Herní Spider-Man značně inspiroval toho filmového. Světy jsou propletenější než kdy dřív

Spider-Man: Zbrusu nový den od včerejšího dne oficiálně řádí v kinech a fanoušci pavoučího muže mohou opět slavit, protože alespoň Tom Holland zůstal pravověrnou komiksovou jistotou, která pobaví a v různých ohledech i potěší. A dost možná za to do jisté míry vděčíme i Insomniacu a jejich hernímu Spider-Manovi.
Ku příležitostí uvedení do kin IGN odchytilo hlavní hvězdu nového filmu na červeném koberci, která věrná své prořízlé puse odhalila zajímavý detail. Holland v rozhovoru uvedl, že se film v některých aspektech inspiroval u Spider-Mana 2, konkrétně v choreografii soubojů a zakončovacích chvatů.
„Hodně akčních scén i dost závěrečných chvatů bylo hrou inspirováno. Ve skutečnost jsem ji včera večer hrál. Nemohl jsem spát a na dnešek jsem se strašně těšil. Přemýšlel jsem, co budu dělat, a řekl jsem si, že si prostě hru pustím a trochu se pobavím. A za mě rozhodně je spousta věcí hrou přímo ovlivněná,“ prozradil.
Jeho domněnku nakonec potvrdil i přímo režisér Destin Daniel Cretton. Většina kaskadérského týmu i návrhářů akčních scén podle něj patří mezi vášnivé hráče, kteří chtěli své oblíbené kousky z videoherní adaptace přenést na velké plátno. Pořizovali tak ve hře screenshoty, které pak ukazovali scenáristům. A jelikož Crettona spousta z nich nadchla, dal povolení k tomu, aby se Spider-Manovy herní kousky objevily i v aktuálním filmu.
Pokud tedy máte v pavoučích hrách od Insomniacu desítky hodin a máte nastudované pohyby hlavního hrdiny, můžete následně v sále sledovat, jestli neuvidíte některé své oblíbené chvaty. A jakmile dorazíte domů, klidně usedněte ke svému PlayStationu 5 či PC, abyste si eskapády pavoučí dvojice znovu připomněli.
Ostatně máte k tomu teď dodatečný důvod, jelikož těsně před premiérou filmu vyšla do Spider-Mana 2 nová aktualizace, která přidává oblek ze Zbrusu nového dne. Společně s ním se ještě v ulicích virtuálního New Yorku pohoupáte v podobě inspirované bojovkou Marvel Tókon: Fighting Souls. A majitelé PS5 Pro si navrch mohou užít podporu vylepšené technologie PSSR pro pokročilý upscaling.