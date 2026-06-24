Herní vydavatelství poslala Kodžimu k šípku. Jeho revoluční horor pochopil pouze Xbox

Slavný herní vizionář Hideo Kodžima, otec sérií Metal Gear Solid či Death Stranding, je v herním průmyslu známý svými neotřelými a často těžko uchopitelnými nápady a výstřelky. Nyní, když už má konečně hotové Death Stranding 2: On the Beach pro PS5 i s portem pro PC, se jeho pozornost obrací k dalším ambiciózním projektům. Mezi nimi vyčnívá tajuplný horor s názvem OD, který netradičně vzniká ve spolupráci s Microsoftem. Jak ovšem sám Kodžima přiznal, cesta k realizaci titulu byla trnitá a většina velkých firem od něj dala ruce pryč.
V rozhovoru pro magazín Entertainment Weekly, který vznikl u příležitosti oslav 25. výročí Xboxu, se Kodžima rozpovídal o tom, jak složité bylo najít vydavatelského partnera. Myšlenku na OD přitom v hlavě nosil už od doby, kdy začal pracovat na prvním Death Stranding. Chtěl vytvořit něco zcela nového a odlišného, co kombinuje hru, film a taky úplně novou mediální formu.
S tímto návrhem obcházel jedno studio za druhým. „Prezentoval jsem to mnoha lidem, velkým společnostem i těm začínajícím a nadějným,“ popsal své zkušenosti Kodžima. Reakce manažerů ale prý byla vždy totožná: Tvrdili mu, že je blázen, že konceptu vůbec nerozumí a že do něčeho takového zkrátka nepůjdou, protože je jeho nápad naprosto nereálný.
Jediný, kdo pro Kodžimovo vizionářství našel pochopení, byl tehdejší šéf Xboxu Phil Spencer, který projekt okamžitě zaštítil. Podporu má japonský tvůrce i od nově jmenované generální ředitelky Xboxu Ashy Sharmy, která hru označila za dojemnou. Kodžima je nicméně smířený s tím, že je jeho vize natolik svérázná, že ji spousta lidí bude zpočátku nenávidět, a dokonce připustil možnost, že experiment nakonec opravdu nemusí fungovat. Přesto je odhodlaný posunout hranice strachu dál, než se povedlo jakékoliv jiné hře.
V základu půjde o čistě singeplayerový zážitek navržený tak, aby byl zkrátka co nejděsivější. Nicméně, pokud byste se snad kvůli infarktovému potenciálu do hraní ani nechtěli pouštět, má pro vás legenda herního vývoje připravené překvapení. Prý vymyslel speciální mechanismus, který vyděšeným jedincům pomůže překonat nejhorší pasáže a umožní jim pokračovat dál. Konkrétní detaily si sice nechal pro sebe, aby nevyzradil příliš, ale spekuluje se například o nějaké formě chytré asistence.
V hlavních rolích se v OD představí herečky Sophia Lillis a Hunter Schafer či zesnulý Udo Kier. Na tvorbě se navíc podílí i filmový režisér Jordan Peele, autor oceňovaných hororů Uteč, My nebo Nene.
Datum vydání OD zůstává v nedohlednu, nicméně japonský tým pod Kodžimovým vedením rozhodně nezahálí. Souběžně s tímto titulem totiž Kojima Productions kutí ještě další ambiciózní špionážní projekt s názvem Physint pro PlayStation, do kterého už stihli naverbovat neméně hvězdné obsazení. Objeví se v něm kupříkladu jihokorejský herec Don Lee, modelka Charlee Fraser či japonská herečka Minami Hamabe.