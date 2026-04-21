Herní průmysl se už nevrátí do normálu, říká studio Iron Galaxy a zase propouští
21. 4. 2026 15:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Další vlna propouštění zasáhla studio Iron Galaxy, které stojí mimo jiné za Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 nebo portem The Last of Us: Part I na PC. Podle vedení firmy nejde o jednorázový výkyv, ale o důsledek trvalé změny v herním průmyslu, který se už podle nich nikdy nevrátí do normálu.

Po loňském propuštění 66 zaměstnanců přichází další škrty, tentokrát v dosud neupřesněném rozsahu. Studio ve svém vyjádření na LinkedInu otevřeně přiznává, že se snaží přizpůsobit novým podmínkám, které se od roku 2020 zásadně proměnily. „Lidé dlouho čekali, že se byznys vrátí do normálu. My jsme se letos rozhodli přijmout, že tohle je nový standard,“ uvádí firma.

 

Iron Galaxy patří mezi studia, která se dlouhodobě podílela na vývoji a portování velkých titulů jako Apex Legends nebo The Last of Us, zároveň má na kontě i vlastní projekty. V současnosti má přes 200 zaměstnanců napříč několika americkými pobočkami, ale právě velikost týmu se ukazuje jako problém. „Nedokážeme dlouhodobě udržet tak velký tým, jaký jsme měli v posledním roce,“ přiznává studio.

Za změnou stojí víc faktorů. Po pandemickém boomu, kdy herní firmy rychle rostly a nabíraly nové lidi, přišlo ochlazení. Vydavatelé zpřísnili investice, hráči mění návyky a velké projekty jsou čím dál dražší a rizikovější. Snahy hledat nové zdroje příjmů – od live service modelů po experimenty s technologiemi jako NFT nebo generativní AI – zatím nepřinesly stabilitu, kterou si firmy slibovaly.

Těžkým obdobím si herní průmysl prochází už více než dva roky. Jen letos o práci přišli zaměstnanci studií Eidos Montreál, Ubisoft nebo třeba Epicu. Prorazit nedokázali ani Wildlight Entertainment, kteří ukončili činnost jen krátce po vydání své generické střílečky Highguard.

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
MEDIX – Test
Battlefield 2026 – Mapa obsahu 2026
Atomic Heart: Blood on Crystal – Poslední DLC
Metro 2039 - Odhalení
Euro Truck Simulator 2: Soul of Anatolia - Trailer
Fight Club #768 – O sci-fi akci Pragmata
Diablo: Lord of Hatred – 11 minut z hraní
We Were Here Tomorrow - Demo Trailer
Valor Mortis - Datum vydání
Graveyard Keeper 2 - Oznámení
Don't Starve Elsewhere - Oznámení
Castlevania: Belmont‘s Curse - Gameplay
CloverPit: Unholy Fusion - Oznámení
Thick as Thieves - Gameplay Trailer
Warhammer Survivors - Oznámení na konzole
Inquisitor Simulator – Oznámení
Alkahest - Gameplay Trailer
No Man's Sky - Xeno Arena Trailer
Fight Club #767 – Je Starfield po letech lepší?
Frostpunk 2: Breach of Trust – Datum vydání
