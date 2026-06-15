Gothic 1 Remake slaví skvělé prodeje. Nezapadl ani v záři letních konferencí

Je tomu přesně 10 dní, co španělské studio Alkimia Interactive uvedlo do světa nejen v tuzemských kruzích nesmírně očekávaný Gothic 1 Remake. Už z Kubovy recenze je jasné, že se předělávka jednoho z nejvíce kultovních RPG povedla, a kdyby nebylo strašlivého technického stavu, mohli bychom se téměř bavit o malém splněném snu. Jak ale hra boduje z finančního hlediska?
Tým s vydavatelstvím THQ Nordic před víkendem uvedli, že za první týden bezejmenný hrdina oslovil 500 tisíc zákazníků napříč všemi platformami. S ohledem na jiná velká vydání spadá výsledek spíše mezi střídmé úspěchy, nicméně i tak jde o slušné prodeje, které ukazují, že značka má stále co říct. A nakonec je může hřát, že se prodalo více kopií než třeba akce Saros.
Aktuálně je těžké odhadnout, kolik by společnosti potřebovaly, aby se vývoj úspěšně zaplatil. Možná k tomu oněch 500 tisíc dokonce už stačilo. Když ale přihlédneme k tomu, že remake vyšel v období, kdy světla reflektorů na sebe díky Summer Game Festu stahovaly hry, které teprve vyjdou, rozhodně hra nezapadla, o čemž svědčí i maximální počet hráčů na Steamu, který se před osmi dny zastavil na 77 731 uživatelích.
„Společnosti Alkimia Interactive a THQ Nordic jsou tímto počátečním úspěchem nadšené a srdečně děkují všem hráčům, kteří dosud vystoupili do Kolonie. Zejména pak všem dlouholetým fanouškům, kteří sérii Gothic podporovali během uplynulých 25 let,“ píší v oficiálním poděkování.
Studio zároveň dodává, že budou pokračovat ve vylepšování zážitku v dalších týdnech a měsících, kdy se zaměří na ty nejpalčivějších problémy a pochybení. Patří mezi ně chyby, kvůli nimž nejde splnit některé úkoly, a samozřejmě optimalizace, která má opravdu hodně daleko od ideálu.
A kdo ví, třeba se časem dočkáme i nějakého plnohodnotného pokračování. Kdybyste ale snad chtěli brzký příděl kultovní série, tak během letošního roku vyjde původní trilogie na PlayStration 5 a Xbox Series X/S. Vše začne 28. července prvním dílem, pokračovat to bude dvojkou 29. září a vše završí trojka 24. listopadu. Každý z dílů pak vyjde na 29,99 eur.