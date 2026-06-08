zdroj: Microsoft

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Gears of War: E-Day je návratem se vším všudy. Mladý Marcus i Dominic slibují akční žně

8. 6. 2026 10:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Pokud nejste fanoušky mladé generace hrdinů a hrdinek, stejně jako moderního přístupu, mohlo by být Gears of War: E-Day vysloveným balzámem na duši. Návrat Marcuse Fenixe a Dominica Santiaga do klíčového bodu historie a začátku velkolepé války s Locusty včera ukázal první pořádné záběry, které vypadají výtečně.

Gears of War: E-Day
Gears of War: E-Day
Gears of War: E-Day
Galerie

Je evidentní, že Xbox, potažmo Microsoft na návrat jedné z největších značek sází hodně, protože slibuje velkolepost a prvky, kvůli nimž mají hráči sérii rádi. Konečně na vlastní kůži zažijete kritický Den vynoření, kdy se dozvíte, jak vznikl odkaz nejen ústřední dvojice, ale taktéž jak se rozpoutal dlouhý boj o přežití.

Podle záběrů lze čekat adrenalinovou akční jízdu, která klade důraz na velkolepé momenty, svižné přestřelky a nekompromisní brutalitu. Vrátí se dobře známý systém krytí, který ovšem doplní přepracovaný pohyb zaměřený na větší volnost a koření v podobě vertikality. Svou přítomnost mezitím hlásí  řada milovaných zbraní, mezi něž patří Gnasher a samozřejmě i klasický Lancer. Známí se ovšem navrátí i na druhou stranu barikády, kde však klasického Boomera, Reavera či Tickera doplní i řada nových variant.

zdroj: Microsoft

Jelikož jde o návrat se vším všudy, musí kromě příběhu dorazit rovněž multiplayer a s ním vlajková loď – režim Hordy. Ten se dočkal nového pojetí, kdy tentokrát budete proti vlnám nepřátel přežívat v obléhaném městě na rozsáhlých mapách. Stále jste sice složení z týmů čtyř lidí, nicméně těch týmů může na mapě pobíhat více. Každý využije jedné ze čtyř dostupných tříd, abyste dosáhli společných cílů a porazili náročné bosse.

Někdy ale není cesta kooperace schůdná a máte chuť na tradiční PvP. To se samozřejmě vrátí také, v řadě oblíbených režimů určených pro boje 4 proti 4. Slibuje se dobrý balanc, přepracované a plynulejší ovládání, přítomnost hodnocených zápasů a žebříčky pro porovnávání schopností.

Gears of War: E-Day zdroj: Epic
Gears of War: E-Day zdroj: Epic

The Coalition dělá zároveň všechno pro to, aby Gears of War: E-Day vypadalo svěže a běželo ještě lépe. Proto využívají Unreal Enginu 5, přičemž PC verze bude mít i podporu ultraširokého formátu a různých pokročilých technologií. Dokonce se titul pyšní tím, že je plně optimalizovaný pro přenosná herní zařízení Steam Deck a ROG Xbox Ally.

Minimálně prozatím to vypadá, že se studio snaží přinést poctivou optimalizaci, jelikož doporučené hardwarové požadavky nejsou vůbec krvavé. Podle aktuálních informací si vystačíte s procesorem i5-11600K či Ryzen 5 5600, grafickou kartou RTX 3060ti, RX 6700 XT či podobným ekvivalentem a 16 GB operační paměti. Na disku si hra uzme 130 GB.

Gears of War: Reloaded
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Gears of War: E-Day pak vyjde 6. října na PC a Xbox Series X/S, přičemž Microsoft dopředu avizuje, že půjde o konzolovou exkluzivitu. Jde o potvrzení nedávných tvrzení o přehodnocení přístupu k exkluzivitám, takže majitelé PlayStationu mají s touto novinkou smůlu.

Cena za základní edici je 69,99 eur, zatímco dražší prémiová varianta s předčasným přístupem o 5 dní dříve a několika kosmetickými doplňky vyjde na 99,99 eur. Pokud si předobjednáte libovolnou z nich, dostanete přednostní přístup do otevřené bety, která se koná od 6. srpna. Hra samozřejmě bude při vydání dostupná v Game Passu, přičemž už nyní je potvrzená česká lokalizace formou titulků.

Smarty.cz
Tagy:
sci-fi střílečka Summer Game Fest 2026
Zdroje:
Microsoft, Xbox
Hry:
Gears of War: E-Day
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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