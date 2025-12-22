Hideo Kodžima chce nadále experimentovat. Jeho další hra hodlá budovat nový žánr

Ať už patříte mezi fanoušky her Hidea Kodžimy, nebo k nim chováte spíš odpor, dvě věci se mu upřít nedají: Originalita a odvaha riskovat. V době, kdy velké blockbustery často hrají na jistotu, se japonská legenda nebojí zkoušet nové postupy a nechce zakrnět v tradičních žánrových škatulkách. Proto si i nadále hodlá raději vytvářet vlastní mantinely.
Režisér a designér Death Stranding i původních dílů série Metal Gear Solid to slíbil japonské verzi magazínu Wired, kde dostal otázku, do jakých vod by se chtěl vydat se svým dalším projektem. Jeho odpověď byla překvapivě přímočará: Do žádných už existujících.
„Chci být průkopníkem nového žánru, takže se příliš nezabývám těmi stávajícími,“ odpověděl Kodžima poměrně suše a stroze.
Sám Kodžima tvrdí, že se mu tuto ambici poprvé povedlo naplnit až s Death Stranding. Definitivně se konečně vymanil ze škatulky stealthu, se kterou byl léta spojovaný, a místo toho vytvořil koncept nové akční hry o propojování lidí a světa. Výsledek nazývá jednoduše „strand game“. Někteří by mu samozřejmě rozporovali, že se nakonec i turistické postapo dá pohodlně zařadit mezi akční adventury, jeho dílo však už stihlo inspirovat minimálně jeden projekt, který se hrdě hlásí k novému žánru.
Je proto jasné, že Kodžimovi ani ve 62 letech nedochází nápady. V rozhovoru naznačil, že by ho lákala například pravověrná hard sci-fi, což není překvapení vzhledem k jeho dlouhodobé fascinaci vesmírem. Ve hře jsou ale i další možnosti, například western či nějaký historický výlet. Ať už se rozhodne jakkoliv, jistě nepůjde o konvenční záležitost.
Než se ale dostane na nové experimenty, musí Kodžima nejprve dokončit už oznámené projekty, tedy hororové OD, které slibuje filmové experimentování, a také akčně-špionážní Physint, jenž má představovat návrat k o něco tradičnější herní formě. Na oba tituly si nicméně ještě pěkně počkáme.