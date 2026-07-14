Halo Studios údajně odpískali multiplayerový projekt Ekur
zdroj: Xbox Game Studios

Halo Studios údajně odpískali multiplayerový projekt Ekur

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14. 7. 2026 15:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Fanoušci legendární sci-fi série Halo mají další důvod k zármutku. Podle nejnovějších zákulisních informací měl být zrušen nadějný multiplayerový projekt s kódovým označením Ekur, který sliboval masivní bitvy společně s návratem hratelných Elit a možností přizpůsobit si postavy do nevídaných podrobností.

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Se smutnou zprávou přišel jako první známý insider a reportér zaměřující se na sérii Halo, který vystupuje pod přezdívkou Rebs Gaming. Ve svém videu na YouTube uvedl, že mu konec vývoje potvrdilo hned několik nezávislých zdrojů přímo z vývojářského týmu Halo Studios. Krátce nato tyto spekulace potvrdil také novinář Jez Corden ze serveru Windows Central, který má tradičně poměrně spolehlivé vazby na dění v Microsoftu. Podle jeho vyjádření je informace „stoprocentně pravdivá“ a vývoj hry, která měla definovat příští léta jedné z nejvýsostnějších sérií Xboxu, se nadobro zastavil.

Ještě zhruba před týdnem přitom Rebs Gaming optimisticky tvrdil, že se právě projekt Ekur (nebo alespoň jeho podstatná část) stane dalším plnohodnotným multiplayerovým zážitkem ze světa Halo. Své tvrzení tehdy opíral o svědectví bývalého zaměstnance studia a dalšího nezávislého zdroje. Nedávný vývoj událostí, který patrně nemusí nutně souviset s probíhajícím velkým restartem celé herní divize Microsoftu, ale plány zhatil a rozpracovaný projekt jde k ledu.

Na zrodu projektu Ekur se původně podílelo externí studio Certain Affinity, které má s Halo svůj díl zkušeností. V minulosti vytvořilo řadu multiplayerových map pro Halo 2 a podílelo se na vývoji The Master Chief Collection z roku 2014. Vývojáři dostali od Halo Studios zelenou poté, co selhal předchozí experiment v podobě battle royale režimu Tatanka, který vznikal v Unreal Enginu. Ekur měl v tomto směru pokračovat, respektive na něj navázat a zkombinovat mapu z Tatanky s mapou Slipspace z Halo Infinite.

zdroj: Xbox

V září roku 2023 prototyp projektu Ekur úspěšně prošel schvalovacím procesem. Vývojáři si nejprve pohrávali s myšlenkou vytvořit extrakční střílečku, ale nakonec se rozhodli vsadit raději na obří týmové bitvy. Hlavním zdrojem inspirace jim měl být mód Warzone z Halo 5: Guardians. Zahrát jste si měli jak za Sparťany, tak i za Elity, hratelné postavy měly přitom jít komplexně přizpůsobit. 

V určitém okamžiku byl projekt předán přímo do rukou mateřského studia Halo Studios, což dokazují i nedávné nálezy dataminerů na jeho interních serverech.

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Ačkoliv se nabízí spojitost s vlnou propouštění, která Xbox nedávno zasáhla, insider Rebs Gaming vidí hlavní důvod zrušení jinde. Projekt byl údajně obětován kvůli problémům, které provázejí chystaný remake prvního dílu, Halo: Campaign Evolved. Ten shodou okolností také běží na Unreal Enginu, jeho problematický vývoj si měl ale vyžádat víc lidských zdrojů, než se předpokládalo. Následkem toho se Ekur ocitl na druhé koleji a nakonec měl být i zrušen.

Není ovšem jasné, jestli se po zrušení projektu Ekur fanoušci Halo v brzé době dočkají alespoň nějaké formy kompetitivního multiplayeru, který by blížící se vydání remaku doprovodil. V základu totiž nabídne pouze kooperativní kampaň, zatímco klasický režim proti ostatním hráčům v něm chybí.

Smarty.cz
Tagy:
akční sci-fi remake FPS kooperace first person Halo (série) Unreal Engine 5
Zdroje:
Windows Central, Rebs Gaming
Hry:
Halo 2 Halo 5: Guardians Halo: The Master Chief Collection Halo Infinite Halo: Campaign Evolved
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Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
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