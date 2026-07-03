Gothic 1 Remake dostane oficiální češtinu. Pracuje na ní uskupení kolem Gothicz.net
zdroj: Alkimia Interactive

Gothic 1 Remake dostane oficiální češtinu. Pracuje na ní uskupení kolem Gothicz.net

PC PlayStation 5 Xbox Series

3. 7. 2026 16:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Gothic 1 Remake
Gothic 1 Remake
Gothic 1 Remake
Galerie

Gothic tuzemští hráči tuze milují, proto jistě řadu z nich zarmoutilo, když Gothic 1 Remake vyšel bez české lokalizace, aby se mohli postavit Chňapavcům a Mrchožroutům v celé nostalgické pompě. Není ale všem dnům konec. Naopak to vypadá, že vše je na dobré cestě a do hry časem dorazí oficiální lokalizace formou titulků.

O překlad se postará skupina Gothicz.net, tedy český tým nadšených milovníků značky. Ti na svém webu doplnili, že jejich čeština vzniká v oficiální spolupráci s vydavatelstvím THQ Nordic, a proto jejich překlad časem do hry přibude formou aktualizace na počítačích i konzolích.

zdroj: Vlastní

„Aktuálně pracujeme na vlastním překladu. Ačkoli si vypomáháme automatizovanými nástroji, každý překlad bude ručně zkontrolován a upraven překladatelem. Máme v týmu lidi, kteří velmi dobře znají Gothic a kteří spravují češtiny pro původní Gothic hry, takže veškeré názvosloví, názvy monster, předmětů, lokací, všechno z původní hry bude zachováno,“ píše skupina v oznámení.

Bohužel se zatím neví, kdy přesně čeština vyjde. Aktuální odhady hovoří minimálně o pár měsících čekání, jelikož lokalizace vzniká ve volném čase všech zúčastněných. Po dokončení navíc musí projít důkladným kolečkem testování, na nějž naváže ještě schvalovací proces přímo v útrobách THQ Nordic. Na oficiální české titulky si tak ještě chvíli počkáme.

Gothic 1 Remake
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Současně se hodí doplnit, že momentálně pro remaku Gothicu vznikají dvě další fanouškovské češtiny. Jednu tvoří tým okolo Farflamea, zatímco druhý projekt vzniká na webu Jamesovy češtiny. V obou případech jde o ruční překlady, avšak z jejich fanouškovské podstaty si je užijete jen na PC.

Na stole přirozeně byla i možnost spojení těchto týmů, ale nakonec se tým z Gothicz.net rozhodl jít po vlastní ose, jelikož má své nástroje a jedná se o relativně malý celek, který se navzájem dobře zná. I proto zatím nehledají další síly, co by s překladem mohly vypomoci.

Při čekání si alespoň můžete zkrátit dlouho chvíli opětovnou četbou Jakubovy zevrubné recenze, kde šikovně vystihl, proč je Gothic 1 Remake věrnou předělávkou, což s sebou ale nese i několik problematičtějších aspektů.

Smarty.cz
Tagy:
fantasy RPG remake
Zdroje:
Gothiccz.net, Alkimia Interactive
Hry:
Gothic 1 Remake
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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