God of War: Sons of Sparta reaguje na kritiku. Ke kooperaci se dostanete i bez dohrání

Nečekaná odbočka God of War: Sons of Sparta bez větších fanfár vyšla v průběhu únorového State of Play. Běžně se podobná praktika kvituje s povděkem, po dohrání ale tak nějak všem došlo, proč vyšla bez větší reklamy. Nejen podle naší šéfredaktorky Šárky jde o veskrze průměrnou metroidvanii, která nedělá nic skvěle. Ba dokonce ani nenabízela kooperaci od samého začátku.
Jelikož příběh sleduje cestu mladého Krata a jeho bratra Deima, fanoušci čekali, že jím projdete i v kooperaci s dalším hráčem. Vždyť i oficiální popisek mluvil o hře vhodné pro „1 až 2 hráče“. Jenomže nakonec šlo pouze o částečně pravdivé tvrzení, jelikož kooperativní část je alternativním roguelite režim, který je navíc přístupný až po dokončení hlavního příběhu.
Kritika na sebe nenechala dlouho čekat a hráči začali studio na sociálních sítích v horších případech osočovat ze zavádějící reklamy, zatímco v těch lepších pouze zpochybňovali rozhodnutí uzavřít spolupráci za dokončení příběhu. A dělali to tak dlouho, dokud studio nezareagovalo poměrně nestandardním řešením.
Sdílili totiž tajný kód, kterým roguelite režim otevřou přímo v hlavním menu. Jelikož jde o kombinaci různých tlačítek a pohnutí páčkou, vezmou vás zpátky do těch bezstarostných dob, kdy jste podobným způsobem aktivovali cheaty. V tomto případě stačí následující posloupnost: nahoru, nahoru, dolů, dolů, vlevo, vpravo, vlevo, vpravo, L1, R1 a touchpad.
Po správném zadání by se měla v menu objevit nová položka s režimem The Pit of Agonies, do něhož se pustíte sami či se spoluhráčem v rámci lokální kooperace. Důvodem, proč se režim studio rozhodlo zavřít za dohrání příběhu, měla být jeho vysoká obtížnost. Neustále před vás staví různé nepřátele, s jejichž narůstající tuhostí si poradíte díky rozličným odměnám, které se s každým průchodem mění.
Podobná změna samozřejmě není sama o sobě důvodem, proč se ke hře vrátit, pokud vás už základ moc neoslovil. Mějte ale hlavu vzhůru. Santa Monica pilně pracuje na remaku původní trilogie. Je sice ještě roky vzdálený, ale už teď se mluví o nových soubojích a prvních úpravách.