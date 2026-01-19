Highguard za exkluzivní slot na TGA neplatil. Z dobrého úmyslu se stal danajský dar

Prosincové vyhlášení The Game Awards 2025 zas a znovu lámalo rekordy, když k obrazovkám přilákalo zhruba 171 milionů diváků. Jenom potvrdil svou pozici jedné z nejdůležitějších herních akcí roku, díky čemuž si Geoff Keighley může běžně účtovat sedmiciferné částky za odvysílání traileru v hlavním vysílacím čase. Letos však existovala jedná velká výjimka.
Asi si vzpomenete na poslední velké oznámení večera, kdy se na obrazovkách objevila nová multiplayerová akce Highguard od studia Wildlight Etertainment složeného z řady veteránů z Respawn. Odhalení se nakonec setkalo spíše s výsměchem. Internet si ze hry začal utahovat, protože fanoušci na závěr čekali něco velkého a překvapivého, nikoliv další hrdinskou online střílečku. Přitom vývojáři za tento exkluzivní slot zjevně ani nemuseli platit.
Forbes na základě tvrzení dvou nezávislých zdrojů uvádí, že Keighley nabídl Highguardu prostro zcela zdarma. Důvod byl prostý: projekt se mu osobně líbil a věřil, že si zaslouží pozornost, jaké by se mu bez této premiéry jinak jen těžko dostávalo. Dobrá vůle se ale zřejmě rychle změnila v danajský dar.
Highguard se totiž okamžitě ocitl pod drobnohledem, kde mu řada hráčů zvěstuje podobný osud jako třeba nešťastnému Concordu, což je také hra, která se pod palbou kritiky prohnula ještě dřív, než vůbec dostala šanci ukázat své kvality. Startovní pozici má tak o to těžší a Highguard bude muset přesvědčit opravdu výjimečnou kvalitou, aby se protekční nálepky zbavil.
Nakonec je otázkou, jestli by pro něj nebyl lepší tišší start, třeba jaký kdysi měl Apex Legends. Na druhou stranu masivní publicita spíš zajistí, že si hru během vydání zkusí víc lidí, aby zjistili, jestli si kritiku skutečně zaslouží.
Faktem nicméně zůstává, že od premiérové ukázky se po Highguardu tak trochu slehla zem, a to vychází už příští týden 26. ledna. Vzhledem k free-to-play modelu, současném vydání na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S a podpoře sdíleného postupu napříč platformami ale nebude problém se o ní v případě zájmu přesvědčit.