GTA VI udělalo z podzimního kalendáře katastrofu, která dopadla na Valor Mortis
zdroj: Lyrical Game

GTA VI udělalo z podzimního kalendáře katastrofu, která dopadla na Valor Mortis

PC PlayStation 5 Xbox Series

12. 6. 2026 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto VI
Galerie

V listopadu vychází veleočekávané GTA VI, kterému všechny ostatní hry vyklízejí cestu. Proto kalendář na září a říjen vypadá tak, že se nám z toho tak trochu rosí čelíčka strachem, jak to všechno budeme stíhat recenzovat. Nabité měsíce dělají vrásky i menším hrám, které se snaží vystoupit ze stínů velkých titulů. Akční novinka Valor Mortis od studia One More Level, známého především díky sérii Ghostrunner, tak byla odložena z 24. září na 13. října.

Podle vydavatele Lyrical Games nejde o problém s vývojem, ale o čistě strategické rozhodnutí. Září se totiž během několika týdnů proměnilo v jeden z nejpřeplněnějších měsíců v historii herního průmyslu. Šéf vydavatelství Blake Rochkind přiznal, že když studio původně vybíralo datum 24. září, vypadalo jako ideální okno. Situace se ale dramaticky změnila po sérii oznámení během State of Play a dalších letních prezentací.

Valor Mortis
Novinky
Valor Mortis je soulslike z pohledu vlastních očí z napoleonské éry od tvůrců Ghostrunnera

Rozhodující moment přišel ve chvíli, kdy stejné datum vydání oznámil Control Resonant. „Jakmile Control oznámilo 24. září, věděli jsme, že datum měníme,“ uvedl Rochkind. A není těžké pochopit proč. Pokud by Valor Mortis zůstalo v původním termínu, muselo by ještě navíc soupeřit například s tituly jako Wolverine, Silent Hill: Townfall, Onimusha, Minecraft Dungeons 2 a Warhammer 40,000: Dawn of War IV.

Studio v oficiálním oznámení uvedlo, že chce dát hře i peněženkám hráčů trochu prostoru k nadechnutí. Říjen sice také nebude prázdný, ale konkurence je přece jen o něco přehlednější. V okolí nového data vydání se nachází například Gears of War: E-Day, Planet Zoo 2 nebo Dragon's Dogma 2: Dark Arisen.

Celá situace zároveň ukazuje jeden z paradoxů letošního roku. Mnoho studií se snažilo vyhnout očekávanému dopadu Grand Theft Auto VI, a výsledkem je, že se obrovské množství her namačkalo do několika podzimních týdnů. Myslím, že můžeme očekávat další přesuny ze září na říjen, prosinec nebo dokonce začátek příštího roku.

Smarty.cz
Tagy:
horor válečná otevřený svět napoleonské války městská akce soulslike
Zdroje:
One More Level
Hry:
Grand Theft Auto VI Valor Mortis
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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