Hardware od Valve nemůže kvůli nedostatku pamětí ještě zveřejnit cenu a datum vydání

Valve musí šlápnout na brzdu se svým novým hardwarem. Společnost potvrdila, že je sice pořád v plánu vydání v první polovině roku, ale že oznámení ceny a konkrétního data vydání připravovaných zařízení Steam Machine a Steam Frame se opozdí kvůli prudkému zdražení klíčových PC komponent. Důvodem jsou rychle rostoucí ceny pamětí a úložišť, o nichž se v posledních měsících mluví napříč celým technologickým průmyslem.
Valve připomíná, že když Steam Machine a VR headset Steam Frame oznámilo v listopadu, počítalo s tím, že detaily o ceně a termínu sdělí už nyní. Situace na trhu se ale mezitím výrazně zhoršila. Nedostatek pamětí a jejich omezená dostupnost znamenají nutnost přehodnotit plánované dodávky i cenovou strategii, zejména právě u Steam Machine a Steam Frame. Firma zdůrazňuje, že cíl dostat všechna tři zařízení na trh v první polovině roku se nemění, jen zatím není připravena slíbit konkrétní čísla.
Steam Machine byl oznámen s výhledem na rok 2026 a bez oficiální ceny. Valve dříve uvedlo, že se chce pohybovat v rozmezí, které odpovídá sestavení srovnatelně výkonného PC z běžně dostupných dílů. Odhady trhu zpočátku pracovaly s částkou okolo 700 dolarů, jenže právě tato kalkulace se teď hroutí pod tlakem zdražujících komponent.
Podle dostupných zpráv totiž ceny pamětí meziročně vzrostly o více než 170 procent. Jedním z hlavních důvodů je dohoda, kterou v říjnu uzavřely společnosti Samsung a SK Hynix. Ty mají dodávat téměř polovinu světové produkce RAM pro datacentra projektu Stargate společnosti OpenAI. Výsledkem je nejen růst cen, ale i nedostatek dostupných kusů pro ostatní odběratele.
Dopady se přitom netýkají jen Valve. Podle zpráv se kvůli omezeným zásobám dostaly do nepříjemné situace i další velké firmy, včetně Microsoftu. Valve už dříve taky zmínilo, že nová zařízení nehodlá dotovat. Může se tak stát, že Steam Machine bude zkrátka natolik drahá, že osloví jen hodně malý počet uživatelů, což s ambicemi na konkurenci PlayStationu a Xboxu zkrátka nejde dohromady.