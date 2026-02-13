Herní John Wick slibuje věrnost filmům za účasti Keanu Reevese i režiséra Chada Stahelského

Ikonický milovník psů a zabiják John Wick se krátce dostavil na nočním State of Play, tentokrát pod vedením studia Saber Interactive, aby představil AAA singleplayerovou akci viděnou ze třetí osoby. Zatím nemá jméno, už ale slibuje důraz na filmovost i zajímavou kapitolu z Wickova života odehrávající se před událostmi hlavních filmů. Na věrnost předloze dohlíží režisér a jeden z tvůrců značky Chad Stahelski.
Studio slibuje řadu známých propriet, mezi nimiž jsou neo-noirové lokace, honičky napříč městem a vysokooktanová gun-fu akce, kde se kombinuje bojové umění na blízko se střelnými zbraněmi. Vzhledem k tomu, že se chtějí mazat hranice mezi hrou a vtahujícím filmem, dává tým důraz na práci s kamerou, která by vás měla plně přenést do zdejšího světa a do kůže obávaného strašáka, kterého si znovu zahraje Keanu Reeves.
I přes důraz na filmovost chtějí být potyčky plně interaktivní, nikoliv jen sadou jednoduchých quicktime eventů. Aby to šlo ruku v ruce s jejich vidinou, museli vytvořit nový bojový systém věrný ikonickému stylu kaskadérských kousků z plátna.
„John Wick je jednou z nejikoničtějších postav v historii akčních filmů. Společnost Saber si váží možnosti spolupracovat s Chadem, Keanem a týmem z Lionsgate na projektu, jehož cílem je přivést svět Wicka k životu v AAA hře,“ má radost generální ředitel Saber Interactive Matthew Karch.
Videoherní John Wick sice zatím nemá datum vydání, nemuselo by ovšem být daleko. Vyjde ještě na tuhle generaci konzolí, tedy na PlayStation 5 a Xbox Series X/S doplněné o PC.