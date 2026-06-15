Gothic 1 Remake slaví skvělé prodeje. Nezapadl ani v záři letních konferencí
zdroj: Alkimia Interactive

Gothic 1 Remake slaví skvělé prodeje. Nezapadl ani v záři letních konferencí

PC PlayStation 5 Xbox Series

15. 6. 2026 10:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Gothic 1 Remake
Gothic 1 Remake
Gothic 1 Remake
Galerie

Je tomu přesně 10 dní, co španělské studio Alkimia Interactive uvedlo do světa nejen v tuzemských kruzích nesmírně očekávaný Gothic 1 Remake. Už z Kubovy recenze je jasné, že se předělávka jednoho z nejvíce kultovních RPG povedla, a kdyby nebylo strašlivého technického stavu, mohli bychom se téměř bavit o malém splněném snu. Jak ale hra boduje z finančního hlediska?

Tým s vydavatelstvím THQ Nordic před víkendem uvedli, že za první týden bezejmenný hrdina oslovil 500 tisíc zákazníků napříč všemi platformami. S ohledem na jiná velká vydání spadá výsledek spíše mezi střídmé úspěchy, nicméně i tak jde o slušné prodeje, které ukazují, že značka má stále co říct. A nakonec je může hřát, že se prodalo více kopií než třeba akce Saros.

zdroj: Vlastní

Aktuálně je těžké odhadnout, kolik by společnosti potřebovaly, aby se vývoj úspěšně zaplatil. Možná k tomu oněch 500 tisíc dokonce už stačilo. Když ale přihlédneme k tomu, že remake vyšel v období, kdy světla reflektorů na sebe díky Summer Game Festu stahovaly hry, které teprve vyjdou, rozhodně hra nezapadla, o čemž svědčí i maximální počet hráčů na Steamu, který se před osmi dny zastavil na 77 731 uživatelích.

„Společnosti Alkimia Interactive a THQ Nordic jsou tímto počátečním úspěchem nadšené a srdečně děkují všem hráčům, kteří dosud vystoupili do Kolonie. Zejména pak všem dlouholetým fanouškům, kteří sérii Gothic podporovali během uplynulých 25 let,“ píší v oficiálním poděkování.

Gothic 1 Remake
Recenze
Gothic 1 Remake – recenze návratu kultovního RPG

Studio zároveň dodává, že budou pokračovat ve vylepšování zážitku v dalších týdnech a měsících, kdy se zaměří na ty nejpalčivějších problémy a pochybení. Patří mezi ně chyby, kvůli nimž nejde splnit některé úkoly, a samozřejmě optimalizace, která má opravdu hodně daleko od ideálu.

A kdo ví, třeba se časem dočkáme i nějakého plnohodnotného pokračování. Kdybyste ale snad chtěli brzký příděl kultovní série, tak během letošního roku vyjde původní trilogie na PlayStration 5 a Xbox Series X/S. Vše začne 28. července prvním dílem, pokračovat to bude dvojkou 29. září a vše završí trojka 24. listopadu. Každý z dílů pak vyjde na 29,99 eur.

Smarty.cz
Tagy:
fantasy RPG remake
Zdroje:
SteamDB, THQ Nordic, Alkimia Interactive
Hry:
Gothic 1 Remake
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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