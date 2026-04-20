Herní průmysl v krizi: Téměř polovina vývojářů zvažuje odchod, roste strach z AI
Herní průmysl v krizi: Téměř polovina vývojářů zvažuje odchod, roste strach z AI

20. 4. 2026 13:15 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Herní průmysl už několik let prochází bouřlivým obdobím, z kterého se ne a ne vymotat. Velká studia i vydavatelé propouštějí a ani zavedené týmy už dávno nemají jistotu stability. Některé společnosti se zmenšily na naprosté minimum, aby přežily. Příkladem z poslední doby může být kupříkladu Ubisoft, ale své o tom ví samozřejmě i Microsoft, Eidos Montréal a řada dalších. Výsledkem je nejisté prostředí, kde stále více vývojářů zvažuje, zda v oboru vůbec zůstat.

Naznačuje to i aktuální výzkum personální agentury Skillsearch zaměřený na herní průmysl. Podle něj uvažovalo o odchodu z herního průmyslu 44 % právě kvůli vlnám propouštění. Ve Velké Británii je pak situace ještě vyhrocenější, 76 % dotazovaných tam uvedlo, že v roce 2026 plánují hledat práci mimo obor, nebo o tom minimálně uvažují.

Průzkum oslovil přibližně tisíc vývojářů a vývojářek z Evropy, Severní Ameriky, Asie, Tichomoří i Středního východu, kdy 74 % vzorku tvoří muži. Data sbírali mezi 12. listopadem 2025 do 24. únorem 2026, takže odrážejí aktuální náladu v odvětví a optimistická rozhodně není. Celkově 22 % respondentů přišlo v posledním roce o práci pro nadbytečnost, dalším 12 % se totéž stalo už před více než rokem.

Jednou z hlavních příčin rozvázání pracovních svazků je pokles financování. Investoři omezili přísun peněz, což vedlo k rozpočtovým škrtům a rušení projektů. Jen 35 % oslovených studií podle průzkumu nepropouštělo, což ukazuje šíři problému.

Najít novou práci sice není nemožné - přibližně 45 % respondentů si zvládlo najít další pozici, přičemž pětina z nich uspěla do měsíce po propouštění, i ty ale provází pocit nejistoty. Až 73 % lidí uvedlo, že se ve své aktuální práci necítí bezpečně a obávají se dalšího propouštění. Nejvíc zasažené jsou přitom umělecké profese a překvapivě i seniorní pozice. 

Do celé situace navíc vstupuje rostoucí vliv umělé inteligence. Negativní dopady AI očekává 64 % dotázaných. Více než polovina firem už sice nějaké AI nástroje zavedla, ale pouze 29 % má jasně definovaná pravidla jejich využití. Největším obavy v rámci této problematiky se týkají ztráty  tvůrčí autenticity, etických otázek a samozřejmě automatizace procesů, která může nahradit lidské pozice.

Výzkum současně vychází v době, kdy další propouštění oznámilo i Iron Galaxy Studios (Tony Hawk's Pro Skater 3+4). Po únorové vlně, která zasáhla 66 zaměstnanců, přibylo další neupřesněné množství lidí. Firma škrty vysvětluje aktuálními podmínkami na trhu a nutnosti se přizpůsobit novým ekonomickým trendům.

„Hráči využívají hry novými způsoby. Vydavatelé mají odlišná kritéria pro investice do vývoje her. Tato nová realita ovlivnila všechny naše partnery. Vzhledem k tomu, že se Iron Galaxy přizpůsobuje, musíme učinit těžká rozhodnutí ohledně toho, jakou společností chceme být,“ uvádí v tiskové zprávě. Nová realita tak dopadá na celý herní ekosystém a nutí studia k těžkým rozhodnutím ohledně vlastní budoucnosti.

studie propouštění ekonomie herní průmysl
Zdroje:
Gamesindustry.biz, Skillsearch
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
MEDIX – Test
MEDIX – Test
Battlefield 2026 – Mapa obsahu 2026
Battlefield 2026 – Mapa obsahu 2026
Atomic Heart: Blood on Crystal – Poslední DLC
Atomic Heart: Blood on Crystal – Poslední DLC
Metro 2039 - Odhalení
Metro 2039 - Odhalení
Euro Truck Simulator 2: Soul of Anatolia - Trailer
Euro Truck Simulator 2: Soul of Anatolia - Trailer
Fight Club #768 – O sci-fi akci Pragmata
Fight Club #768 – O sci-fi akci Pragmata
Diablo: Lord of Hatred – 11 minut z hraní
Diablo: Lord of Hatred – 11 minut z hraní
We Were Here Tomorrow - Demo Trailer
We Were Here Tomorrow - Demo Trailer
Valor Mortis - Datum vydání
Valor Mortis - Datum vydání
Graveyard Keeper 2 - Oznámení
Graveyard Keeper 2 - Oznámení
Don't Starve Elsewhere - Oznámení
Don't Starve Elsewhere - Oznámení
Castlevania: Belmont's Curse - Gameplay
Castlevania: Belmont‘s Curse - Gameplay
CloverPit: Unholy Fusion - Oznámení
CloverPit: Unholy Fusion - Oznámení
Thick as Thieves - Gameplay Trailer
Thick as Thieves - Gameplay Trailer
Warhammer Survivors - Oznámení na konzole
Warhammer Survivors - Oznámení na konzole
Inquisitor Simulator – Oznámení
Inquisitor Simulator – Oznámení
Alkahest - Gameplay Trailer
Alkahest - Gameplay Trailer
No Man's Sky - Xeno Arena Trailer
No Man's Sky - Xeno Arena Trailer
Fight Club #767 – Je Starfield po letech lepší?
Fight Club #767 – Je Starfield po letech lepší?
Frostpunk 2: Breach of Trust – Datum vydání
Frostpunk 2: Breach of Trust – Datum vydání

