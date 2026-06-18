GTA VI zvyšuje prodeje konzolí. Rockstar uvolnil zdarma upgrade pro GTA V

Grand Theft Auto VI ještě ani nevyšlo, ale už nyní výrazně ovlivňuje prodeje konzolí. Nová analýza naznačuje, že očekávaný hit od Rockstaru žene hráče k nákupu nového hardwaru měsíce před plánovaným vydáním.
Podle dat zveřejněných serverem HotUKDeals se mezi březnem a červnem 2026 téměř polovina diskusí o GTA VI týkala přímo nákupu konzole. Přibližně 46 procent uživatelů, kteří hru zmiňovali, současně řešilo pořízení nového zařízení, na kterém si ji zahrají. Největším vítězem celé situace je podle analýzy PlayStation 5 Pro.
Zvýšený zájem údajně odstartovala březnová aktualizace PSSR 2.0, která dále vylepšila zobrazovací technologie konzole. Mnoho hráčů tak začalo považovat PS5 Pro za nejlepší platformu pro hraní GTA 6, které minimálně ze začátku vyjde exkluzivně pouze na konzolích. Svou roli sehrálo i dubnové zdražení konzolí Sony. Část zákazníků se podle analytiků snažila nakoupit hardware dříve, než případně přijde další navýšení cen.
Naopak Xbox podle dostupných dat výrazně zaostává. Vyhledávání i nákupní záměr jsou nižší než u PlayStationu. Očekává se, že situace ještě výrazně eskaluje během podzimu. GTA 6 má vyjít 19. listopadu, tedy těsně před obdobím Black Friday a vánoční nákupní sezónou. Analytici proto předpokládají, že hra během prvních týdnů prodá desítky milionů kopií a stane se jedním z největších zábavních produktů v historii.
To ale nejsou jediné zprávy kolem slavné městské akce, konzolisté se dočkají i bezplatného upgradu GTA V. Rockstar oznámil, že majitelé verzí pro PlayStation 4 a Xbox One získají možnost bezplatného přechodu na aktuální generaci konzolí. Upgrade bude dostupný dnes a umožní hráčům přejít na verze pro PlayStation 5 a Xbox Series X/S bez dalších nákladů.
Rockstar tím zároveň připravuje půdu pro další velkou aktualizaci Grand Theft Auto Online nazvanou Kortz Center Heist, která dorazí během července. Vylepšené verze GTA V byly původně vydány v roce 2022 jako takzvané Expanded & Enhanced edice. Nabídly modernizovanou grafiku, rychlejší načítání a řadu technických úprav využívajících výkon nové generace konzolí.
Dobré zprávy se týkají i PC hráčů. Ti, kteří stále používají starší Legacy verzi hry, mohou zdarma přejít na Enhanced edici, která byla vydána v březnu 2025.