Grandiózní logická adventura vrcholí. The Talos Principle 3 vás vezme na kosmickou výpravu

Chorvatský Croteam má dvě poloviny: jednu bezhlavou a akční skrze sérii Serious Sam, druhou přemýšlivou a filozofickou s logickými adventurami The Talos Principle. Kriticky úspěšnější je rozhodně ta druhá část, jelikož první dva díly rébusového cestování androida podněcovaly hráče k zajímavým úvahám a neortodoxním řešením, které konečně dojdou svému konci skrze The Talos Principle 3.
Poslední kapitola pozoruhodné cesty vás vyruší z klidného spánku a neutrálního života. Ocitnete se ve světě zničených chrámů, opuštěných stanic a v jediném místě v celém vesmíru, kde fyzikální zákony zapomněly, jak mají fungovat. Nevíte, proč jste sem přišli, víte ale, že to mělo nějaký účel.
Vydáte se tak na kosmickou cestu, která vám s trochou štěstí osvěží paměť, zatímco prozkoumáte historii světa, jež vybudovalo samotné lidstvo. Není jasné, jestli jste v nebi, nebo pekle. Jisté je akorát to, že vás znovu čeká řada zapeklitých úkolů postavených na starých i nových principech, na jejichž zákony se snažíte přijít.
Při poznávání smyslu nejen života a smrti se tak dostanete do dvanácti různorodých lokací, v nichž každá nejen, že jinak vypadá, ale taktéž předkládá nové překážky. Kromě pouštní planety procházející teraformací vás čekají krásné zahrady Elysia i houbové království, všechno v daleké budoucnosti věku.
Pouť s The Talos Principle 3 začne v průběhu příštího roku na PC a PlayStationu 5. Bude vás při ní znovu doprovázet hudba hrajícího srdce skladatele Damjana Mravunace. Pokud byste znovu či poprvé chtěli okusit taje originálu, v minulém roce vyšla vylepšená verze The Talos Principle: Reawakened postavená na Unreal Enginu 5.