajete na PSVR, pokud na to máte žaludek.

Jak už padlo na začátku, Hitman 3 dorazí 20. ledna 2021, a to na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series S/X a i na u nás už také dostupné Stadii. Vlastně tak nejspíš nebude existovat relevantní herní zařízení, na kterém byste si vyvrcholení aktuální trilogie nezahráli.