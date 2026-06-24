GTA VI skutečně v listopadu odstartuje bez multiplayeru, bude stát 80 dolarů

Byl to krok, který mnozí fanoušci i herní analytici předpovídali, ale teprve den před startem předobjednávek teď máme ve schránce oficiální potvrzení společně s 63 novými screenshoty. Rockstar Games oznámili, že netrpělivě očekávané Grand Theft Auto VI dorazí na pulty obchodů 19. listopadu letošního roku na konzole PlayStation 5 a Xbox Series X/S, ovšem v den vydání nabídne čistě singleplayerový zážitek.
V tiskové zprávě, která láká na spuštění předobjednávek, padla o multiplayeru pouhá zmínka v podobě bonusového předplatného pro stávající GTA Online, což jasně naznačuje, že nová éra online řádění začne oproti vydání s určitým zpožděním.
„Grand Theft Auto VI představuje dosud největší a nejpoutavější evoluci série a 19. listopadu přinese singleplayerový zážitek,“ stojí v tiskovce. Odložený start multiplayeru ale není u studia žádnou novinkou, v případě GTA V se online servery spouštěly dva týdny po vydání a u Red Dead Redemption II se na divoký multiplayer čekalo dokonce sedm měsíců. Všechny bonusy ze speciálních edic jsou proto tentokrát navrženy výhradně pro kampaň ústřední dvojice Jasona a Lucie.
Rockstar odhalil dvě verze hry, a to standardní a ultimátní edici. Základní verze vychází na 79,99 dolarů, což podle standardních přepočtů v PS Store vychází na 2 129 Kč, zatímco ta prémiová 99,99 dolarů (2 599 Kč). Doporučenou maloobchodní cenu pro český trh nicméně zatím oficiálně potvrzenou nemáme.
Druhá jmenovaná edice je potom doslova naditá prémiovým obsahem, který se bude postupně odemykat s každou dokončenou kapitolou. Těšit se tak můžete na monster truck Vapid Dominator Buggy ukrytý v garáži ve Watson Bay, sportovní ikonu devadesátých let Grotti Cheetah nebo upravený pickup Vapid Ganado.
Vozy to ale nekončí. Ultimátní edice vám otevře brány tuningových dílen Rideout Customs a One-Eyed Willie's, přinese speciální sběratelskou linku s renovací veteránů pro excentrického kšeftaře Wymana, luxusní růžovomodrý člun Shitzu Squalo na pláži Washington Beach a v neposlední řadě i unikátní revolvery Hawk & Little Morgan. Atmosféru fiktivního státu Leonida pak dokreslí možnost přepadnout nelegální pěstírnu gangu PTT Youngin$, exkluzivní streetwear v obchodě Stock 305, tetování ze salonu Electric Fang či nové účesy a stylizace z unisex salonu u Sary.
Předobjednávky hry startují už zítra 25. června o půlnoci, v listopadu nás ovšem čeká poměrně netradiční distribuční model. Krabicové verze se totiž sice dostanou k prodejcům už 12. listopadu, tedy s pětidenním předstihem, ale uvnitř balení nenajdete žádný disk s hrou. Fyzická edice obsahuje pouze kód ke stažení, přičemž dřívější distribuce má sloužit k tomu, aby si všichni stihli včas stáhnout objemný balík dat.
Všichni, kdo si hru předobjednají, navíc obdrží balíček Vintage Vice City Pack, který má být nostalgickou poctou dobám, kdy neony svítily nejjasněji. Obsahuje klasický sedan Vapid Stanier z roku 1955 s vlastní garáží kousek od Ocean Beach, tropické maskování pro zbraně ve stylu slavné havajské košile Tommyho Vercettiho a dobové luxusní oblečení v čele s červenými flitrovými minišaty pro Lucii a pastelovým lněným oblekem pro Jasona.