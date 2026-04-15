Herec potvrdil další pokračování superhrdinské exkluzivity pro PlayStation
15. 4. 2026 15:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Herec Ben Jordan naznačil návrat k roli Spider-Mana. Právě on propůjčil tvář Peteru Parkerovi v sérii Marvel's Spider-Man, která stále čeká na své završení trilogie v třetím díle. Už loni práce na Marvel's Spider-Man 3 naznačil dabér Spideyho, Yuri Lowenthal, tak snad se i oficiálního oznámení dočkáme co nevidět.

Jordan na Instagramu sdílel fotografii v obleku na natáčení motion capture, kde navíc pózuje s typickým gestem ruky pro vystřelování pavučin. K tomu přidal komentář IYKYK (Kdo ví, ten ví) doplněný o emoji pavouka. Příspěvek sice rychle zmizel, ale ke spekulacím o návratu k pavoučímu muži to bohatě stačilo.

Spider-Man Ben Jordan zdroj: PlayStation Lifestyle

Nejpravděpodobnějším vysvětlením je začátek prací na Marvel's Spider-Man 3. Studio už dříve uvedlo, že vývoj Spider-Mana 2 skončil, takže návrat k této značce by dával smysl právě v podobě dalšího dílu. Delší dobu se spekuluje taky o spin-offu s Venomem, kde by se pavoučí muž mohl také ukázat.

Zajímavější jsou ale další teorie. Například, že by se superhrdina v červeno-modrém úboru mohl ukázat v letošním Wolverinovi. Byť tahle varianta je méně pravděpodobná vzhledem k tomu, že hra má vyjít za několik měsíců. Leda by jeho role byla opravdu maličká, případně už jde o obsah do plánovaného rozšíření, či je fotka staršího data.

Oficiální oznámení ale zatím chybí, takže si musíme vystačit jen s náznaky. Zájem o superhrdinu by měl oživit chystaný film Spider-Man: Zbrusu nový den, který má premiéru letos v létě. Pokud by se vývoj třetího dílu potvrdil, na jeho vydání si pravděpodobně ještě počkáme. Mezi první a druhou hrou uplynulo zhruba pět let, takže reálně by Marvel's Spider-Man 3 mohl dorazit nejdřív kolem roku 2028, nebo ještě později.

PlayStation Lifestyle, Instagram/Ben Jordan
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
