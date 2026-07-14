God of War Laufey vyjde na fyzickém nosiči, což napovídá, že vydání může být za rohem

Budoucnost PlayStatinu je podle Sony čistě digitální. Od roku 2028 výpočetní gigant přestane produkovat fyzické verze her. Máme tak před sebou ještě necelý rok a půl krabiček, díky kterému můžeme taky lépe spekulovat o vydání některých her. Například God of War Laufey. Studio Santa Monica totiž během letošního Comic-Conu potvrdilo, že hra vyjde také na disku. Zdánlivě nevinnné oznámení výrazně posílilo spekulace, že hra dorazí během příštího roku.
We can confirm God of War Laufey will be available on disc.— Santa Monica Studio – God of War Laufey (@SonySantaMonica) July 10, 2026
Podle dřívějších zpráv by měla nová kapitola božské akční řežby dorazit během března 2027. Termín, který se s potvrzením fyzických edic zdá stále pravděpodobnější. Potvrzení fyzické edice přichází navíc krátce poté, co se objevily zprávy o budoucnosti fyzických her. Například Grand Theft Auto VI má podle dostupných informací dorazit v krabičce pouze s kódem ke stažení místo samotného disku.
Otázkou číslo dvě bude případná verze pro PC. Podle zpráv letos výrobce konzolí zlomil hůl nad portováním svých her na počítače. Novinek jako je Saros nebo Wolverine už se na PC dočkat nemáme. Bude i tak velká značka jako God of War i nadále exkluzivní? Obzvlášť po té, co měly předchozí díly na počítačích solidní prodeje.
God of War Laufey byl oznámený během červnové prezentace State of Play a už první zhruba 20minutový trailer ukázal překvapivě velkou porci hratelnosti i příběhových scén. Hlavním hrdinou tentokrát nebude Kratos, ale jeho manželka Faye. Příběh se odehrává v posmrtném životě v očistci pro bohy. Postavu ztvárňuje herečka Deborah Ann Woll.