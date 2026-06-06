Guild Wars 3 napíší novou kapitolu žánru MMORPG. Vydání je ale daleko

Nadějete opět vzplála, žánr MMORPG her by mohl dostat další potřebný impuls k životu. ArenaNet totiž konečně oficiálně potvrdila vývoj Guild Wars 3 a rovnou se pochlubila prvotní ukázkou během hlavní show Summer Game Festu.
Ačkoliv video nestrhne a člověk by si mohl na jeho začátku připadat, že sleduje oživení Highguard, očekávání jsou veliká a pestrobarevný svět ke hře zkrátka patří. Tým nezdrženlivě slibuje moderní evoluci žánru, která by jej měla posunout zase o notný kus dál a hráčům stále živé dvojky dát dost důvodů, aby přešli.
Jedním z nich je i samotná premisa, kdy se připojíte k Vaelwardenům. Cech se dávno zavázal chránit zdejší zemi a její obyvatele, v čemž mu pomůže nový bojový systém vystavěný na strategickém využívání schopností, správném pozicování a pohybu. Právě přesouvání vaší postavy z bodu A do bodu B mělo projít velkou změnou, kam patří i přítomnost mountů už od samého startu.
Všechny systémy se současně vystavěly tak, aby se daly dobře ovládat jak na klávesnici s myší, tak i na ovladači. Studio totiž sérii vůbec poprvé přinese i na konzole, respektive na PlayStation 5. Existuje tak potenciál, že se bohatě rozšíří početná rodina fanoušků. Nicméně musí si ještě počkat, protože beta Guild Wars 3 odstartuje až na podzim příštího roku.
Současně tým slibuje, že třetí díl neohrozí paralelní existenci Guild Wars 2 a Guild Wars: Reforged. Zavazuje se, že pracovat bude na všech třech titulech zároveň, přičemž konkrétní plány odhalí už v průběhu dnešního dne. Mezitím si aktivní hráči mohou užívat doprovodných slev na jednotlivé produkty, ale také události, díky níž získáte exkluzivní kosmetické doplňky.