God of War: Sons of Sparta reaguje na kritiku. Ke kooperaci se dostanete i bez dohrání
zdroj: Mega Cat Studios

God of War: Sons of Sparta reaguje na kritiku. Ke kooperaci se dostanete i bez dohrání

PlayStation 5

28. 2. 2026 10:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

God of War: Sons of Sparta
God of War: Sons of Sparta
God of War: Sons of Sparta
Galerie

Nečekaná odbočka God of War: Sons of Sparta bez větších fanfár vyšla v průběhu únorového State of Play. Běžně se podobná praktika kvituje s povděkem, po dohrání ale tak nějak všem došlo, proč vyšla bez větší reklamy. Nejen podle naší šéfredaktorky Šárky jde o veskrze průměrnou metroidvanii, která nedělá nic skvěle. Ba dokonce ani nenabízela kooperaci od samého začátku.

Jelikož příběh sleduje cestu mladého Krata a jeho bratra Deima, fanoušci čekali, že jím projdete i v kooperaci s dalším hráčem. Vždyť i oficiální popisek mluvil o hře vhodné pro „1 až 2 hráče“. Jenomže nakonec šlo pouze o částečně pravdivé tvrzení, jelikož kooperativní část je alternativním roguelite režim, který je navíc přístupný až po dokončení hlavního příběhu.

zdroj: PlayStation

Kritika na sebe nenechala dlouho čekat a hráči začali studio na sociálních sítích v horších případech osočovat ze zavádějící reklamy, zatímco v těch lepších pouze zpochybňovali rozhodnutí uzavřít spolupráci za dokončení příběhu. A dělali to tak dlouho, dokud studio nezareagovalo poměrně nestandardním řešením.

Sdílili totiž tajný kód, kterým roguelite režim otevřou přímo v hlavním menu. Jelikož jde o kombinaci různých tlačítek a pohnutí páčkou, vezmou vás zpátky do těch bezstarostných dob, kdy jste podobným způsobem aktivovali cheaty. V tomto případě stačí následující posloupnost: nahoru, nahoru, dolů, dolů, vlevo, vpravo, vlevo, vpravo, L1, R1 a touchpad.

God of War: Sons of Sparta
Recenze
God of War: Sons of Sparta – recenze veskrze průměrné metroidvanie

Po správném zadání by se měla v menu objevit nová položka s režimem The Pit of Agonies, do něhož se pustíte sami či se spoluhráčem v rámci lokální kooperace. Důvodem, proč se režim studio rozhodlo zavřít za dohrání příběhu, měla být jeho vysoká obtížnost. Neustále před vás staví různé nepřátele, s jejichž narůstající tuhostí si poradíte díky rozličným odměnám, které se s každým průchodem mění.

Podobná změna samozřejmě není sama o sobě důvodem, proč se ke hře vrátit, pokud vás už základ moc neoslovil. Mějte ale hlavu vzhůru. Santa Monica pilně pracuje na remaku původní trilogie. Je sice ještě roky vzdálený, ale už teď se mluví o nových soubojích a prvních úpravách.

Smarty.cz
Tagy:
plošinovka 2D antické Řecko
Zdroje:
Eurogamer, Sony Santa Monica
Hry:
God of War: Sons of Sparta
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Pokémon Winds & Waves – Oznámení
Pokémon Winds & Waves – Oznámení
Resident Evil Requiem || GamesPlay
Resident Evil Requiem || GamesPlay
Flesh & Wire - Oznámení
Flesh & Wire - Oznámení
Fight Club #762 – Rekviem za Resident Evil
Fight Club #762 – Rekviem za Resident Evil
Arc Radiers - Shrouded Sky
Arc Radiers - Shrouded Sky
Forza Horizon 6 – Objevte Japonsko
Forza Horizon 6 – Objevte Japonsko
Slay the Spire 2 – Datum vydání EA
Slay the Spire 2 – Datum vydání EA
Fight Club #761 – Co se urodilo na State of Play 2026
Fight Club #761 – Co se urodilo na State of Play 2026
Kingdom Come: Deliverance - Update pro PS5 a Xbox Series X/S
Kingdom Come: Deliverance - Update pro PS5 a Xbox Series X/S
Project Windless – Odhalení
Project Windless – Odhalení
Untitled John Wick Game – Představení
Untitled John Wick Game – Představení
Rayman: 30th Anniversary Edition – Ukázka k vydání
Rayman: 30th Anniversary Edition – Ukázka k vydání
God of War: Sons of Sparta – Oznámení
God of War: Sons of Sparta – Oznámení
Fight Club #760 – O první desítce letošního roku a nové Yakuze
Fight Club #760 – O první desítce letošního roku a nové Yakuze
Gothic 1 Remake - Datum vydání
Gothic 1 Remake - Datum vydání
Diablo II: Resurrected - Warlock Gameplay Trailer
Diablo II: Resurrected - Warlock Gameplay Trailer
Clive Barker's Hellraiser: Revival - Love Story Trailer
Clive Barker's Hellraiser: Revival - Love Story Trailer
Directive 8020 - Datum vydání
Directive 8020 - Datum vydání
Mewgenics || GamesPlay
Mewgenics || GamesPlay
Helldivers 2 - Return of the Cyborgs Deep Dive
Helldivers 2 - Return of the Cyborgs Deep Dive

Nejnovější články