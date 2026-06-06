Guild Wars 3 napíší novou kapitolu žánru MMORPG. Vydání je ale daleko
zdroj: ArenaNet

Guild Wars 3 napíší novou kapitolu žánru MMORPG. Vydání je ale daleko

PC PlayStation 5

6. 6. 2026 8:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Nadějete opět vzplála, žánr MMORPG her by mohl dostat další potřebný impuls k životu. ArenaNet totiž konečně oficiálně potvrdila vývoj Guild Wars 3 a rovnou se pochlubila prvotní ukázkou během hlavní show Summer Game Festu.

Guild Wars 3
Guild Wars 3
Guild Wars 3
Galerie

Ačkoliv video nestrhne a člověk by si mohl na jeho začátku připadat, že sleduje oživení Highguard, očekávání jsou veliká a pestrobarevný svět ke hře zkrátka patří. Tým nezdrženlivě slibuje moderní evoluci žánru, která by jej měla posunout zase o notný kus dál a hráčům stále živé dvojky dát dost důvodů, aby přešli.

Jedním z nich je i samotná premisa, kdy se připojíte k Vaelwardenům. Cech se dávno zavázal chránit zdejší zemi a její obyvatele, v čemž mu pomůže nový bojový systém vystavěný na strategickém využívání schopností, správném pozicování a pohybu. Právě přesouvání vaší postavy z bodu A do bodu B mělo projít velkou změnou, kam patří i přítomnost mountů už od samého startu.

Všechny systémy se současně vystavěly tak, aby se daly dobře ovládat jak na klávesnici s myší, tak i na ovladači. Studio totiž sérii vůbec poprvé přinese i na konzole, respektive na PlayStation 5. Existuje tak potenciál, že se bohatě rozšíří početná rodina fanoušků. Nicméně musí si ještě počkat, protože beta Guild Wars 3 odstartuje až na podzim příštího roku.

Současně tým slibuje, že třetí díl neohrozí paralelní existenci Guild Wars 2 a Guild Wars: Reforged. Zavazuje se, že pracovat bude na všech třech titulech zároveň, přičemž konkrétní plány odhalí už v průběhu dnešního dne. Mezitím si aktivní hráči mohou užívat doprovodných slev na jednotlivé produkty, ale také události, díky níž získáte exkluzivní kosmetické doplňky. 

Smarty.cz
Tagy:
MMORPG guild wars Summer Game Fest 2026
Zdroje:
ArenaNet
Hry:
Guild Wars 2 Guild Wars 3
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Summer Game Fest 2026 || Český přenos
Summer Game Fest 2026 || Český přenos
Monster Hunter Wilds: Ascendance - Oznámení
Monster Hunter Wilds: Ascendance - Oznámení
Final Fantasy VII Revelation - Odhalení
Final Fantasy VII Revelation - Odhalení
Mafia: The Old Country – Man of Honor
Mafia: The Old Country – Man of Honor
gen Atlas – Odhalení
gen Atlas – Odhalení
S Karlem Drdou, a o State of Play || Chléb & Games
S Karlem Drdou, a o State of Play || Chléb & Games
God of War Laufey - Kdo je Faye?
God of War Laufey - Kdo je Faye?
God of War Laufey - Záběry z hraní
God of War Laufey - Záběry z hraní
Control Resonant - Datum vydání
Control Resonant - Datum vydání
Tomb Raider: Legacy of Atlantis - Datum vydání
Tomb Raider: Legacy of Atlantis - Datum vydání
Marvel’s Wolverine - Rozšířený trailer se záběry z hraní
Marvel’s Wolverine - Rozšířený trailer se záběry z hraní
Until Dawn 2 - Oznámení
Until Dawn 2 - Oznámení
O Bondovi a novém Zaklínači || Chléb & Games
O Bondovi a novém Zaklínači || Chléb & Games
Planet Zoo 2 - Oznámení
Planet Zoo 2 - Oznámení
Call of Duty: Modern Warfare 4 - Oznámení
Call of Duty: Modern Warfare 4 - Oznámení
Marathon - Season 2 Cinematic Trailer
Marathon - Season 2 Cinematic Trailer
Warhammer 40,000: Dawn of War IV – Datum vydání a obsah po vydání
Warhammer 40,000: Dawn of War IV – Datum vydání a obsah po vydání
O Forze Horizon 6 s Patrikem a Pánovi prstenů od Warhorse || Chléb & Games
O Forze Horizon 6 s Patrikem a Pánovi prstenů od Warhorse || Chléb & Games
Civilization VII - Test of Time Update
Civilization VII - Test of Time Update
Nailcrown – Oznámení
Nailcrown – Oznámení

Nejnovější články