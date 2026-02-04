Herci ze Silent Hillu f se stali ambasadory skutečné Ebisugaoky
Herci ze Silent Hillu f se stali ambasadory skutečné Ebisugaoky

4. 2. 2026 9:00 | autor: Jakub Malchárek

Herní horor se nečekaně proměnil v turistickou reklamu. Dva herci ze Silent Hill f se totiž oficiálně stali ambasadory města, které posloužilo jako předloha pro venkovskou vesnici Ebisugaoku, ve které se oedhrává pohnutý příběh dívky Hinako. Herec Takeši Masago a herečka Tamami Hiraoka, kteří v Silent Hillu f ztvárnili rodiče hlavní hrdinky, oznámili v krátkém videu, že byli jmenováni turistickými ambasadory města Gero v japonské prefektuře Gifu.

Fanoušci přitom nejdřív čekali úplně jiný typ oznámení. Vzhledem k tomu, že se oba herci často objevují společně a jejich postavy mají ve hře velmi komplikovaný vztah, část publika na chvíli podlehla dojmu, že sleduje oznámení skutečné svatby. K žádnému romantickému zvratu ale nedošlo. Místo toho přišlo odhalení nové role, která má pomoci přilákat návštěvníky do regionu.

Recenze
Silent Hill f – recenze japonského hororu

Konkrétně šlo o čtvrť Kanayama, oblast plnou úzkých uliček, starých domů a atmosféry, která fanouškům Silent Hill f okamžitě připomene fiktivní vesnici Ebisugaoka. Právě tahle část města byla hlavní inspirací pro prostředí hry zasazené do Japonska 60. let. Masago se navíc propagaci Gera věnuje už delší dobu. Objevuje se v materiálech zaměřených na místní kulturu a gastronomii, včetně vinařství. Zájem o Silent Hill f už stihl přinést i konkrétní výsledky: Na trhu se objevilo tematické saké a čokolády inspirované hrou a první várka zmizela prakticky okamžitě.

Nejde přitom o ojedinělý případ. Japonské lokace se díky videohrám dostávají do hledáčku turistů čím dál častěji. Před pár lety zažila výrazný nárůst zájmu například Cušima po vydání Ghost of Tsushima, což tehdy vedlo až k tomu, že vývojáři ze studia Sucker Punch byli jmenováni čestnými ambasadory ostrova.

Zdroje:
Konami, NeoBards
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Nejnovější články