Hardcore survival Outward 2 hlásí velký odklad předběžného přístupu
zdroj: Nine Dots Studio

Hardcore survival Outward 2 hlásí velký odklad předběžného přístupu

PC

17. 6. 2026 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Outward 2
Outward 2
Outward 2
Galerie

Fanoušci hardcore RPG Outward budou muset být trpělivější. Studio Nine Dots oznámilo odklad předběžného přístupu očekávaného pokračování Outward 2. Původně měla hra vstoupit do Early Accessu už za necelý měsíc, 7. července, nově však dorazí až v průběhu přšítího roku 2027. 

Zakladatel studia a kreativní ředitel Guillaume Boucher-Vidal vysvětluje, že tým dospěl k závěru, že hra v současném stavu není prezentovatelná a fanoušci by z ní neměli radost. „Pokud bychom se tvrdohlavě drželi původního plánu, vydali bychom produkt, který by pravděpodobně nesplnil očekávání hráčů,“ uvedl Boucher-Vidal.

Vývojáři zároveň přiznávají, že část komunity během beta testů otevřeně studio žádala, ať si vezmou více času na vývoj, což byl jedním z hlavních důvodů k rozhodnutí vydání Outward 2 odsunout. Odklad mrzí studio o to víc, že někteří fanoušci si kolem vydání hry dokonce plánovali letní dovolenou. Přesto vývojáři tvrdí, že mnohem horší by bylo vydat nedokončený produkt a hráče zklamat.

„Je těžké odhadnout, jaká míra stability je pro hru v předběžném přístupu vlastně přiměřená. To nejlepší, co můžeme udělat, je podívat se na hru i na náš tým naprosto upřímně a položit si otázku: bude to za pár týdnů dost dobré na to, abychom si za to nechali platit? Naším cílem je, aby mezi betou a early accessem nastal výrazný posun vpřed,“ míní Nine Dots Studio.

Původní Outward si získalo oddanou fanouškovskou základnu díky kombinaci survival mechanik, náročných soubojů, otevřeného světa a absence tradičního power fantasy. Pokračování má na těchto základech stavět a zároveň výrazně rozšířit rozsah i technické zpracování. Pro fanoušky je to nepříjemná zpráva, ale v době, kdy stále více studií bojuje s technickými problémy po vydání, je odklad paradoxně tím nejrozumnějším rozhodnutím.

Smarty.cz
Tagy:
fantasy RPG multiplayer survival sandbox kooperace
Zdroje:
Nine Dots Studio
Hry:
Outward 2
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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