Heroesy se vrací tento měsíc. Vychází early access Olden Era

Po dlouholeté pauze se dočkáme dalšího dílu legendární tahovky Heroes of Might and Magic. Prequel s podtitulem Olden Era se po lákavých preview a demoverzi vydá do předběžného přístupu ještě tento měsíc, konkrétně 30. dubna. Hra zároveň vyjde v Game Passu pro PC. Na oznamovací trailer se můžete podívát výše.
Cílem Olden Era je oslovit veterány série a nové hráče. Díl stavý na osvědčených základech včetně toho, že se odehrává na kontinentě Jadame, ale zároveň přidává nové režimy a možnosti, jak hrát sólo nebo v multiplayeru. Už v demu jsme si mohli vyzkoušet třeba populární režim Jeebus Cross nebo Jeebus Outcast s jedním hrdinou. Zkoušet můžete rovnou bitvy v modu arény.
Oproti demu se early access rozšíří o další dvě frakce, kterou bude pekelné Inferno a elfí říše. Vedle příběhové kampaně nabídne hra také klasické skirmishe, předpřipravené scénáře i procedurálně generované lokace. Kromě klasické správy říše, verbování armád a tahových soubojů hra sympaticky přidává systém zákonů, upgradování artefaktů a přepracovanou magii, která je více fér než v původních hrách.
Potěší i široká jazyková podpora. Kromě angličtiny dorazí například výborná lokalizace do češtiny.