Halo: Campaing Evolved si na PS5 bez účtu u Microsoftu nezahrajete

Pamatujete si na kauzu, kdy se hráči čílili, protože některé hry od Sony vyžadovaly na PC účet služby PlayStation Network? Nyní se karta svým způsobem obrací. Halo Studios potvrdilo, že chystaná předělávka kampaně prvního dílu vesmírné střílečky Halo bude na PlayStationu vyžadovat účet u Microsoftu.
Potvrdil to příspěvek na oficiálních stránkách, který uvádí, že hráči Halo: Campaign Evolved na PS5 společně s účtem potřebují také vlastní Xbox Gamertag, aby si mohli předělávku zahrát. Důvodem je přítomnost online kooperace napříč platformami, ale také sdílené ukládaní postupu.
„Stejně jako tomu je u Halo: The Master Chief Collection a Halo Infinite, kde je třeba zajistit plynulý přechod mezi platformami, budete k hraní hry Halo: Campaign Evolved potřebovat účet Microsoft a Xbox Gamertag, a to bez ohledu na to, na jaké platformě či platformách hrajete,“ stojí v příspěvku.
Text pak také zpočátku tvrdil, že ke hraní lokální kooperace na rozdělené obrazovce budete navíc potřebovat aktivní předplatné PlayStation Plus pro oba zúčastněné účty. Informace už neplatí, Microsoft vyjádření upřesnil a dodal, že k hraní kooperace na jedné obrazovce za službu platit nemusíte. Pokud ale budete chtít hrát se vzdáleným kamarádem online, už se bez ní neobejdete.
Nepříliš pozitivní informace mají společnosti i pro sběratele. Stejný příspěvek dodal, že všechny sběratelské edice se stylovou soškou jsou už bohužel vyprodané a neplánuje se žádné doplnění zásob. Proto zájemci musí zkoušet štěstí, případně čekat, jestli se některé kusy z rezervací neuvolní.
Současně Halo: Campaign Evolved nebude obsahovat dedikovaný fotografický režim ani nenabídne možnost nosit zbroje Mark IV mimo tři bonusové mise a filmečky nebudou reflektovat vámi zvolené outfity pro Master Chiefa. Na druhou stranu obtížnost se bude důsledně škálovat podle počtu hráčů a existuje skrytý bonus, díky němuž hru projdete z pohledu třetí osoby.
Remake vychází 28. července, ale pokud si předplatíte dražší edici, dostanete se do něj už o pět dní dříve. Počátky Master Chiefa už brzy okusíte na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S.