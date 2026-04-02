Heroesy se vrací tento měsíc. Vychází early access Olden Era

2. 4. 2026 9:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Po dlouholeté pauze se dočkáme dalšího dílu legendární tahovky Heroes of Might and Magic. Prequel s podtitulem Olden Era se po lákavých preview a demoverzi vydá do předběžného přístupu ještě tento měsíc, konkrétně 30. dubna. Hra zároveň vyjde v Game Passu pro PC. Na oznamovací trailer se můžete podívát výše.

Heroes of Might and Magic: Olden Era
Dojmy z hraní
Co mi o hře prozradily desítky hodin v demu Heroes of Might and Magic: Olden Era?

Cílem Olden Era je oslovit veterány série a nové hráče. Díl stavý na osvědčených základech včetně toho, že se odehrává na kontinentě Jadame, ale zároveň přidává nové režimy a možnosti, jak hrát sólo nebo v multiplayeru. Už v demu jsme si mohli vyzkoušet třeba populární režim Jeebus Cross nebo Jeebus Outcast s jedním hrdinou. Zkoušet můžete rovnou bitvy v modu arény.

Oproti demu se early access rozšíří o další dvě frakce, kterou bude pekelné Inferno a elfí říše. Vedle příběhové kampaně nabídne hra také klasické skirmishe, předpřipravené scénáře i procedurálně generované lokace. Kromě klasické správy říše, verbování armád a tahových soubojů hra sympaticky přidává systém zákonů, upgradování artefaktů a přepracovanou magii, která je více fér než v původních hrách.

Potěší i široká jazyková podpora. Kromě angličtiny dorazí například výborná lokalizace do češtiny.

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Mortal Shell II – Ukázka hraní
Mortal Shell II – Ukázka hraní
Fight Club #766 – Posun času jako herní mechanika
Fight Club #766 – Posun času jako herní mechanika
Heroes of Might And Magic: Olden Era - Early Access
Heroes of Might And Magic: Olden Era - Early Access
Gray Zone Warfare – Update 0.4: Spearhead
Gray Zone Warfare – Update 0.4: Spearhead
Zero Parades: For Dead Spies – Datum vydání
Zero Parades: For Dead Spies – Datum vydání
Stranger Than Heaven – Pět období
Stranger Than Heaven – Pět období
Stalker 2: Cost of Hope – Oznámení
Stalker 2: Cost of Hope – Oznámení
Lords of the Fallen II - Umbral Gameplay
Lords of the Fallen II - Umbral Gameplay
Fight Club #765 – Proč nehrajeme Crimson Desert?
Fight Club #765 – Proč nehrajeme Crimson Desert?
Wartales – Contract: Fires in the Capital - oznámení
Wartales – Contract: Fires in the Capital - oznámení
Heroes of Science and Fiction – Datum vydání
Heroes of Science and Fiction – Datum vydání
Minecraft Dungeons II – Představení
Minecraft Dungeons II – Představení
Death Stranding 2: On The Beach - "No Rain No Rainbow"
Death Stranding 2: On The Beach - "No Rain No Rainbow"
Starfield: Free Lanes & Terran Armada - Oznámení
Starfield: Free Lanes & Terran Armada - Oznámení
Sekiro: No Defeat - Trailer
Sekiro: No Defeat - Trailer
World of Tanks - Mafia
World of Tanks - Mafia
Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch
Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch
The Legend of California – První pohled
The Legend of California – První pohled
GEFORCE PODCAST #60 – Šárka Tmějová: Šéfredaktorka Games.cz
GEFORCE PODCAST #60 – Šárka Tmějová: Šéfredaktorka Games.cz
Fight Club #764 – My a multiplayer
Fight Club #764 – My a multiplayer

