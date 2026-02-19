Herní trendy ukazují za menší zájem o hraní. Může to vést k agresivnější monetizaci

Je zřejmé, že herní průmysl je v krizi – nabobtnalá studia musí kvůli ekonomické situaci a nevyplněných predikcích propouštět a zavírat. Her je tolik, že i slavné značky musí bojovat o pozornost. Neznámé hry mají problém se prosadit. Do toho se navíc mění i trendy hráčů samotných. Podle analytika Matthewa Balla začíná navíc hraní obecně ztrácet v takzvané válce o pozornost.
Ve své analýze o trendech roku 2025 uvádí, že v řadě klíčových trhů hraní ztrácí – lidé tráví u her méně času a tím pádem utrácejí i méně peněz. Dá se to přirovnat například k tomu, že mladší generace méně navštěvují hospody a méně pijí alkohol, což dělá vrásky na čele gastroprůmyslu.
Ball se zaměřil na osm trhů – USA, Japonsko, Jižní Koreu, Velkou Británii, Německo, Francii, Kanadu a Itálii – které před pandemií představovaly přes 60 % globálních spotřebitelských výdajů na hry. Podle něj právě tyto země čelí překvapivě trvalému poklesu zájmu hráčů.
Například v USA klesl podíl populace, která se označuje za pravidelné hráče, o 2,5 až 4 procentní body oproti období před covidem. V Kanadě se mezi lety 2018 a 2022 údajně z herní populace vytratila přibližně šestina dospělých hráčů. V Jižní Koreji je počet lidí, kteří uvádějí, že hrají hry, o 15 % nižší než v průměru let 2017–2019. Itálie zaznamenala pokles o více než 5 %. Velká Británie po pandemickém nárůstu sice stále vykazuje vyšší podíl hráčů než před rokem 2020, ale část tohoto skoku už se vytratila. Výjimkou jsou Francie, Německo a Japonsko, kde je zapojení stabilní nebo mírně roste. I tam však výdaje na PC a konzolové hry poslední roky stagnují nebo klesají.
Podle Balla je klíčovým problémem to, že hry dnes soutěží s mnohem širším spektrem digitální zábavy. Od roku 2020 dramaticky narostlo sledování krátkých videí na platformách typu TikTok, výdaje na služby jako OnlyFans, instalace spotřebitelských AI aplikací i zájem o predikční trhy, kryptoměny nebo online sázení.
Zajímavé je, že právě muži ve věku 18–35 let – tedy tradičně silná herní demografie – jsou zároveň nadprůměrně zastoupeni mezi uživateli těchto nových interaktivních platforem. Ball upozorňuje, že menší hráčská základna pak vytváří spirálový efekt. Pokud ubývá lidí, kteří hrají, zvyšuje se tlak na monetizaci těch zbývajících. To může vést k agresivnějším obchodním modelům, které část publika ještě víc odradí. Současně je těžší prorazit s novými tituly, protože hráči méně experimentují a drží se známých značek.
Nejde tedy nutně o to, že by hry byly horší nebo méně atraktivní. Čelí mnohem tvrdší konkurenci v prostředí, kde každá aplikace, platforma a služba usiluje o stejný omezený zdroj – náš čas a pozornost. Pro herní průmysl to znamená agresivnější boj o hráče nejen mezi jednotlivými hrami, ale napříč celým digitálním ekosystémem, který je dnes rozmanitější než kdy dřív.