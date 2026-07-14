God of War Laufey vyjde na fyzickém nosiči, což napovídá, že vydání může být za rohem
zdroj: Sony Santa Monica

God of War Laufey vyjde na fyzickém nosiči, což napovídá, že vydání může být za rohem

PlayStation 5

14. 7. 2026 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

God of War Laufey
God of War Laufey
God of War Laufey
Galerie

Budoucnost PlayStatinu je podle Sony čistě digitální. Od roku 2028 výpočetní gigant přestane produkovat fyzické verze her. Máme tak před sebou ještě necelý rok a půl krabiček, díky kterému můžeme taky lépe spekulovat o vydání některých her. Například God of War Laufey. Studio Santa Monica totiž během letošního Comic-Conu potvrdilo, že hra vyjde také na disku. Zdánlivě nevinnné oznámení výrazně posílilo spekulace, že hra dorazí během příštího roku.

Podle dřívějších zpráv by měla nová kapitola božské akční řežby dorazit během března 2027. Termín, který se s potvrzením fyzických edic zdá stále pravděpodobnější. Potvrzení fyzické edice přichází navíc krátce poté, co se objevily zprávy o budoucnosti fyzických her. Například Grand Theft Auto VI má podle dostupných informací dorazit v krabičce pouze s kódem ke stažení místo samotného disku.

God of War Laufey
Novinky
V God of War Laufey se Kratova žena vydává do božského posmrtného života

Otázkou číslo dvě bude případná verze pro PC. Podle zpráv letos výrobce konzolí zlomil hůl nad portováním svých her na počítače. Novinek jako je Saros nebo Wolverine už se na PC dočkat nemáme. Bude i tak velká značka jako God of War i nadále exkluzivní? Obzvlášť po té, co měly předchozí díly na počítačích solidní prodeje.

God of War Laufey byl oznámený během červnové prezentace State of Play a už první zhruba 20minutový trailer ukázal překvapivě velkou porci hratelnosti i příběhových scén. Hlavním hrdinou tentokrát nebude Kratos, ale jeho manželka Faye. Příběh se odehrává v posmrtném životě v očistci pro bohy. Postavu ztvárňuje herečka Deborah Ann Woll.

Smarty.cz
Tagy:
akční god of war severská mytologie
Zdroje:
Sony Santa Monica
Hry:
God of War Laufey
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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