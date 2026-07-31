Herní Spider-Man značně inspiroval toho filmového. Světy jsou propletenější než kdy dřív
zdroj: Foto: Insomniac Games

Herní Spider-Man značně inspiroval toho filmového. Světy jsou propletenější než kdy dřív

PC PlayStation 5

31. 7. 2026 12:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Spider-Man 2
Spider-Man 2
Spider-Man 2
Galerie

Spider-Man: Zbrusu nový den od včerejšího dne oficiálně řádí v kinech a fanoušci pavoučího muže mohou opět slavit, protože alespoň Tom Holland zůstal pravověrnou komiksovou jistotou, která pobaví a v různých ohledech i potěší. A dost možná za to do jisté míry vděčíme i Insomniacu a jejich hernímu Spider-Manovi.

Ku příležitostí uvedení do kin IGN odchytilo hlavní hvězdu nového filmu na červeném koberci, která věrná své prořízlé puse odhalila zajímavý detail. Holland v rozhovoru uvedl, že se film v některých aspektech inspiroval u Spider-Mana 2, konkrétně v choreografii soubojů a zakončovacích chvatů.

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„Hodně akčních scén i dost závěrečných chvatů bylo hrou inspirováno. Ve skutečnost jsem ji včera večer hrál. Nemohl jsem spát a na dnešek jsem se strašně těšil. Přemýšlel jsem, co budu dělat, a řekl jsem si, že si prostě hru pustím a trochu se pobavím. A za mě rozhodně je spousta věcí hrou přímo ovlivněná,“ prozradil.

Jeho domněnku nakonec potvrdil i přímo režisér Destin Daniel Cretton. Většina kaskadérského týmu i návrhářů akčních scén podle něj patří mezi vášnivé hráče, kteří chtěli své oblíbené kousky z videoherní adaptace přenést na velké plátno. Pořizovali tak ve hře screenshoty, které pak ukazovali scenáristům. A jelikož Crettona spousta z nich nadchla, dal povolení k tomu, aby se Spider-Manovy herní kousky objevily i v aktuálním filmu.

Spider-Man 2
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Pokud tedy máte v pavoučích hrách od Insomniacu desítky hodin a máte nastudované pohyby hlavního hrdiny, můžete následně v sále sledovat, jestli neuvidíte některé své oblíbené chvaty. A jakmile dorazíte domů, klidně usedněte ke svému PlayStationu 5 či PC, abyste si eskapády pavoučí dvojice znovu připomněli.

Ostatně máte k tomu teď dodatečný důvod, jelikož těsně před premiérou filmu vyšla do Spider-Mana 2 nová aktualizace, která přidává oblek ze Zbrusu nového dne. Společně s ním se ještě v ulicích virtuálního New Yorku pohoupáte v podobě inspirované bojovkou Marvel Tókon: Fighting Souls. A majitelé PS5 Pro si navrch mohou užít podporu vylepšené technologie PSSR pro pokročilý upscaling.

Smarty.cz
Tagy:
akční Marvel adventura bojovka Spider-Man bojová
Zdroje:
IGN, Insomniac Games
Hry:
Spider-Man 2 Marvel Tókon: Fighting Souls
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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