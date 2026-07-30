Herec Linka objevil Breath of the Wild až zpětně. V době vydání byl ještě moc malý

Hraná filmová adaptace série akčních adventur The Legend of Zelda sice do kin dorazí až příští rok, představitel Linka už ale pomalu začíná mluvit o tom, jak se na roli nemluvného hrdiny připravoval. Sedmnáctiletý Benjamin Evan Ainsworth přiznal, že při vydání The Legend of Zelda: Breath of the Wild patřil spíš mezi diváky než hráče. Nejen kvůli věku, protože mu tehdy bylo pouhých osm let, ale také proto, že mu rodiče tehdy nechtěli koupit Switch.
Herec, kterého teď můžete pravidelně vídat v třetí řadě seriálu Rod draka, poskytl krátký rozhovor serveru GamesRadar. O samotném filmu toho moc prozradit nemohl, zavzpomínal ale na své první setkání se Zeldou.
„Pamatuji si, když Breath of the Wild vyšlo. A asi tím prozradím svůj věk, ale tehdy jsem byl ještě docela malý. Navíc jsem neměl Switch, takže jsem sledoval ostatní lidi, jak ho hrají,“ řekl Ainsworth. Role Linka ho ale přiměla se do historie jedné z nejvýznamnějších herních značek pořádně ponořit. Podle svých slov tak vyzkoušel nejrůznější verze napříč celou sérií.
„Když jsem dostal příležitost zahrát si tak ikonickou postavu, začal jsem objevovat čtyřicet let její historie, různé příběhy, různé tóniny i různá ztvárnění samotného Linka. Jsem velký fanoušek a natáčení bylo úžasné,“ popsal herec. Zároveň si nemohl vynachválit Nový Zéland, kde se letos natáčelo, další detaily ale kvůli smlouvě o mlčenlivosti neprozradil.
Nintendo zatím podrobnosti o filmu drží úzkostlivě pod pokličkou. Potvrzené je obsazení Benjamina Evana Ainswortha do role Linka a Bo Bragason jako princezny Zeldy. Režie se ujal Wes Ball, který stojí například za sérií Labyrint nebo loňským snímkem Království Planeta opic.
Na první oficiální upoutávku si nicméně budeme muset ještě počkat, premiéra v českých kinech je potom plánovaná na 6. května 2027. Ještě předtím se do Hyrule budete moct vrátit v herní podobě nedávno oznámeného remaku The Legend of Zelda: Ocarina of Time pro Switch 2, který má vyjít ještě v letošním roce. Zatím nicméně neznáme konkrétní datum vydání.