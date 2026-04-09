Hazelight slaví 50 milionů prodaných her. Největším hitem zůstává It Takes Two
9. 4. 2026 13:50 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Švédské studio Hazelight Studios, které si vybudovalo jméno svými fenomenálními gaučovými kooperacemi, překonalo významný milník. Součet prodejů jeho her přesáhl 50 milionů kopií, což je na tým specializovaný výhradně na příběhové kooperace mimořádný úspěch. Možná ještě zajímavější než samotné číslo je potom rozložení sil mezi jednotlivými hrami.

Mohli byste tipovat, že největší zásluhu na výsledku bude mít loňský hit Split Fiction, realita je ovšem jiná. Nejnovější titul prodal během roku velmi solidních sedm milionů kusů, první hra studia A Way Out přidala během osmi let třináct milionů, ale naprostým suverénem zůstává It Takes Two. Kooperativní adventura z roku 2021 sama o sobě dosáhla neuvěřitelných 30 milionů prodaných kopií.

Obdivuhodně vysoké prodejní číslo staví It Takes Two do společnosti těch největších hitů herního průmyslu. Pro srovnání: V zámoří stále velmi populární Pokémon Scarlet and Violet z listopadu 2022 se pohybují kolem 28 milionů prodaných kopií a megahit Elden Ring z února téhož roku loni překonal hranici 30 milionů. Na titul, který stojí výhradně na hraní ve dvou (ale vyžaduje jen jednu kopii hry do dvojice), nesází na mikrotransakce ani model hry coby služby, jde o pozoruhodný úspěch.

Hazelight úspěch oslavilo poděkováním na sociálních sítích: „Vaše láska a podpora nás ženou dál a nemůžeme se dočkat, až vám ukážeme naši čtvrtou hru.“ Tím studio připomnělo, že už pracuje na dalším projektu, o němž zatím nevíme prakticky nic. Pokud ale bude pokračovat v nastoleném trendu, můžeme si rovnou vsadit na další příběhovou záležitost založenou na spolupráci.

Za úspěchem Hazelight stojí i silná autorská vize zakladatele Josefa Farese, který se dlouhodobě profiluje jako zastánce her navržených výhradně pro společný zážitek. Jeho rukopis byl patrný už v Brothers: A Tale of Two Sons, která sice vznikla ještě pod hlavičkou Starbreeze (a proto v součtu zahrnutá není), ale bývá vnímána jako ideový předchůdce dnešní tvorby studia Hazelight.

Fares tehdy našel mezeru na trhu, kterou dlouho nikdo cíleně nevyplňoval, a vykřesal z ní jednu z nejúspěšnějších nových značek. Padesát milionů prodaných her pak tenhle úspěch jen podtrhuje.

akční sci-fi adventura plošinovka kooperace
Hazelight Studios
A Way Out It Takes Two Split Fiction
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
No Man's Sky - Xeno Arena Trailer
Fight Club #767 – Je Starfield po letech lepší?
Frostpunk 2: Breach of Trust – Datum vydání
Mortal Shell II – Ukázka hraní
Fight Club #766 – Posun času jako herní mechanika
Heroes of Might And Magic: Olden Era - Early Access
Gray Zone Warfare – Update 0.4: Spearhead
Zero Parades: For Dead Spies – Datum vydání
Stranger Than Heaven – Pět období
Stalker 2: Cost of Hope – Oznámení
Lords of the Fallen II - Umbral Gameplay
Fight Club #765 – Proč nehrajeme Crimson Desert?
Wartales – Contract: Fires in the Capital - oznámení
Heroes of Science and Fiction – Datum vydání
Minecraft Dungeons II – Představení
Death Stranding 2: On The Beach - "No Rain No Rainbow"
Starfield: Free Lanes & Terran Armada - Oznámení
Sekiro: No Defeat - Trailer
World of Tanks - Mafia
Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch
