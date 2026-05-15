Grandiózní logická adventura vrcholí. The Talos Principle 3 vás vezme na kosmickou výpravu

15. 5. 2026 15:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Chorvatský Croteam má dvě poloviny: jednu bezhlavou a akční skrze sérii Serious Sam, druhou přemýšlivou a filozofickou s logickými adventurami The Talos Principle. Kriticky úspěšnější je rozhodně ta druhá část, jelikož první dva díly rébusového cestování androida podněcovaly hráče k zajímavým úvahám a neortodoxním řešením, které konečně dojdou svému konci skrze The Talos Principle 3.

Poslední kapitola pozoruhodné cesty vás vyruší z klidného spánku a neutrálního života. Ocitnete se ve světě zničených chrámů, opuštěných stanic a v jediném místě v celém vesmíru, kde fyzikální zákony zapomněly, jak mají fungovat. Nevíte, proč jste sem přišli, víte ale, že to mělo nějaký účel.

Vydáte se tak na kosmickou cestu, která vám s trochou štěstí osvěží paměť, zatímco prozkoumáte historii světa, jež vybudovalo samotné lidstvo. Není jasné, jestli jste v nebi, nebo pekle. Jisté je akorát to, že vás znovu čeká řada zapeklitých úkolů postavených na starých i nových principech, na jejichž zákony se snažíte přijít.

Při poznávání smyslu nejen života a smrti se tak dostanete do dvanácti různorodých lokací, v nichž každá nejen, že jinak vypadá, ale taktéž předkládá nové překážky. Kromě pouštní planety procházející teraformací vás čekají krásné zahrady Elysia i houbové království, všechno v daleké budoucnosti věku.

Pouť s The Talos Principle 3 začne v průběhu příštího roku na PC a PlayStationu 5. Bude vás při ní znovu doprovázet hudba hrajícího srdce skladatele Damjana Mravunace. Pokud byste znovu či poprvé chtěli okusit taje originálu, v minulém roce vyšla vylepšená verze The Talos Principle: Reawakened postavená na Unreal Enginu 5.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
