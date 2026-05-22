Grand Theft Auto VI ujišťuje o listopadovém vydání, marketingová kanonáda začne v létě

Společnost Take-Two se včera ohlédla za posledním čtvrtletím uplynulého fiskálního roku a asi vás nepřekvapí, že se jí nadále daří více než dobře. Očekávané tržby se povedly překonat asi o 750 milionů dolarů, přičemž za celý rok se příjmy zastavily na 6,721 miliardách. A jelikož se blíží Grand Theft Auto VI, dá se očekávat, že i v dalším fiskálním roce budou v rekordně černých číslech.
Generální ředitel Strauss Zelnick investory během hovoru znovu ujistil, že nejočekávanější hra současnosti skutečně vyjde 19. listopadu. Podle něj společnost dala jasně najevo, že se další odklad nechystá a investoři si tedy mohou pomalu mnout ruce, jak jim po vydání zase povyskočí cena akcií.
Zelnick se zároveň vyjádřil k nedávným spekulacím ohledně spuštění předobjednávek. Fanoušci už nyní ví, že nebyly pravdivé, což ředitel nepřímo potvrdil. Podle jeho slov marketingová kampaň se na plné obrátky začne točit během letošního léta. Sám evidentně ví, že do hráčů nemusí hustit upoutávky a materiály horem dolem. Značka je natolik silná, že si Grand Theft Auto VI najdou i lidé, kteří se v herním odvětví jinak nepohybují.
Účetní každopádně jistě těší, že opakované výdaje spotřebitelů v rámci mikrotransakcí a předplatných vzrostly meziročně o 17 %, za což může 30% nárůst v NBA 2K, o 13 % lepší mobilní segment a samozřejmě Grand Theft Auto Online, jež povyskočilo o 6 %. Právě výkonnost skoro-MMO začala řadu lidí dráždit.
Obrovská popularita online režimu má totiž lví podíl na výborných finančních výsledcích, přičemž peníze nepřitékají jen z mikrotransakcí, ale také z předplatitelské služby GTA+. Ta se sice při oznámení setkala s nechutí ze strany hráčů, nicméně Zelnick si její výkonnost chválí a podle všeho se počet předplatitelů za stejné období minulého roku zdvojnásobil.
Polygon tak třeba už nyní spekuluje o tom, že by se podobné předplatné mohlo objevit i v Grand Theft Auto VI. Domněnku zakládá mimo jiné i na vyjádření prezidenta Karla Slatoffa ohledně monetizace u série NBA 2K. Podle něho se jejich týmy snaží vytvořit v základu dobrý produkt, aby mu zajistil obří publikum, čímž zároveň zvyšuje i potenciál pro masivnější monetizaci.
Zároveň to ale nakonec s dodatečnými nákupy v GTA VI nemusí být tak horké. Ostatně základ Grand Theft Auto V se prodává dodnes a na kontě má už neuvěřitelných 230 milionů kopií. Fascinující číslo, už jenom s ohledem na to, že pětka tvoří téměř polovinu z celkových prodejů značky, které se pohybují kolem 470 milionů kusů.
Kdybyste ale náhodou měli těch domněnek málo, jeden leaker slibuje brzký příchod třetího traileru, navzdory Zelnickově tvrzení, že nás pořádná marketingová masáž čeká až v létě. Dokonce se nebojí odhadovat, že upoutávka světlo světa spatří 26. května, oficiálně oznámená by ale podle něj měla být už dnes.