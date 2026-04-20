Herní průmysl v krizi: Téměř polovina vývojářů zvažuje odchod, roste strach z AI

Herní průmysl už několik let prochází bouřlivým obdobím, z kterého se ne a ne vymotat. Velká studia i vydavatelé propouštějí a ani zavedené týmy už dávno nemají jistotu stability. Některé společnosti se zmenšily na naprosté minimum, aby přežily. Příkladem z poslední doby může být kupříkladu Ubisoft, ale své o tom ví samozřejmě i Microsoft, Eidos Montréal a řada dalších. Výsledkem je nejisté prostředí, kde stále více vývojářů zvažuje, zda v oboru vůbec zůstat.
Naznačuje to i aktuální výzkum personální agentury Skillsearch zaměřený na herní průmysl. Podle něj uvažovalo o odchodu z herního průmyslu 44 % právě kvůli vlnám propouštění. Ve Velké Británii je pak situace ještě vyhrocenější, 76 % dotazovaných tam uvedlo, že v roce 2026 plánují hledat práci mimo obor, nebo o tom minimálně uvažují.
Průzkum oslovil přibližně tisíc vývojářů a vývojářek z Evropy, Severní Ameriky, Asie, Tichomoří i Středního východu, kdy 74 % vzorku tvoří muži. Data sbírali mezi 12. listopadem 2025 do 24. únorem 2026, takže odrážejí aktuální náladu v odvětví a optimistická rozhodně není. Celkově 22 % respondentů přišlo v posledním roce o práci pro nadbytečnost, dalším 12 % se totéž stalo už před více než rokem.
Jednou z hlavních příčin rozvázání pracovních svazků je pokles financování. Investoři omezili přísun peněz, což vedlo k rozpočtovým škrtům a rušení projektů. Jen 35 % oslovených studií podle průzkumu nepropouštělo, což ukazuje šíři problému.
Najít novou práci sice není nemožné - přibližně 45 % respondentů si zvládlo najít další pozici, přičemž pětina z nich uspěla do měsíce po propouštění, i ty ale provází pocit nejistoty. Až 73 % lidí uvedlo, že se ve své aktuální práci necítí bezpečně a obávají se dalšího propouštění. Nejvíc zasažené jsou přitom umělecké profese a překvapivě i seniorní pozice.
Do celé situace navíc vstupuje rostoucí vliv umělé inteligence. Negativní dopady AI očekává 64 % dotázaných. Více než polovina firem už sice nějaké AI nástroje zavedla, ale pouze 29 % má jasně definovaná pravidla jejich využití. Největším obavy v rámci této problematiky se týkají ztráty tvůrčí autenticity, etických otázek a samozřejmě automatizace procesů, která může nahradit lidské pozice.
Výzkum současně vychází v době, kdy další propouštění oznámilo i Iron Galaxy Studios (Tony Hawk's Pro Skater 3+4). Po únorové vlně, která zasáhla 66 zaměstnanců, přibylo další neupřesněné množství lidí. Firma škrty vysvětluje aktuálními podmínkami na trhu a nutnosti se přizpůsobit novým ekonomickým trendům.
„Hráči využívají hry novými způsoby. Vydavatelé mají odlišná kritéria pro investice do vývoje her. Tato nová realita ovlivnila všechny naše partnery. Vzhledem k tomu, že se Iron Galaxy přizpůsobuje, musíme učinit těžká rozhodnutí ohledně toho, jakou společností chceme být,“ uvádí v tiskové zprávě. Nová realita tak dopadá na celý herní ekosystém a nutí studia k těžkým rozhodnutím ohledně vlastní budoucnosti.