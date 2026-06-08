Gears of War: E-Day je návratem se vším všudy. Mladý Marcus i Dominic slibují akční žně

Pokud nejste fanoušky mladé generace hrdinů a hrdinek, stejně jako moderního přístupu, mohlo by být Gears of War: E-Day vysloveným balzámem na duši. Návrat Marcuse Fenixe a Dominica Santiaga do klíčového bodu historie a začátku velkolepé války s Locusty včera ukázal první pořádné záběry, které vypadají výtečně.
Je evidentní, že Xbox, potažmo Microsoft na návrat jedné z největších značek sází hodně, protože slibuje velkolepost a prvky, kvůli nimž mají hráči sérii rádi. Konečně na vlastní kůži zažijete kritický Den vynoření, kdy se dozvíte, jak vznikl odkaz nejen ústřední dvojice, ale taktéž jak se rozpoutal dlouhý boj o přežití.
Podle záběrů lze čekat adrenalinovou akční jízdu, která klade důraz na velkolepé momenty, svižné přestřelky a nekompromisní brutalitu. Vrátí se dobře známý systém krytí, který ovšem doplní přepracovaný pohyb zaměřený na větší volnost a koření v podobě vertikality. Svou přítomnost mezitím hlásí řada milovaných zbraní, mezi něž patří Gnasher a samozřejmě i klasický Lancer. Známí se ovšem navrátí i na druhou stranu barikády, kde však klasického Boomera, Reavera či Tickera doplní i řada nových variant.
Jelikož jde o návrat se vším všudy, musí kromě příběhu dorazit rovněž multiplayer a s ním vlajková loď – režim Hordy. Ten se dočkal nového pojetí, kdy tentokrát budete proti vlnám nepřátel přežívat v obléhaném městě na rozsáhlých mapách. Stále jste sice složení z týmů čtyř lidí, nicméně těch týmů může na mapě pobíhat více. Každý využije jedné ze čtyř dostupných tříd, abyste dosáhli společných cílů a porazili náročné bosse.
Někdy ale není cesta kooperace schůdná a máte chuť na tradiční PvP. To se samozřejmě vrátí také, v řadě oblíbených režimů určených pro boje 4 proti 4. Slibuje se dobrý balanc, přepracované a plynulejší ovládání, přítomnost hodnocených zápasů a žebříčky pro porovnávání schopností.
The Coalition dělá zároveň všechno pro to, aby Gears of War: E-Day vypadalo svěže a běželo ještě lépe. Proto využívají Unreal Enginu 5, přičemž PC verze bude mít i podporu ultraširokého formátu a různých pokročilých technologií. Dokonce se titul pyšní tím, že je plně optimalizovaný pro přenosná herní zařízení Steam Deck a ROG Xbox Ally.
Minimálně prozatím to vypadá, že se studio snaží přinést poctivou optimalizaci, jelikož doporučené hardwarové požadavky nejsou vůbec krvavé. Podle aktuálních informací si vystačíte s procesorem i5-11600K či Ryzen 5 5600, grafickou kartou RTX 3060ti, RX 6700 XT či podobným ekvivalentem a 16 GB operační paměti. Na disku si hra uzme 130 GB.
Gears of War: E-Day pak vyjde 6. října na PC a Xbox Series X/S, přičemž Microsoft dopředu avizuje, že půjde o konzolovou exkluzivitu. Jde o potvrzení nedávných tvrzení o přehodnocení přístupu k exkluzivitám, takže majitelé PlayStationu mají s touto novinkou smůlu.
Cena za základní edici je 69,99 eur, zatímco dražší prémiová varianta s předčasným přístupem o 5 dní dříve a několika kosmetickými doplňky vyjde na 99,99 eur. Pokud si předobjednáte libovolnou z nich, dostanete přednostní přístup do otevřené bety, která se koná od 6. srpna. Hra samozřejmě bude při vydání dostupná v Game Passu, přičemž už nyní je potvrzená česká lokalizace formou titulků.