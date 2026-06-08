Halo: Campaign Evolved vyjde příští měsíc i s vesmírným bojem. Fable potvrzuje hvězdu Marvelu
zdroj: Xbox Game Studios

Halo: Campaign Evolved vyjde příští měsíc i s vesmírným bojem. Fable potvrzuje hvězdu Marvelu

PC PlayStation 5 Xbox Series

8. 6. 2026 13:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Halo: Campaign Evolved
Halo: Campaign Evolved
Halo: Campaign Evolved
Galerie

Včerejší Xbox Game Showcase byl nabitý až po okraj novinkami, a to včetně vlajkových lodí Xboxu. Společnost například pořádně ukázala vysokooktanovou akci Gears of War: E-Day, ale nezapomněla ani na Halo: Campaign Evolved a nové Fable. Oba projekty nejenže dostaly přesné datum vydání, ale taktéž i nové informace o jejich obsahu.

U předělávky prvního dílu kultovní vesmírné opery víme, že se zaměří na příběhovou stránku, která události kolem Master Chiefa přenese do moderního pojetí a vizuálu poháněného Unreal Enginem 5. Také se vědělo, že Halo Studios původní kampaň ozvláštní trojicí nových misí, na něž se zaměřila nová ukázka.

zdroj: Xbox

Souhrnně pojmenované Operation: Meteorite se odehrají rok před událostmi původní hry. Hlavní geroj a seržant Johnson se vydají infiltrovat tajemnou loď Covenantu, takže si užijete boj za nepřátelskou linií. Navíc minimálně jedna z nich bude zahrnovat i vesmírné souboje. Aby události plynule zapadly do příběhu, vznikly mise ve spolupráci s Troyem Denningem, tedy autorem řady románů z tohoto světa.

Xbox současně oznámil nečekaně brzké vydání. Halo: Campaign Evolved na PC, Xbox Series X/S a PlayStation 5 vyjde už 28. července. Základní edice stojí 49,99 eur, ale pokud si koupíte prémiovou či fyzickou sběratelku se soškou, dostanete se ke hře o pět dní dříve, tedy 23. července.

zdroj: Playground Games

Podobný přístup platí rovněž pro Fable. Ten během akce stvrdil své únorové vydání konkrétním dnem 23. února. Základní edice v tomto případě stojí 69,99 eur, ale pokud chcete víc utrácet a znovu si zakoupíte prémiovou či sběratelskou, zajistíte si pětidenní předběžný přístup.

Fable Concept Art
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Současně ve dražších edicích najdete přístup k dodatečnému příběhového rozšíření Order of the Hero, kde se ocitnete v centru mysteriózního kultu, který uctívá tajemného hrdinu. Nabídne novou oblast k prozkoumání, příběhové střípky a temné fanatické hrátky, jelikož se půjde postupně propracovat až do samotného čela kultu, takže můžete rozhodovat o jeho budoucnosti a směřování.

Samozřejmě i tento reboot značky se dočkal nového videa, které potvrdilo přítomnost další filmovo-seriálové hvězdy. Objeví se v něm Hayley Atwell, kterou znáte především z MCU coby Margaret „Peggy“ Carterovou. Ta si tady vyzkouší zápornou roli Isabel, která je evidentně ovlivněná i původním padouchem z jedničky.

„Isabel je odhodlaná a silná hrdinka, která se snaží napravit tragickou křivdu. Pohání ji žal, svou bolest proměnila v odhodlání a soustřední, což ji staví do protikladu Hrdinovi z Briar Hillu a Humphrymu, jejímu někdejšímu opatrovníkovi. Isabelino přesvědčení, že dělá správnou věc a bude schopná napravit všechny škody, které po cestě způsobí, z ní dělají mocného a nebezpečného nepřítele,“ popisuje záporačku vedoucí scenáristického oddělení Craig Owens.

Smarty.cz
Tagy:
akční fantasy RPG remake Unreal Engine 5 Summer Game Fest 2026
Zdroje:
Microsoft, IGN, Xbox, Playground Games
Hry:
Fable Halo: Campaign Evolved
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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