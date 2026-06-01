Hádanky zapuštěné do tajuplného světa. Red Frame je příslibem další logické hry ve stylu The Witness
zdroj: Basenji

PC

1. 6. 2026 13:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Tajemnou logickou hru The Witness lze kritizovat za mnohé, nápad měla nicméně skvělý. Důraz na zajímavě pojaté hádanky a průzkum různorodého ostrova je dostatečně zajímavý, aby vznikaly další hry na podobném principu, jako je třeba chystaný Red Frame.

Znovu se připomněl na uplynulé akci Thinky Direct 2026, kde se do záře reflektorů dostaly projekty, jež potrápí mozkové závity. Probíraný titul je rozhodně jedním z nich, jelikož vás zaúkoluje manipulací s časem a průzkumem podzemního sídla, kde se hádanky schovávají v červených rámečcích.

Hádanky připomínající dioramata vytvořili ti, kdo tu kdysi žili. Řešením zapeklitých překážek a ohýbáním času tak budete skládat fragmenty zajímavé rodinné historie a způsobu, jak byl její odkaz zachovaný. Během putování narazíte na tři odlišné hlavní typy spojené s perspektivou jednotlivých členů rodiny.

Celkově vás čeká přes 100 mechanických hádanek, které jsou přirozeně zapuštěné do prostředí. Začíná se od těch jednoduchých s jasnými pravidly, aby se postupně mohly rozvinout do složitých variací se souvislostmi, jimiž odemknete nové vrstvy přítomného světa. Manipulace s časem pak bude hrát roli v tom, abyste si mohli scénáře přehrát znovu, identifikovat příčiny, následky a odhalit pravidla bez časového tlaku nebo trestů.

Jestli Red Frame nakonec přinese i zajímavější příběh a dokáže držet pozornost až do samotného závěru, zjistíte prozatím jen na PC. O konkrétním datu vydání, i třeba jen orientačním, studio prozatím mlčí.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
