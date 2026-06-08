Halo: Campaign Evolved vyjde příští měsíc i s vesmírným bojem. Fable potvrzuje hvězdu Marvelu

Včerejší Xbox Game Showcase byl nabitý až po okraj novinkami, a to včetně vlajkových lodí Xboxu. Společnost například pořádně ukázala vysokooktanovou akci Gears of War: E-Day, ale nezapomněla ani na Halo: Campaign Evolved a nové Fable. Oba projekty nejenže dostaly přesné datum vydání, ale taktéž i nové informace o jejich obsahu.
U předělávky prvního dílu kultovní vesmírné opery víme, že se zaměří na příběhovou stránku, která události kolem Master Chiefa přenese do moderního pojetí a vizuálu poháněného Unreal Enginem 5. Také se vědělo, že Halo Studios původní kampaň ozvláštní trojicí nových misí, na něž se zaměřila nová ukázka.
Souhrnně pojmenované Operation: Meteorite se odehrají rok před událostmi původní hry. Hlavní geroj a seržant Johnson se vydají infiltrovat tajemnou loď Covenantu, takže si užijete boj za nepřátelskou linií. Navíc minimálně jedna z nich bude zahrnovat i vesmírné souboje. Aby události plynule zapadly do příběhu, vznikly mise ve spolupráci s Troyem Denningem, tedy autorem řady románů z tohoto světa.
Xbox současně oznámil nečekaně brzké vydání. Halo: Campaign Evolved na PC, Xbox Series X/S a PlayStation 5 vyjde už 28. července. Základní edice stojí 49,99 eur, ale pokud si koupíte prémiovou či fyzickou sběratelku se soškou, dostanete se ke hře o pět dní dříve, tedy 23. července.
Podobný přístup platí rovněž pro Fable. Ten během akce stvrdil své únorové vydání konkrétním dnem 23. února. Základní edice v tomto případě stojí 69,99 eur, ale pokud chcete víc utrácet a znovu si zakoupíte prémiovou či sběratelskou, zajistíte si pětidenní předběžný přístup.
Současně ve dražších edicích najdete přístup k dodatečnému příběhového rozšíření Order of the Hero, kde se ocitnete v centru mysteriózního kultu, který uctívá tajemného hrdinu. Nabídne novou oblast k prozkoumání, příběhové střípky a temné fanatické hrátky, jelikož se půjde postupně propracovat až do samotného čela kultu, takže můžete rozhodovat o jeho budoucnosti a směřování.
Samozřejmě i tento reboot značky se dočkal nového videa, které potvrdilo přítomnost další filmovo-seriálové hvězdy. Objeví se v něm Hayley Atwell, kterou znáte především z MCU coby Margaret „Peggy“ Carterovou. Ta si tady vyzkouší zápornou roli Isabel, která je evidentně ovlivněná i původním padouchem z jedničky.
„Isabel je odhodlaná a silná hrdinka, která se snaží napravit tragickou křivdu. Pohání ji žal, svou bolest proměnila v odhodlání a soustřední, což ji staví do protikladu Hrdinovi z Briar Hillu a Humphrymu, jejímu někdejšímu opatrovníkovi. Isabelino přesvědčení, že dělá správnou věc a bude schopná napravit všechny škody, které po cestě způsobí, z ní dělají mocného a nebezpečného nepřítele,“ popisuje záporačku vedoucí scenáristického oddělení Craig Owens.