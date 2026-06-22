Generativní AI kazí pověst celému oboru. Bývalý šéf AI oddělení Take-Two vyjadřuje obavy

Využívání nástrojů generativní umělé inteligence je jedním z nejpalčivějších současných témat nejen na herní scéně. Jejich nasazení ve vývoji se stále setkává především s negativním přijetím a hráči při nových oznámeních často pátrají po stopách, zda je tvůrci náhodou nevyužili. Jenže ne všechny modely umělé inteligence jsou si rovny a současný důraz na generativní nástroje podle některých odborníků poškozuje pověst celého oboru.
V rozhovoru pro GamesIndustry.biz to tvrdí dnes už bývalý šéf AI oddělení v Take-Two Luke Dicken. V jeho čele stál od roku 2019, kdy tým ještě fungoval pod hlavičkou společnosti Zynga. Tu Take-Two v roce 2022 koupilo a výzkumně-vývojovou skupinu následně začlenilo pod sebe, než ji letos v dubnu v rámci restrukturalizace zrušilo.
Protože tým vznikl ještě v době, kdy se z umělé inteligence nestalo módní zaklínadlo, soustředil se především na negenerativní aplikace. Věnoval se například profilování hráčů na základě zhruba čtyř desítek metrik, aby bylo možné hry za běhu personalizovat. Z těchto experimentů nakonec vzešla i mobilní hra Spell Forest. Právě tato zkušenost je podle Dickena důvodem, proč se na generativní umělou inteligenci dívá kritičtěji.
Poukazuje totiž na to, že se ve veřejné debatě veškeré využití umělé inteligence hází do jednoho pytle. Tradiční přístupy, mezi něž patří behaviorální stromy, modelování hráčů nebo personalizace, se technicky i provozně výrazně liší od generativních systémů založených na velkých jazykových modelech. Mají odlišné požadavky na data, jiné metriky i vlastní překážky, přičemž právě generativní část je podle něj spojená s největší porcí kontroverze.
„Obavám se, že generativní umělá inteligence poškozuje náš obor. Nemyslím si, že by byla dostatečně propracovaná na to, aby zachovala tradiční věci. U velkých jazykových modelů jsme se už dostali do fáze rozčarování,“ uvedl.
Dicken zároveň připouští, že jde o přirozeně polarizující téma. Řada excesů spojených s generativní AI je ale podle něj natolik závažná, že je nutné se vůči nim vymezit. Rád by proto viděl komplexnější debatu o umělé inteligenci, která se nebude točit výhradně kolem generativních nástrojů. Obává se totiž, že až současná bublina kolem genAI splaskne, zanechá zbytečně hořkou pachuť kolem celého odvětví.
Upozorňuje také na problémy, které bude nutné dál řešit. Patří mezi ně etická stránka trénování modelů, riziko porušování autorských práv i nepřesvědčivé výstupy a limity současných jazykových modelů. Pokud se k těmto otázkám nebude přistupovat svědomitě, mediální humbuk podle něj nakonec zastíní pragmatická a vysoce hodnotná využití strojového učení při vývoji her.
Nakonec tak bude na vývojářích a vydavatelích, aby si sami stanovili hranice, v nichž chtějí generativní umělou inteligenci využívat. Budou přitom muset vyvažovat často protichůdné požadavky: od etických a morálních otázek přes právní rizika až po obchodní zájmy. Kde přesně jednotlivé týmy tyto hranice vymezí, bude podle Dickena nakonec záviset především na jejich vlastních hodnotách.