Historie se opakuje: Starfield na PlayStationu 5 kazí kritické chyby

Měl to být nový začátek, ale nakonec se z ambiciózního návratu stalo takové lehké oprášení. Starfield minulý týden vyšel na PS5 a s ním rovnou i velká aktualizace, která zahladila několik hran. Vesmírné RPG ale i nadále zůstalo hlavně prázdné, zaměnitelné a podle všeho v některých případech i pořádně rozbité.
Jako by se Bethesda vůbec nepoučila, komunita z PlayStationu 5 o víkendu zaplavila Reddit nářky nad technickým stavem portu. Řada nově příchozích hlásí neustále pády hry, mrznutí obrazu i komplikace s úložnými pozicemi, jež se nechtějí načíst. Situace je pro některé natolik otravná, že nemohou ani pořádně přistát na planetě.
Zjevně je jedno, jestli Starfield hrajete na základní verzi konzole nebo na Pro, s problémy se potýkají obě. Zároveň evidentně ani nezáleží na zvoleném grafickém režimu, jelikož s komplikacemi se lidé setkali jak v režimu 60 FPS, tak i 30. Situaci nepomáhá vyřešit ani přeinstalování hry či smazání uložených pozic. Některým pomohlo vypnout automatické ukládání, ale rozhodně ne všem.
„Hru jsem odložil. Volal jsem na jejich podporu, nechal jsem vzkaz a podal stížnost. Prošel jsem všechny kroky k řešení potíží a je to jediná hra, jakou mám, která se takhle neustále zasekává. Cítím se ošizený. Chci ji hrát, protože se mi líbí to, co jsem zatím stihl vidět, ale tohle je fakt pitomé,“ čílí se jeden z hráčů.
Samotná Bethesda se ke komplikacím zatím nevyjádřila a zdá se, že úvodní day one patch se situací moc nepohnul. Mnozí se pak vzhledem k delšímu vývoji bojí, že než se výkon povede vyladit, bude to dlouho trvat, proto zatím žádají o vrácení svých investovaných peněz. Pokud se najde dostatečné množství lidí, třeba Sony přikročí k plošnému opatření, podobně jako třeba u MindsEye.
Nakonec je ale stejně pravdou, že pokud vás hra neuhranula doteď, ani oprava technických patálií nemusí stačit k tomu, aby se zapsala mezi vaše milované projekty. Jak Šárka píše ve své recenzi portu pro PS5, ani lepší tempo a několik skvělých systémů nepomůže tomu, aby se vesmírné RPG po téměř třech letech zbavilo dojmu hry, která mohla být něčím víc.