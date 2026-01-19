Highguard za exkluzivní slot na TGA neplatil. Z dobrého úmyslu se stal danajský dar
zdroj: Wildlight Entertainment

Highguard za exkluzivní slot na TGA neplatil. Z dobrého úmyslu se stal danajský dar

PC PlayStation 5 Xbox Series

19. 1. 2026 13:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Highguard
Highguard
Highguard
Galerie

Prosincové vyhlášení The Game Awards 2025 zas a znovu lámalo rekordy, když k obrazovkám přilákalo zhruba 171 milionů diváků. Jenom potvrdil svou pozici jedné z nejdůležitějších herních akcí roku, díky čemuž si Geoff Keighley může běžně účtovat sedmiciferné částky za odvysílání traileru v hlavním vysílacím čase. Letos však existovala jedná velká výjimka.

Asi si vzpomenete na poslední velké oznámení večera, kdy se na obrazovkách objevila nová multiplayerová akce Highguard od studia Wildlight Etertainment složeného z řady veteránů z Respawn. Odhalení se nakonec setkalo spíše s výsměchem. Internet si ze hry začal utahovat, protože fanoušci na závěr čekali něco velkého a překvapivého, nikoliv další hrdinskou online střílečku. Přitom vývojáři za tento exkluzivní slot zjevně ani nemuseli platit.

zdroj: Wildlight Entertainment

Forbes na základě tvrzení dvou nezávislých zdrojů uvádí, že Keighley nabídl Highguardu prostro zcela zdarma. Důvod byl prostý: projekt se mu osobně líbil a věřil, že si zaslouží pozornost, jaké by se mu bez této premiéry jinak jen těžko dostávalo. Dobrá vůle se ale zřejmě rychle změnila v danajský dar.

Highguard se totiž okamžitě ocitl pod drobnohledem, kde mu řada hráčů zvěstuje podobný osud jako třeba nešťastnému Concordu, což je také hra, která se pod palbou kritiky prohnula ještě dřív, než vůbec dostala šanci ukázat své kvality. Startovní pozici má tak o to těžší a Highguard bude muset přesvědčit opravdu výjimečnou kvalitou, aby se protekční nálepky zbavil.

The Game Awards 2025
Novinky
The Game Awards 2025 v řeči čísel. Dvanáctý rok po sobě padaly rekordy

Nakonec je otázkou, jestli by pro něj nebyl lepší tišší start, třeba jaký kdysi měl Apex Legends. Na druhou stranu masivní publicita spíš zajistí, že si hru během vydání zkusí víc lidí, aby zjistili, jestli si kritiku skutečně zaslouží.

Faktem nicméně zůstává, že od premiérové ukázky se po Highguardu tak trochu slehla zem, a to vychází už příští týden 26. ledna. Vzhledem k free-to-play modelu, současném vydání na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S a podpoře sdíleného postupu napříč platformami ale nebude problém se o ní v případě zájmu přesvědčit.

Smarty.cz
Tagy:
akční multiplayer střílečka hrdinové
Zdroje:
Forbes, Wildlight Entertainment
Hry:
Highguard
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Fight Club #757 – Věštíme rok 2026
Fight Club #757 – Věštíme rok 2026
Masters of Albion - Datum vydání
Masters of Albion - Datum vydání
Code Vein 2 – The Blinded Resurgence Offspring
Code Vein 2 – The Blinded Resurgence Offspring
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
Shadow of the Road – Nippon Will Fall
Shadow of the Road – Nippon Will Fall
ExeKiller – Přehlídka hratelnosti
ExeKiller – Přehlídka hratelnosti
Sea of Remnants - Gameplay Preview
Sea of Remnants - Gameplay Preview
FPS Quest 2025 - Trailer
FPS Quest 2025 - Trailer
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Fight Club #755 – Čas vánoční
Fight Club #755 – Čas vánoční
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Divinity - Oznámení
Divinity - Oznámení
Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5
Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5
The Dawnless Days – Total War: Attila
The Dawnless Days – Total War: Attila
SAROS – Příběh a objednávky
SAROS – Příběh a objednávky
Out of Words – Osud čeká
Out of Words – Osud čeká
Highguard – Odhalení
Highguard – Odhalení
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou

Nejnovější články